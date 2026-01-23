Мех добавляет лишние килограммы: три ошибки, которые совершают почти все

Мех по-прежнему остаётся маркером статуса, но легко может сыграть против образа, если перегрузить его деталями. Чтобы шуба не выглядела вызывающе и не ассоциировалась с эстетикой "подруги мафиози", дизайнеры советуют пересматривать привычные сочетания.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шубе

Аксессуары как главный фильтр образа

По словам дизайнера и ректора Московского художественно-промышленного института Алексея Егорова, ключевую роль в работе с мехом играют аксессуары. Чем выразительнее шуба, тем спокойнее должны быть дополнения. Гладкие кожаные сумки, лаконичные серьги и отсутствие блеска помогают сохранить баланс и не утяжелить внешний вид.

Алексей Егоров подчёркивает, что правило работает и в обратную сторону: к классическому пальто допустимы меховые акценты. Если выбрали шубу, аксессуары берите сдержанные. Гладкая кожаная сумка, минималистичные серьги, никаких страз и крупной бижутерии. И наоборот — к классическому пальто можно смело добавить пушистый шарф или меховой воротник.

Крой и длина: что работает в городе

Для повседневной городской жизни дизайнер рекомендует короткие меховые куртки и полушубки. Их легко сочетать с прямыми джинсами, водолазками и обувью на плоской подошве, не рискуя перегрузить силуэт.

Длинные шубы, по мнению Егорова, требуют осторожности. Они уместнее для особых случаев либо в комбинации с максимально лаконичным низом, который не спорит с объёмным верхом и не добавляет лишней массивности.

Почему мех "полнит" и как этого избежать

Эксперт обращает внимание, что визуальный объём создаёт не сам мех, а сочетание длинного ворса, мягкого кроя и светлой рыхлой фактуры. При одновременном присутствии этих факторов фигура может выглядеть крупнее.

Исправить ситуацию помогает выбор стриженого меха с коротким ворсом и плотным основанием, чёткие линии плеч и борта, а также аккуратные карманы в шве. Такие детали визуально собирают силуэт и делают его стройнее.

Цвет, фактуры и актуальные детали

Егоров советует отдавать предпочтение универсальным оттенкам — графитовому, шоколадному, холодному бежевому и хаки. По его словам, в моде природная палитра, а светлые "сливочные" варианты в пушистой фактуре требуют особой осторожности.

Мех, как отмечает дизайнер, хорошо сочетается с кашемиром, кожей, твидом и плотной вязкой, если соблюдать принцип контраста объёмов. Также актуальны меховые воротники, шарфы, головные уборы и жакеты с чёткой конструкцией, которые можно носить даже в офисной среде. Об этом сообщает Газета. Ru.