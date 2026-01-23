Брюки из 80-х вернулись без стеснения: этот фасон неожиданно правит весной 2026

Стоило лишь один раз примерить баллонные брюки, чтобы стало понятно, почему этот силуэт из 80-х снова оказался в центре внимания дизайнеров. Неожиданно комфортные и при этом выразительные, они легко вписываются в самые разные стилистические сценарии. Именно поэтому к весне 2026 года баллонные брюки вернулись на подиумы и в гардеробы модных инсайдеров, об этом сообщает Vogue.
Баллонные брюки, также известные как pumphosen, невозможно спутать с другими моделями. Объёмный крой в области бёдер и сужение к щиколоткам создают узнаваемую скульптурную форму. Этот силуэт не только визуально выделяется, но и обеспечивает свободу движений, что особенно ценно в повседневной носке.
На показах сезона весна-лето 2026 дизайнеры активно переосмысливают этот фасон. Altuzarra показал баллонные брюки в сочетании как с высокими каблуками, так и с лаконичными балетками, доказывая универсальность модели. Michael Kors сделал ставку на расслабленные total-looks в нейтральной палитре — бежевых и коричневых оттенках — дополнив их сандалиями и oversize-верхом. Etro, в свою очередь, предложил яркую бохо-версию с принтами, расстёгнутыми рубашками и замшевыми сумками с бахромой.
Баллонные брюки не впервые оказываются в центре модного внимания. Ещё в 1970-х Valentino Garavani экспериментировал с этим силуэтом, используя цветочные узоры и лёгкие ткани. Emanuel Ungaro показал, что такая модель может выглядеть элегантно и утончённо даже в вечернем контексте.
Особое место в истории тренда занимает показ Oscar de la Renta осень-зима 1988 года. Тогда Иман вышла на подиум в баллонных брюках и коротком жакете с подплечниками и вышивкой, закрепив за моделью статус модного заявления, а не просто эксцентричного элемента гардероба.
Современные интерпретации делают баллонные брюки максимально адаптированными к реальной жизни. Они органично сочетаются с базовыми футболками, структурированными жакетами, укороченными топами и лёгкими свитерами. Отдельного внимания заслуживают модели с эластичной талией, которые усиливают ощущение комфорта и подчёркивают актуальный сдвиг моды в сторону расслабленных форм.
Vogue отмечает, что удачно подобранная модель способна работать круглый год. Брюки с эластичным поясом и средней посадкой легко вписываются в повседневный гардероб, даже если они далеки от подиумных архивных экземпляров, но сохраняют характерный объём и форму.
Баллонные брюки отличаются более выраженной формой и акцентом на щиколотках. В отличие от палаццо или прямых широких брюк, они создают архитектурный силуэт и выглядят более модно. При этом классические модели чаще универсальны для офиса, тогда как баллонные брюки сильнее работают на стиль и индивидуальность, что хорошо вписывается в логику летних трендов 2026 года.
Обращайте внимание на посадку — средняя или высокая выглядит наиболее универсально.
Выбирайте плотные, но пластичные ткани, которые держат форму.
Сочетайте объёмный низ с более лаконичным верхом для баланса.
Что лучше выбрать: баллонные брюки или палаццо?
Баллонные брюки подойдут для модных акцентов, палаццо — для более нейтральных образов.
Сколько стоят актуальные модели?
Цены варьируются от масс-маркета до люкса и зависят от ткани, бренда и сложности кроя.
Подходят ли баллонные брюки для повседневной носки?
Да, особенно модели с эластичным поясом и нейтральной расцветкой.
