Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Бренды больше не работают: эти признаки стиля считываются в толпе без логотипов

Моя семья » Красота и стиль

Идея "тихой роскоши" всё чаще вытесняет показную моду с логотипами и кричащими деталями. Этот стиль доказывает: элегантность не зависит от бюджета и не требует обновлять гардероб каждый сезон. Главное — ощущение цельности, качества и вкуса, которое считывается без слов.

Архивная мода 2025
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Архивная мода 2025

Почему роскошь больше не равна бренду

Ещё недавно статус в одежде определялся узнаваемым логотипом, но сегодня этот подход теряет актуальность. Ненавязчивая роскошь строится на других принципах: продуманном крое, благородных оттенках и материалах, которые приятно носить. Такой гардероб не устаревает за год и не выглядит "модным вчера". Он работает на вас долго и уверенно.

Стилисты подчёркивают: вещь может быть куплена на распродаже или в секонд-хенде, но она обязана выглядеть безупречно. Чистота, аккуратность и хорошая посадка сразу формируют правильное впечатление. Именно поэтому кричащие надписи, крупные эмблемы и декоративные излишества чаще всего разрушают образ, сообщает Vlasta.

Атмосфера важнее цены

В профессиональной среде часто используют слово vibe — то самое общее ощущение, которое создаёт человек. Это не только одежда, но и то, как она "звучит" в движении, как сочетается с осанкой и уверенностью. Для ощущения тихой роскоши стилисты советуют отказаться от очевидных маркеров дешевизны и выстроить образ по принципу сдержанности, близкому к эстетике антимоды.

Если вам попадается качественная вещь без заметных нашивок и логотипов, она почти всегда выигрывает у брендированной альтернативы. Широкие полосы с названиями марок, золотые и серебряные эмблемы на груди лучше оставить в стороне.

Материалы, которые работают на стиль

Походы на распродажи в начале года могут стать удачным моментом для обновления гардероба. В это время нередко встречаются изделия из шерсти, кашемира, поплина или натуральной кожи по доступной цене. Именно материалы формируют ощущение качества, а не громкое имя на ярлыке.

Трикотажные платья, аккуратные пальто, классические брюки или юбки с хорошей посадкой особенно востребованы у женщин 50+. Они подчёркивают фигуру, выглядят сдержанно и при этом обеспечивают комфорт. Такой подход перекликается с идеей продуманного расхламления, когда идеальный гардероб начинается с мусорного пакета.

Детали, на которых держится образ

Даже самый простой наряд можно "поднять" за счёт аксессуаров. Обувь, сумка, шарф или украшения играют ключевую роль. При этом требования к ним строже, чем к одежде.

Обувь должна быть чистой, с аккуратной подошвой и без изношенных шнурков. Классические гладкие туфли или ухоженные ботинки почти всегда выглядят выигрышнее, чем старые кроссовки. Сумка — из качественного материала, с исправной молнией и без облезших ручек. Крупные металлические элементы и провокационный декор здесь неуместны.

Шарфы и шали можно купить недорого, но они не должны выглядеть дёшево. Грамотно подобранный цвет и узор подчёркивают тон кожи и волос, а в зрелом возрасте способны заметно освежить внешний вид.

Тихая роскошь как устойчивая тенденция

Современный тренд очевиден: значение имеют ощущения. Хороший крой, приятная ткань, сдержанная палитра и аккуратная обработка создают чувство уверенности. Вы не демонстрируете статус — он считывается сам. Именно это и есть суть тихой роскоши.

Советы по созданию образа

  1. Начните с базовых вещей нейтральных оттенков.

  2. Проверьте посадку: при необходимости отдайте одежду в ателье.

  3. Отдавайте приоритет натуральным и плотным материалам.

  4. Добавляйте аксессуары умеренно, следя за их состоянием.

  5. Следите за чистотой и аккуратностью — это основа впечатления.

Популярные вопросы о тихой роскоши

Как выбрать вещи в стиле тихой роскоши?

Ориентируйтесь на крой, ткань и цвет, а не на бренд. Вещь должна хорошо сидеть и быть приятной на ощупь.

Сколько стоит гардероб в этом стиле?

Стоимость может быть разной. Часто удаётся собрать качественный набор из распродаж и секонд-хендов без крупных трат.

Что лучше: один дорогой бренд или несколько качественных вещей?

Несколько хорошо подобранных предметов почти всегда выглядят выигрышнее и дают больше возможностей для сочетаний.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы мода стиль гардероб
Новости Все >
В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Сейчас читают
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Садоводство, цветоводство
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Садоводство, цветоводство
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Последние материалы
Платиновый холод растаял: эти тёплые оттенки сместили моду в сторону естественности
Сербский доброволец: Мы видели, как горела Одесса, и поняли — это наша война
Соседи не поверят, пока не увидят: три сорта моркови, что не портятся всю зиму
Пошлины Трампа не повлияли на экспорт из Китая
Пока одни боятся, другие носят: самый смелый цвет 2026-го уже выбирает каждая модница
Минимум усилий — максимум красок: растения, которые прощают все ошибки новичков
Хрустят снаружи, нежные внутри: белорусские бульбаши из простой картошки
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии
Гардероб выходит из спячки: один цвет этой весны работает сильнее отдыха и отпуска
Потолок стал главным акцентом интерьера: тренды, которые вытесняют натяжные решения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.