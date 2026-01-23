Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Платиновый холод растаял: эти тёплые оттенки сместили моду в сторону естественности

Моя семья » Красота и стиль

Тёплые оттенки снова выходят на первый план в окрашивании волос в 2026 году. Вместо резких переходов и агрессивных осветлений в моде мягкие, "живые" цвета, которые выглядят максимально естественно. Такой подход помогает освежить черты лица и поддерживает эффект ухоженности без перегруженности образа.

Блондинка с медовым оттенком волос
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка с медовым оттенком волос

Почему тренд смещается к натуральности

В первые недели 2026 года становится очевиден разворот к спокойной цветовой гамме. Каштановые оттенки вновь занимают центральное место, а вместе с ними возвращаются бронзовые нюансы и смешанные светло-русые тона. Главное правило сезона — отсутствие резких контрастов: цвет волос должен гармонировать с тоном кожи и макияжем, подчёркивая внешность, а не споря с ней, сообщает Vogue.

Тёплая палитра ценится за универсальность. Такие оттенки легко вписываются в повседневный стиль, уместны в деловых и расслабленных образах и визуально выглядят "дороже" за счёт глубины и многослойности цвета. Именно поэтому аккуратное окрашивание волос всё чаще рассматривают как способ сохранить естественность без радикальных изменений.

7 оттенков, которые называют главными в 2026 году

Молочный русо-каштановый

Оттенок строится на балансе между тёмной основой и светлыми вкраплениями. Тонкие пряди мягко смешиваются с базовым цветом и создают эффект "кофе с молоком", добавляя объём без явного окрашивания.

Тёплый карамельный блонд

Медовый блонд с золотистыми нюансами ближе к длине и концам, словно волосы слегка выгорели на солнце. Цвет остаётся светлым, но уходит от холодной платиновой палитры.

Глубокий коричневый

Насыщенный тёмно-коричневый оттенок без ухода в чёрный или холодный подтон. Он подчёркивает тон кожи и выглядит мягче, чем графичные тёмные окрашивания.

Сливочный блонд

Светлый оттенок с выраженными золотистыми переливами, создающий "масляный" эффект. Подходит тем, кто хочет блонд без холодной резкости и визуальной сухости волос.

Вишнёво-шоколадный

Шоколадная основа с деликатным красно-бронзовым отблеском. Цвет остаётся естественным, но при этом добавляет глубины и выразительности, особенно при дневном освещении.

Земляной блонд

Вариант для тех, кто хочет светлый оттенок, хорошо сочетающийся с тёмной базой. Тёплые коричневые переливы напоминают оттенки почвы и создают мягкий, природный эффект.

Мягкий рыжевато-каштановый

Тёплый оттенок с приглушённой рыжинкой, который называют одним из самых востребованных в 2026 году. Он заметный, но не кричащий, и хорошо работает в естественных образах.

Сравнение тёплых оттенков: как выбрать подходящий

Молочный русо-каштановый и земляной блонд подходят тем, кто хочет освежить образ без радикальных изменений. Карамельный и сливочный блонд выбирают, когда хочется светлого цвета без холодного эффекта. Вишнёво-шоколадный и мягкий рыжевато-каштановый добавляют характер за счёт тёплого подтона, а глубокий коричневый остаётся самым универсальным вариантом для сдержанного стиля.

При этом важно учитывать и состояние волос: при чувствительной коже головы и ослабленной длине подход к выбору оттенка и техники должен быть особенно аккуратным, как и в вопросах безопасного окрашивания.

Плюсы и минусы тёплого окрашивания

Тёплая гамма воспринимается мягче и часто выглядит более естественно, но имеет свои особенности в уходе.

  • Плюсы: освежает лицо без резких акцентов; легко сочетается с макияжем; отрастающий цвет менее заметен; подчёркивает текстуру волос.
  • Минусы: тёплые пигменты могут быстрее вымываться; светлые оттенки требуют контроля, чтобы избежать желтизны; необходим регулярный уход.

Поддержание цвета во многом зависит от привычек после салона — например, от того, как выстроен уход за окрашенными волосами.

Как перейти на тёплый оттенок

  1. Оцените исходный цвет и историю окрашиваний.

  2. Выберите направление: светлый, средний или тёмный тёплый оттенок.

  3. Делайте ставку на плавные переходы и мягкие блики.

  4. Используйте средства для окрашенных волос и термозащиту.

  5. Учитывайте макияж и гардероб — тёплые оттенки лучше раскрываются в соответствующей палитре.

Популярные вопросы о тёплых цветах волос 2026

Как выбрать оттенок, чтобы он выглядел натурально?

Ориентируйтесь на тон кожи и природный контраст внешности — чем он мягче, тем спокойнее должен быть цвет.

Сколько стоит поддержание такого окрашивания?

Расходы зависят от техники и частоты обновления, но базовый уход остаётся обязательным.

Что практичнее — смешанный русо-каштановый или карамельный блонд?

Первый вариант менее требователен к коррекции, второй заметнее и светлее, но нуждается в более внимательном уходе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы волосы
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Садоводство, цветоводство
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Последние материалы
Пока одни боятся, другие носят: самый смелый цвет 2026-го уже выбирает каждая модница
Минимум усилий — максимум красок: растения, которые прощают все ошибки новичков
Хрустят снаружи, нежные внутри: белорусские бульбаши из простой картошки
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии
Гардероб выходит из спячки: один цвет этой весны работает сильнее отдыха и отпуска
Потолок стал главным акцентом интерьера: тренды, которые вытесняют натяжные решения
Ароматный каприз с характером: секреты выращивания нежной фрезии без разочарований
Там, где всё чахло, вырос сад: особенные лианы растут без солнца и ухода
Опасные сдвиги, которые перепишут нашу реальность: три климатических удара XXI века
Быстрее доставки и вкуснее ожиданий: горячие бутерброды — лучшая альтернатива пицце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.