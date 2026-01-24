Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Мода повернула в другую сторону: именно так выглядят актуальные джинсы 2026 года

Моя семья » Красота и стиль

Джинсы остаются одной из самых устойчивых вещей в гардеробе, но в 2026 году дизайнеры предлагают взглянуть на них под новым углом. Классические синие модели по-прежнему актуальны, однако всё чаще на первый план выходят выразительные детали, цвет и крой. Деним больше не играет второстепенную роль — он формирует образ целиком.

Девушка на подиуме в рваных джинсах
Фото: Pravda.Ru by Артем Логинов is licensed under publiс domain
Девушка на подиуме в рваных джинсах

Джинсы с декоративными элементами

В 2026 году джинсы перестают быть нейтральной базой. Если хочется, чтобы вещь сразу привлекала внимание, дизайнеры предлагают модели с активной отделкой. На подиумах появились варианты с аппликациями, объемными цветами, жемчугом, стразами и бахромой. Такой деним легко становится центральным элементом образа и не требует сложной стилизации. Особенно органично он смотрится в сочетании с лаконичными топами и минималистичной обувью, как это часто происходит в актуальных модных образах сезона.

"Выразительные элементы в одежде усиливают ощущение индивидуальности и помогают человеку транслировать уверенность без слов", — считает врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Александровна Литвинова.

Джинсы со "стрелками"

Отдельного внимания заслуживает микротренд на заутюженные джинсы или модели с декоративной строчкой, визуально напоминающей стрелки на классических брюках. Этот приём добавляет дениму строгости и аккуратности. Такие джинсы выглядят собранно, визуально вытягивают силуэт и легко вписываются в городские и полуформальные образы. Они становятся логичной альтернативой привычным брюкам.

Джинсы с необычной расцветкой

Деним в 2026 году всё реже ограничивается синим цветом. В коллекциях дизайнеров появляются градиенты, неоновые оттенки, контрастные узоры и сложные принты. Такие джинсы работают как акцент и задают настроение всему образу. Чтобы сохранить баланс, их чаще всего сочетают с однотонными базовыми вещами — этот подход позволяет выглядеть актуально и не перегружать образ.

Рваные джинсы в новом формате

Рваный деним возвращается, но в более современном исполнении. В 2026 году актуальны свободные силуэты, аккуратные прорези, потертые края и элементы деконструкции. Облегающие модели отходят на второй план, уступая место расслабленному крою. Такой подход делает образ более актуальным и легко адаптируемым к повседневному стилю.

Темный деним как универсальная основа

Темный деним — самый сдержанный, но при этом универсальный тренд года. Почти черный цвет, плотная ткань и чёткие линии делают такие джинсы близкими по функциональности к классическим брюкам. Они легко вписываются в повседневные и более строгие образы, особенно в сочетании с минималистичными деталями и чёткими силуэтами, которые часто формируют тренды будущего сезона.

Сравнение трендовых джинсов 2026 года

Декорированные модели подойдут тем, кто хочет сделать джинсы главным акцентом образа. Варианты со стрелками выбирают поклонники аккуратных и собранных луков. Джинсы с необычной расцветкой подойдут для смелых экспериментов, а рваный деним — для расслабленного городского стиля. Темный деним остаётся самой универсальной категорией, подходящей для разных ситуаций. Об этом сообщает VOICE.

Плюсы и минусы актуального денима

Модные джинсы позволяют разнообразить гардероб и подчеркнуть индивидуальность. Они легко комбинируются с базовыми вещами и остаются актуальными несколько сезонов.

К плюсам можно отнести:

  • широкий выбор фасонов и дизайнов;
  • адаптацию под разные стили;
  • универсальность сочетаний.

К минусам относят

  • сложную стилизацию ярких моделей,
  • меньшая функциональность отдельных трендов.

Советы по выбору джинсов

  1. Определите, нужна ли вам базовая или акцентная модель.
  2. Обратите внимание на посадку и плотность ткани.
  3. Сопоставьте тренд с текущим гардеробом.
  4. Выбирайте модели, которые будут актуальны дольше одного сезона.

Популярные вопросы о джинсах 2026 года

Какие джинсы подойдут для повседневных образов?

Темный деним и модели со стрелками легко адаптируются под разные ситуации.

Стоит ли покупать джинсы с декором?

Да, если хочется добавить выразительности без сложной стилизации.

Что лучше — классика или тренды?

Оптимально сочетать оба варианта для гибкого гардероба.

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода весна стиль одежда красота
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Сейчас читают
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет
Красота и стиль
Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Последние материалы
Меньше калорий — больше витаминов: лучший способ приготовления сладкого картофеля
Без тренажёров и абонемента: ягодицы заметно меняются от простых движений дома
Параллельный импорт без КНР: какие иномарки всё ещё доходят до РФ ценой сложных схем
Зеркало в ванной объявило войну пару и свету: деталь меняет весь утренний ритуал
Первые медведи Европы удивили учёных: древний рацион оказался неожиданно гибким
Швы портят весь вид: плитка кажется грязной даже после уборки по одной причине
Минимум усилий — заметный эффект: несколько упражнений дают визуальные изменения
Большая свалка начинается с кухни: что можно перерабатывать прямо у себя дома
Опасность сбоку, а не спереди: одна ошибка в зеркалах делает перестроение лотереей
Помидоры ушли в десерт: греческое варенье ломает привычные вкусовые границы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.