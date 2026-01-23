Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Утюжок отправляют в отставку: в 2026 году из подполья выходит то, что долго прятали

Моя семья » Красота и стиль

Теперь вы всё ещё часами выпрямляете натуральные локоны, пытаясь подчинить их утюжком? Мода делает резкий разворот, и волны с кудрями снова выходят на первый план. В 2026 году естественная текстура волос становится не компромиссом, а осознанным выбором и формой самовыражения, об этом сообщает iGlanc.

Девушка с кудряшками
Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с кудряшками

Возвращение естественных локонов

Ещё недавно кудрявые и волнистые волосы считались проблемой, которую нужно постоянно контролировать. Фены, утюжки, борьба с пушистостью и бесконечные попытки "усмирить" пряди были частью повседневной рутины. В 2026 году отношение меняется принципиально: локоны больше не прячут, а подчёркивают.

Естественная структура волос уверенно заняла место в модных съёмках, на подиумах и красных дорожках. Кудри становятся не просто трендом, а заявлением о свободе, индивидуальности и принятии себя. Девиз сезона звучит просто: меньше контроля, больше жизни в волосах.

Тренды волос 2026: свобода формы и здоровья

Тренды в мире красоты всё чаще сходятся в одной точке — естественность и ухоженный вид. Для локонов это особенно важно. Волосы больше не должны выглядеть "отполированными" до идеальной симметрии. Лёгкая небрежность, движение и даже небольшая "колючесть" воспринимаются как часть характера причёски.

Завивка перестаёт быть следствием укладки и становится акцентом на уникальности. Длина, плотность и тип локона отходят на второй план. Главное — их живость, индивидуальный рисунок и ощущение, что причёска существует в гармонии с вами, а не вопреки вам. Такой подход перекликается с тем, как сегодня переосмысливаются тренды стрижек 2026 года, где текстура важнее строгой формы.

Мягкая архитектура вместо жёсткой фиксации

В 2026 году понятие "скульптурных локонов" переосмысливается. Чёткая форма по-прежнему востребована, но достигается она не за счёт жёстких гелей и эффекта "корочки". Сила современных причёсок — в мягкости и подвижности.

Локоны сохраняют форму, но свободно играют при движении, создавая естественный, драпирующийся силуэт. Такой эффект невозможен без здоровой базы, поэтому всё больше внимания уделяется состоянию кожи головы и корней, что уже стало отдельным направлением ухода, о чём говорит растущий интерес к уходу за кожей головы.

Уход как основа идеальных кудрей

Ключ к трендовым локонам — не укладка, а грамотный уход. В центре внимания стоит увлажнение, которое напрямую влияет на блеск, эластичность и энергию волос. Здоровые кудри выглядят объёмными и живыми даже без использования сложных техник.

После базового ухода достаточно добавить лёгкую текстуру и практически незаметную фиксацию. В результате причёска выглядит ухоженной, но не "постановочной", словно она сложилась сама собой.

Сравнение: выпрямленные волосы и натуральные локоны

Выпрямленные волосы долгое время ассоциировались с аккуратностью и универсальностью. Они легко поддаются укладке, но требуют регулярного термического воздействия и часто теряют живость.

Натуральные локоны в 2026 году выигрывают за счёт индивидуальности. Они подчёркивают характер, не нуждаются в постоянном выпрямлении и при правильном уходе выглядят более здоровыми. Разница становится не только визуальной, но и философской: контроль против свободы.

Советы по уходу за локонами шаг за шагом

  1. Выбирайте шампуни и кондиционеры с акцентом на увлажнение.

  2. Используйте несмываемые кремы или сыворотки для кудрявых волос.

  3. Минимизируйте термоукладку и сушите волосы естественным способом.

  4. Фиксируйте форму лёгкими средствами без жёсткой корки.

Популярные вопросы о натуральных локонах

Как выбрать средства для кудрявых волос?

Ориентируйтесь на продукты с увлажняющими компонентами и без агрессивных спиртов, которые сушат волосы.

Сколько стоит базовый уход за локонами?

Стоимость зависит от брендов, но минимальный набор из шампуня, кондиционера и несмываемого средства доступен в разных ценовых категориях.

Что лучше: подчёркивать волны или выпрямлять?

В 2026 году в приоритете подчёркивание естественной формы, так как оно сохраняет здоровье волос и подчёркивает индивидуальность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
