Герой 90-х снова на подиуме: как брючный костюм стал ключевой вещью 2026 года

Весна и лето 2026 года возвращают в моду силуэт, который когда-то изменил представление о женском гардеробе. Брючный костюм снова становится символом уверенности, свободы и продуманного минимализма. Вдохновение дизайнеры и стилисты ищут в эпохе 90-х, когда звёзды носили костюмы так, будто они были созданы именно для них.
В 90-е брючный костюм перестал быть исключительно офисной формой. Он стал заявлением — о характере, независимости и умении выглядеть элегантно без лишних украшений. Тогда в моду вошли прямые брюки, пиджаки с мужского плеча и спокойная цветовая палитра.
Сегодня этот подход снова актуален. В условиях быстрого ритма жизни костюм становится универсальной базой: его легко адаптировать под работу, прогулку или вечерний выход, меняя лишь детали.
Один из самых цитируемых примеров — выход Джулии Робертс на "Золотом глобусе" в 1990 году. Свободный серый костюм, белая рубашка и галстук выглядели смело и небанально. Этот образ до сих пор считается эталоном современной классики.
Не менее знаковыми стали образы Николь Кидман — коричневый костюм на голое тело, и Вайноны Райдер — двубортный пиджак в сочетании с простой футболкой. Эти приёмы легко адаптируются под 2026 год, сохраняя баланс между строгостью и расслабленностью.
Главная ставка сезона — объём. Оверсайз-пиджаки и прямые брюки визуально вытягивают фигуру и добавляют образу уверенности. Посадка остаётся свободной, без жёсткой подгонки по талии.
Цвета — не только серый и чёрный. В тренде глубокий синий, приглушённый зелёный, бордовый, шоколадный. Эти оттенки выглядят дорого и легко сочетаются с базовыми аксессуарами.
Обувь играет ключевую роль. Вместо классических лодочек всё чаще выбирают лоферы, дерби или минималистичные ботинки. Они подчёркивают маскулинность силуэта и делают образ актуальным.
Рубашки — прямого кроя, из плотного хлопка. Галстук снова возвращается, но носится скорее как стилистический акцент, а не как обязательный элемент. Украшения — минимальные, чтобы не перегружать образ. Об этом сообщает PETERBURG2.
Костюмы 90-х строились на строгих формах и нейтральных цветах. В 2026 году к ним добавляется больше свободы: мягкие ткани, игра фактур, многослойность. Современный костюм проще адаптировать под разные сценарии — от офиса до вечеринки.
Выбирайте пиджак свободного кроя с чёткой линией плеч.
Отдавайте предпочтение прямым брюкам без лишнего декора.
Добавляйте мужские элементы — галстук, лоферы, строгую рубашку.
Сдерживайте количество аксессуаров.
Экспериментируйте с цветом, но сохраняйте лаконичность.
В 2026 году дизайнеры активно используют фактуры: вельвет, твид, лёгкую шерсть. Популярна многослойность — под пиджак надевают футболку, тонкую водолазку или даже топ. Это позволяет создавать разные образы на основе одного костюма.
Подходит ли брючный костюм для повседневной носки?
Да, при правильной обуви и простых аксессуарах он легко становится частью casual-гардероба.
Можно ли носить костюм без рубашки?
Да, в тёплый сезон допускается топ, футболка или вариант на голое тело.
Какие цвета самые универсальные?
Серый, тёмно-синий, коричневый и молочный считаются базовыми.
После 40 лет коже нужен другой подход. Масло шиповника помогает поддержать увлажнение, тонус и ровный тон, оставаясь мягкой альтернативой активному уходу.