Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Зимой волосы живут между морозилкой и батареей: три шага против сухости и хаоса

Моя семья » Красота и стиль

Зима для многих становится настоящим испытанием для волос: они быстрее теряют влагу, электризуются и начинают пушиться даже при аккуратной укладке. Контраст между холодным уличным воздухом и сухими, отапливаемыми помещениями напрямую отражается на состоянии волос и кожи головы. В результате структура волоса становится более уязвимой, а пряди — непослушными и жёсткими.

Девушка с кудрявыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с кудрявыми волосами

Почему зимой волосы пушатся сильнее

В холодный сезон воздух содержит меньше влаги, чем летом, а работа отопительных систем дополнительно пересушивает пространство в помещениях. Волосы недополучают естественное увлажнение, которое в норме поддерживает их эластичность и гладкость. К этому добавляется сухость кожи головы, из-за которой питательные вещества хуже распределяются по длине, а корни становятся более склонными к образованию завитков и статического эффекта — именно так формируется типичный зимний уход за волосами.

Такие условия требуют более продуманного подхода, ориентированного не только на внешний вид, но и на защиту волосяного стержня от потери воды. Речь идет о комплексной рутине, где каждое действие усиливает эффект предыдущего, сообщает Harper's Bazaar.

Шаг первый: глубокое увлажнение

Недостаток влаги — ключевая причина зимней пушистости. Поэтому уход стоит начинать с средств, которые восстанавливают гидролипидный баланс кожи головы и волос. В холодный период особенно актуальны шампуни, кондиционеры и сыворотки с гиалуроновой кислотой, керамидами, растительными маслами и натуральными экстрактами.

Такие формулы помогают удерживать молекулы воды внутри волоса, повышают его эластичность и снижают ломкость. Дополнительную поддержку дают масла и смеси на растительной основе, которые часто используют в уходе с натуральными маслами, чтобы усилить защиту длины от сухого воздуха и трения.

Шаг второй: правильное расчёсывание

Зимой ухудшается естественное распределение кожного себума от корней к кончикам, из-за чего длина выглядит сухой и неопрятной. Исправить ситуацию помогает расчёска с натуральной щетиной. Она мягко скользит по волосам, не травмируя их, и равномерно распределяет ухаживающие вещества по всей длине.

Антистатические свойства натуральных волокон уменьшают электризацию, а регулярное расчесывание стимулирует микроциркуляцию кожи головы, что положительно сказывается на общем состоянии волос.

Шаг третий: защита во время сна

Даже самый продуманный уход может потерять эффективность, если не учитывать ночной фактор. Хлопковые наволочки активно впитывают влагу и создают трение, из-за которого волосы спутываются и пушатся. Шелк, напротив, помогает сохранить влагу и поддерживает стабильную температуру.

Благодаря гладкой поверхности шелковая наволочка снижает механическое воздействие на волосы, помогает удерживать кондиционирующие компоненты и делает утреннюю укладку заметно проще.

Сравнение: зимний и летний уход за волосами

Летняя рутина чаще направлена на защиту от солнца и восстановление после ультрафиолета. Зимой приоритеты смещаются в сторону удержания влаги и борьбы со статическим электричеством. В холодный сезон требуются более насыщенные текстуры — сыворотка, питательное масло, плотный кондиционер, тогда как летом достаточно легких средств. Такой подход позволяет адаптировать уход под сезонные условия без перегрузки волос.

Советы по уходу за волосами зимой

  1. Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер при каждом мытье.

  2. Добавляйте в рутину сыворотку или масло для защиты длины.

  3. Выбирайте расчески с натуральной щетиной.

  4. Не используйте горячую укладку без термозащиты.

  5. Спите на шёлковой или сатиновой наволочке.

Популярные вопросы о зимнем уходе за волосами

Почему зимой волосы электризуются сильнее?

Из-за сухого воздуха и недостатка влаги в структуре волоса.

Что лучше зимой: масло или сыворотка?

Сыворотка подходит для ежедневного ухода, масло — для дополнительной защиты и питания.

Как выбрать средства против пушистости?

Ориентируйтесь на составы с керамидами, гиалуроновой кислотой и растительными маслами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы волосы
Новости Все >
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Садоводство, цветоводство
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Зимой волосы живут между морозилкой и батареей: три шага против сухости и хаоса
Минимум движений — максимум блеска: простой кухонный трюк стирает известковый налёт
Дом тот же, а ощущение другое: зимние приёмы меняют гостиную быстро и заметно
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Классика дала сбой: красная помада на показах 2026 года стала совсем другой
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.