Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Объём пропадает годами, а возвращается за одно окрашивание — вот за счёт чего

Моя семья » Красота и стиль

Объём причёски формируется не только за счёт стрижки или укладки — цвет волос играет не менее важную роль. Грамотно подобранный оттенок способен визуально уплотнить пряди, добавить глубину и создать эффект более густых волос. Именно поэтому в бьюти-индустрии всё чаще делают ставку на сложные, многослойные цвета, об этом сообщает Bovary.

Девушка с волосами цвета блонд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с волосами цвета блонд

Цвет как способ добавить плотность волосам

Современные техники окрашивания работают как визуальный инструмент. Светлые и тёплые оттенки отражают свет, а более тёмная база усиливает глубину, создавая эффект многослойности. Такой подход особенно актуален для тонких волос, которым не хватает объёма и структуры. Контрасты и плавные переходы формируют ощущение движения, из-за чего причёска выглядит более плотной и живой — особенно в сочетании с правильной формой и укладкой, которые помогают тонким волосам выглядеть гуще.

Светлый каштан и оттенок "мокка мусс" считаются одними из самых удачных решений для этой задачи. В этой гамме хорошо работают карамельные, ореховые, песочные, кофейные и медовые нюансы. Их сочетание позволяет добиться естественного результата без перегруженности цветом.

"Мокка мусс" — один из самых востребованных оттенков

Оттенок "мокка мусс" уверенно закрепился среди самых популярных вариантов сезона. Это светлый коричневый цвет с тёплыми, сияющими и живыми полутонами, который не требует сложного ухода и при этом подчёркивает индивидуальность. Он создаёт эффект лёгкости и свежести, одновременно добавляя визуальный объём.

За счёт многослойности оттенков "мокка мусс" формирует игру света и тени, благодаря чему волосы кажутся более густыми. Этот цвет особенно ценят за универсальность: он подходит разным типам внешности и легко адаптируется под тон кожи и личный стиль.

Почему этот оттенок освежает лицо

Коричневый цвет с медово-ореховыми переливами на более тёмной основе стал одним из самых востребованных образов момента. Он добавляет причёске свет, мягкость и естественное движение. Такой оттенок способен освежить лицо без резких контрастов, подчёркивая черты и создавая ухоженный, гармоничный образ.

Грамотно выстроенное окрашивание в этой гамме показывает, что цвет может работать не хуже макияжа: он визуально смягчает черты, добавляет тепла коже и делает образ более собранным — особенно если учитывать состояние кожи головы и общий уход за волосами.

Тёплый блонд как альтернатива

Среди светлых оттенков в тренде остаётся золотистый блонд. Он создаётся с помощью множества тонких светлых прядей, которые плавно растворяются в базе, дополнительно подсвеченной тёплыми и золотыми нюансами. Такой блонд формирует глубину, контраст и визуальные уровни.

Ключевое условие для этого оттенка — идеальное состояние волос. Здоровый блеск усиливает эффект объёма, создавая ощущение зеркальной гладкости. Тёплый блонд также ценится за способность смягчать черты лица, осветлять кожу и визуально омолаживать за счёт золотистых и сливочных подтонов.

Сравнение: "мокка мусс" и тёплый блонд

Оттенок "мокка мусс" подойдёт тем, кто хочет визуально уплотнить волосы и сохранить естественный вид без частого обновления цвета. Тёплый блонд даёт больше света и глубины, но требует более регулярного ухода и поддержания качества волос. Оба варианта работают на объём, но решают задачу разными способами — через насыщенность или через световые переливы.

Советы по выбору оттенка шаг за шагом

  1. Оцените структуру волос и их плотность.

  2. Учитывайте тон кожи и натуральную базу.

  3. Выбирайте сложные оттенки с несколькими полутонами.

  4. Закладывайте уход в виде питательных средств и защиты от термовоздействия.

Популярные вопросы о цветах для объёма волос

Какой оттенок лучше всего подходит для тонких волос?
Светлый каштан и "мокка мусс" считаются универсальными вариантами благодаря глубине и мягким контрастам.

Сколько стоит сложное окрашивание с эффектом объёма?
Стоимость зависит от длины волос, техники и уровня салона и обычно выше однотонного окрашивания.

Что выбрать — тёплый блонд или коричневые оттенки?
Блонд даёт больше света и визуальной лёгкости, коричневая гамма — естественную плотность и простоту в уходе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы волосы
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Сейчас читают
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет
Красота и стиль
Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Последние материалы
Ожившая легенда: древний свиток раскрывает тайну подготовки египтян к вечности
Герань желтеет зимой не из-за холода: настоящая причина скрывается в привычном уходе
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Меньше еды, больше спорта — но результат нулевой: что ломает процесс похудения
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.