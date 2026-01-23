Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Мех добавляет лишние килограммы: три ошибки, которые совершают почти все

Моя семья » Красота и стиль

Мех по-прежнему остаётся маркером статуса, но легко может сыграть против образа, если перегрузить его деталями. Чтобы шуба не выглядела вызывающе и не ассоциировалась с эстетикой "подруги мафиози", дизайнеры советуют пересматривать привычные сочетания.

Девушка в шубе
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шубе

Аксессуары как главный фильтр образа

По словам дизайнера и ректора Московского художественно-промышленного института Алексея Егорова, ключевую роль в работе с мехом играют аксессуары. Чем выразительнее шуба, тем спокойнее должны быть дополнения. Гладкие кожаные сумки, лаконичные серьги и отсутствие блеска помогают сохранить баланс и не утяжелить внешний вид.

Алексей Егоров подчёркивает, что правило работает и в обратную сторону: к классическому пальто допустимы меховые акценты. Если выбрали шубу, аксессуары берите сдержанные. Гладкая кожаная сумка, минималистичные серьги, никаких страз и крупной бижутерии. И наоборот — к классическому пальто можно смело добавить пушистый шарф или меховой воротник.

Крой и длина: что работает в городе

Для повседневной городской жизни дизайнер рекомендует короткие меховые куртки и полушубки. Их легко сочетать с прямыми джинсами, водолазками и обувью на плоской подошве, не рискуя перегрузить силуэт.

Длинные шубы, по мнению Егорова, требуют осторожности. Они уместнее для особых случаев либо в комбинации с максимально лаконичным низом, который не спорит с объёмным верхом и не добавляет лишней массивности.

Почему мех "полнит" и как этого избежать

Эксперт обращает внимание, что визуальный объём создаёт не сам мех, а сочетание длинного ворса, мягкого кроя и светлой рыхлой фактуры. При одновременном присутствии этих факторов фигура может выглядеть крупнее.

Исправить ситуацию помогает выбор стриженого меха с коротким ворсом и плотным основанием, чёткие линии плеч и борта, а также аккуратные карманы в шве. Такие детали визуально собирают силуэт и делают его стройнее.

Цвет, фактуры и актуальные детали

Егоров советует отдавать предпочтение универсальным оттенкам — графитовому, шоколадному, холодному бежевому и хаки. По его словам, в моде природная палитра, а светлые "сливочные" варианты в пушистой фактуре требуют особой осторожности.

Мех, как отмечает дизайнер, хорошо сочетается с кашемиром, кожей, твидом и плотной вязкой, если соблюдать принцип контраста объёмов. Также актуальны меховые воротники, шарфы, головные уборы и жакеты с чёткой конструкцией, которые можно носить даже в офисной среде. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота
Новости Все >
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов
Сейчас читают
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Садоводство, цветоводство
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Еда и рецепты
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Расположение дивана с отступом от стены делает гостиную визуально просторнее
Недвижимость
Расположение дивана с отступом от стены делает гостиную визуально просторнее
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Сон становится глубже без таблеток и гаджетов, когда в постели есть простой предмет
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Мех добавляет лишние килограммы: три ошибки, которые совершают почти все
Цветение без пауз и лишнего полива: цветок, который цветёт месяцами и не капризничает
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.