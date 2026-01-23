Соцсети не поверили глазам: что пошло не так после операции Евгения Плющенко

Перемены во внешности публичных людей почти всегда вызывают повышенное внимание, но иногда ожидания аудитории расходятся с реальностью. Так произошло и после недавнего хирургического вмешательства Евгения Плющенко: пользователи соцсетей заявили, что заметных изменений не увидели. Пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему эффект оказался не таким, каким его представляли подписчики.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Почему операция не изменила форму глаз

Эксперт пояснил, что цель вмешательства изначально не заключалась в радикальной трансформации внешности. По его словам, олимпийский чемпион не ставил задачу получить модный раскосый разрез глаз, который в массовом сознании ассоциируется с так называемыми "лисьими глазами". Речь шла о более щадящей и функциональной процедуре.

"Плющенко не преследовал цели стал обладателем "лисьих глаз”. Ему сделали кантопексию. То есть ему просто немного подтянули внешние углы век и укрепили их. Возможным последствием такой операции может стать сужение разреза глаз, но это не меняет кардинально их форму", — сообщил пластический хирург Игорь Короткий.

Специалист отметил, что подобное вмешательство редко приводит к эффекту, который ожидают поклонники эстетических трендов. Кантопексия направлена прежде всего на поддержку тканей, а не на создание новой анатомии лица, поэтому визуальные изменения зачастую выглядят минимальными.

Медицинские показания и возрастные изменения

По словам врача, решение о процедуре было продиктовано не эстетическими экспериментами, а состоянием кожи вокруг глаз. С возрастом у спортсмена появились признаки опущения тканей, что могло влиять на выражение взгляда и общее восприятие лица. В таких случаях кантопексия считается оправданной мерой.

"Кожа около глаз спортсмена с возрастом начала сильнее сползать вниз, поэтому, полагаю, ему посоветовали сделать эту процедуру, чтобы немного распахнуть взгляд. Но никто не обещал, что глаза будут иметь приподнятую во внешних углах форму. Как раз сейчас отеки спадают, и взгляд Плющенко станет таким же, как в более юные годы", — добавил спикер.

Эксперт подчеркнул, что в подобных операциях важен реалистичный прогноз. Процедура способна вернуть более "свежий" вид, но не меняет черты лица до неузнаваемости, как это иногда ожидают пациенты и их аудитория.

Когда станет виден окончательный результат

Пластический хирург также обратил внимание на сроки восстановления. Область вокруг глаз относится к зонам с длительным периодом реабилитации, поэтому делать выводы о результате сразу после операции преждевременно. Отечность может сохраняться достаточно долго.

"Дело в том, что как раз области вокруг глаз нужно куда больше времени, чтобы полностью восстановиться. Спустя еще полгода мы получим итоговый результат, который будет уже окончательным", — продолжил специалист.

Игорь Короткий уточнил, что в отдельных случаях процесс заживления затягивается. По его словам, окончательная стабилизация тканей может занять от полугода до двух лет, и только после этого можно объективно оценивать эффект вмешательства.

Итоговый результат процедуры можно будет оценить не раньше чем через полгода, а в отдельных случаях восстановление может занять до двух лет