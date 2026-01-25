Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Герой 90-х снова на подиуме: как брючный костюм стал ключевой вещью 2026 года

Моя семья » Красота и стиль

Весна и лето 2026 года возвращают в моду силуэт, который когда-то изменил представление о женском гардеробе. Брючный костюм снова становится символом уверенности, свободы и продуманного минимализма. Вдохновение дизайнеры и стилисты ищут в эпохе 90-х, когда звёзды носили костюмы так, будто они были созданы именно для них.

Стильная женщина в кремовом костюме
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная женщина в кремовом костюме

Почему именно 90-е снова определяют моду

В 90-е брючный костюм перестал быть исключительно офисной формой. Он стал заявлением — о характере, независимости и умении выглядеть элегантно без лишних украшений. Тогда в моду вошли прямые брюки, пиджаки с мужского плеча и спокойная цветовая палитра.

Сегодня этот подход снова актуален. В условиях быстрого ритма жизни костюм становится универсальной базой: его легко адаптировать под работу, прогулку или вечерний выход, меняя лишь детали.

Икона стиля: образы, которые до сих пор работают

Один из самых цитируемых примеров — выход Джулии Робертс на "Золотом глобусе" в 1990 году. Свободный серый костюм, белая рубашка и галстук выглядели смело и небанально. Этот образ до сих пор считается эталоном современной классики.

Не менее знаковыми стали образы Николь Кидман — коричневый костюм на голое тело, и Вайноны Райдер — двубортный пиджак в сочетании с простой футболкой. Эти приёмы легко адаптируются под 2026 год, сохраняя баланс между строгостью и расслабленностью.

Какие силуэты актуальны в 2026 году

Главная ставка сезона — объём. Оверсайз-пиджаки и прямые брюки визуально вытягивают фигуру и добавляют образу уверенности. Посадка остаётся свободной, без жёсткой подгонки по талии.

Цвета — не только серый и чёрный. В тренде глубокий синий, приглушённый зелёный, бордовый, шоколадный. Эти оттенки выглядят дорого и легко сочетаются с базовыми аксессуарами.

Детали, которые делают образ современным

Обувь играет ключевую роль. Вместо классических лодочек всё чаще выбирают лоферы, дерби или минималистичные ботинки. Они подчёркивают маскулинность силуэта и делают образ актуальным.

Рубашки — прямого кроя, из плотного хлопка. Галстук снова возвращается, но носится скорее как стилистический акцент, а не как обязательный элемент. Украшения — минимальные, чтобы не перегружать образ. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение: костюм 90-х и костюм 2026 года

Костюмы 90-х строились на строгих формах и нейтральных цветах. В 2026 году к ним добавляется больше свободы: мягкие ткани, игра фактур, многослойность. Современный костюм проще адаптировать под разные сценарии — от офиса до вечеринки.

Советы по стилизации брючных костюмов

  1. Выбирайте пиджак свободного кроя с чёткой линией плеч.

  2. Отдавайте предпочтение прямым брюкам без лишнего декора.

  3. Добавляйте мужские элементы — галстук, лоферы, строгую рубашку.

  4. Сдерживайте количество аксессуаров.

  5. Экспериментируйте с цветом, но сохраняйте лаконичность.

Современные тренды, которые стоит учесть

В 2026 году дизайнеры активно используют фактуры: вельвет, твид, лёгкую шерсть. Популярна многослойность — под пиджак надевают футболку, тонкую водолазку или даже топ. Это позволяет создавать разные образы на основе одного костюма.

Популярные вопросы о брючных костюмах в 2026 году

Подходит ли брючный костюм для повседневной носки?
Да, при правильной обуви и простых аксессуарах он легко становится частью casual-гардероба.

Можно ли носить костюм без рубашки?
Да, в тёплый сезон допускается топ, футболка или вариант на голое тело.

Какие цвета самые универсальные?
Серый, тёмно-синий, коричневый и молочный считаются базовыми.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль одежда
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Сейчас читают
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Популярное
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон

После 40 лет коже нужен другой подход. Масло шиповника помогает поддержать увлажнение, тонус и ровный тон, оставаясь мягкой альтернативой активному уходу.

Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Один рецепт — десятки блюд: корейская морковь превращает закуски в гастро-хиты
Ванная вдруг становится дороже: простой трюк создаёт иллюзию пространства и роскоши
Трасса не прощает разгона: на какой скорости авто жрёт в полтора раза больше
Хаос у дверей капитулирует: три детали превращают вход в самую уютную точку квартиры
Луковый урожай больше не подводит: сорта, которые переживают зиму и остаются сочными
Игрушки больше не захватывают дом: два решения стирают следы детского хаоса
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Казались скучными — стали дерзкими: заниженная талия изменила образ чёрных брюк
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.