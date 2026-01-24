Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Утренний уход может подводить кожу: привычные средства работают совсем не так

В уходе за кожей важно не только то, какие средства вы выбираете, но и когда именно вы их используете. Даже самые эффективные активные компоненты могут дать обратный эффект, если наносить их в неподходящее время суток. Раздражение, покраснение и повышенная чувствительность часто связаны не с ошибочным выбором косметики, а с нарушением тайминга утренней рутины, об этом сообщает Jenny.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почему утро и вечер — не одно и то же для кожи

Утром кожа работает в режиме защиты. Она сталкивается с ультрафиолетовым излучением, загрязнённым воздухом, перепадами температуры и свободными радикалами. Вечером процессы меняются: запускаются восстановление, обновление и активная регенерация клеток.

Именно поэтому некоторые ингредиенты показывают максимальную эффективность ночью и могут быть проблемными при утреннем использовании. Их применение перед выходом на солнце иногда снижает пользу ухода и повышает риск нежелательных реакций.

Ретинол и производные витамина A

Если говорить об ингредиентах, которым не место в утренней рутине, ретинол стоит первым в списке. Он широко используется в уходе за кожей для борьбы с морщинами, акне и неровным тоном, но обладает выраженной фоточувствительностью.

Использование ретинола утром может привести к покраснению, раздражению и появлению пигментных пятен. Этот компонент предназначен исключительно для вечернего ухода, а на следующий день обязательным становится солнцезащитное средство с высоким уровнем защиты.

Отшелушивающие кислоты

Гликолевая, молочная и салициловая кислоты ценятся за отшелушивание, очищение пор и улучшение текстуры кожи. Однако утром они могут сыграть против вас.

Кислоты частично истончают защитный барьер, из-за чего кожа становится более чувствительной к ультрафиолету. В результате повышается риск фоточувствительности и, парадоксально, появления новых тёмных пятен. Оптимальный вариант — использовать такие средства вечером 2-3 раза в неделю, сочетая их с восстановляющим уходом.

Бензоил пероксид в дневное время

Бензоил пероксид часто встречается в средствах против акне и действительно эффективен, но относится к достаточно агрессивным компонентам. Он может вызывать сухость, шелушение и усиленную реакцию кожи на солнце.

Дополнительная проблема — способность бензоил пероксида нейтрализовать другие активные вещества, например витамин C. Если этот ингредиент необходим в уходе, лучше наносить его вечером и в минимально достаточном количестве.

Витамин C и кислоты: не лучшая пара утром

Чистый витамин C считается одним из лучших компонентов для утреннего ухода благодаря антиоксидантной защите и способности придавать коже сияние. Однако сочетание его с сильными кислотами может стать слишком раздражающим, особенно для чувствительной кожи.

Чтобы избежать дискомфорта, витамин C лучше оставить для утреннего ухода в одиночку, а кислотные продукты перенести на вечернюю рутину.

Эфирные масла и светочувствительные экстракты

Некоторые натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла бергамота или лимона, способны вызывать фототоксические реакции при контакте с солнцем. Несмотря на приятный аромат, они не подходят для утреннего применения, особенно если вы планируете проводить время на улице.

Сравнение утреннего и вечернего ухода за кожей

Утренний уход направлен на защиту. Здесь ключевую роль играют антиоксиданты, увлажняющие компоненты и солнцезащитные средства. Вечерний уход работает на восстановление и обновление, поэтому именно в это время уместны ретинол, кислоты и активные средства против высыпаний.

Такой подход особенно важен в холодный сезон, когда коже требуется более продуманный зимний уход за кожей, учитывающий перепады температур и сухой воздух.

Советы по построению утренней рутины ухода за кожей

  1. Начните с мягкого очищения, не нарушающего защитный барьер.

  2. Добавьте антиоксидантную сыворотку, например с витамином C или ниацинамидом.

  3. Используйте увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой, учитывая, что гиалуроновая кислота по-разному работает в зависимости от формулы и окружающей среды.

  4. Завершите уход солнцезащитным средством с высоким уровнем защиты.

Популярные вопросы о правильном утреннем уходе за кожей

Можно ли использовать кислоты утром, если наносить солнцезащитное средство?
Даже при использовании защиты от солнца риск раздражения остаётся, поэтому кислоты лучше оставить для вечера.

Что лучше для утра: витамин C или ниацинамид?
Оба ингредиента подходят для утреннего ухода и могут использоваться вместе, если кожа хорошо их переносит.

Сколько стоит выстроить базовую утреннюю рутину?
Стоимость зависит от брендов и форматов, но эффективный уход возможен и без премиальных средств, если правильно подобрать активные компоненты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
