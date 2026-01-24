Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кожа трескается, как лёд под ногами: зимний уход ломает привычные правила красоты

Кожа каждый день принимает на себя удар окружающей среды, и именно зимой эта нагрузка становится особенно заметной. Холод, ветер и сухой воздух постепенно ослабляют её защитные механизмы и меняют привычные реакции. То, что летом оставалось незаметным, в морозы быстро превращается в дискомфорт, об этом сообщает Vogue.

Почему кожа зимой становится уязвимее

Эпидермальный барьер — это первая линия защиты организма от внешних воздействий, включая холод, загрязнения и резкие перепады температур. В зимний период он работает в более жёстких условиях, из-за чего быстрее теряет влагу и липиды. Даже жирная кожа может сталкиваться с обезвоживанием, так как себум не компенсирует дефицит воды в глубоких слоях.

Покраснение, ощущение стянутости, сухость губ и повышенная чувствительность — сигналы, что кожа хуже справляется с раздражителями. На этом фоне возрастает риск воспалений, шелушения и микроповреждений, которые нарушают естественный баланс и делают зимний уход за кожей не просто желательным, а необходимым.

Как меняется уход в холодное время года

Зимой кожа нуждается в более интенсивной поддержке, чем в тёплый сезон. Лёгкие текстуры, которые хорошо работали летом, часто оказываются недостаточными. В приоритете — средства с плотной, питательной консистенцией, способные удерживать влагу и защищать эпидермис от её потери.

Особую роль играют формулы с липидами, маслами, пантенолом и увлажняющими агентами, которые не только смягчают поверхность кожи, но и укрепляют барьер изнутри. Такой подход особенно важен для зон, которые реагируют быстрее всего, включая губы, где уход за губами зимой помогает избежать трещин и болезненной сухости.

Какие компоненты лучше исключить зимой

Несмотря на популярность активных ингредиентов, зимой стоит относиться к ним осторожно. Агрессивные пилинги и средства с выраженным отшелушивающим действием могут усилить сухость и раздражение. Особенно это касается кислот, ретинола и спирта, которые повышают чувствительность кожи в период низких температур.

В холодный сезон акцент смещается с обновления на восстановление и питание. Это не означает полный отказ от активов, но их использование должно быть минимальным и строго дозированным, чтобы не нарушить и без того ослабленный защитный слой.

Сравнение зимнего и летнего ухода за кожей

Летний уход чаще строится вокруг лёгких текстур, матирования и защиты от солнца. Зимой приоритеты меняются: на первый план выходит сохранение влаги, питание и защита от ветра и холода. Если летом подойдут гели и флюиды, то в морозы лучше работают кремы и бальзамы с насыщенным составом. Разница заметна и в очищении: мягкие средства без агрессивных ПАВ становятся более актуальными.

Советы по зимнему уходу за кожей шаг за шагом

  1. Выбирайте мягкое очищение без спирта и кислот.

  2. Добавляйте в уход питательный крем или сыворотку с липидами.

  3. Используйте защитные средства перед выходом на улицу.

  4. Поддерживайте увлажнение воздуха в помещении, чтобы снизить потерю влаги кожей.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Как выбрать крем для зимы? Обращайте внимание на составы с маслами, пантенолом и церамидами.
Нужно ли менять уход полностью? Чаще всего достаточно адаптировать текстуры и сократить количество активных компонентов.
Подходит ли зимний уход для жирной кожи? Да, если выбирать средства, которые питают, но не перегружают поры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
