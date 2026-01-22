Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Волосы замораживают, а они становятся живыми и гладкими без утюжков

Криотерапия давно вышла за пределы спортивной медицины и уверенно закрепилась в индустрии ухода за волосами. Метод, основанный на воздействии холода, всё чаще рассматривают как альтернативу агрессивным салонным процедурам и горячим инструментам. Интерес к нему связан с заметным визуальным эффектом и щадящим воздействием на структуру волос, об этом сообщает Bazaar.

Фото: Pravda by Марина Лебедева
От античной медицины к современному уходу

Криотерапия — это собирательное понятие для практик, использующих низкие температуры в оздоровительных целях. Ещё в IV веке до нашей эры Гиппократ подробно описывал влияние холода на организм человека, уделяя особое внимание воде как природному терапевтическому ресурсу.

Спустя столетия идея холода получила научное развитие: в 1970-х годах исследования подтвердили обезболивающее действие льда и его способность повышать болевой порог. Если холодная вода и лёд давно используются для восстановления после нагрузок, то применение экстремально низких температур воздуха стало активно развиваться сравнительно недавно.

Как холод пришёл в уход за волосами

Криотерапия для волос — технология, зародившаяся в Бразилии и быстро вошедшая в профессиональный уход. В основе процедуры — использование охлаждённых пластин с температурой около -16 °C. В отличие от горячих инструментов, они не раскрывают, а "запечатывают" кутикулу волоса.

После глубокого очищения на влажные пряди наносят маску и концентрированную сыворотку с активными компонентами — экстрактом асаи, гиалуроновой кислотой и ледниковой водой. Холодные пластины мягко проходят по длине волос, фиксируя уход без контакта с кожей головы и без термического стресса.

Видимый результат и ощущения

Процедура подходит для всех типов волос, но особенно востребована при сухости, ломкости и склонности к пушению. Холод помогает восстановить внутреннее волокно, улучшая плотность и эластичность. Эффект заметен сразу: волосы выглядят более гладкими, блестящими и ухоженными, а общее состояние напоминает результат интенсивного ухода с использованием натуральных масел для волос.

Дополнительным плюсом становится мягкое успокаивающее воздействие на кожу головы, что важно для тех, кто сталкивается с чувствительностью и ощущением стянутости. Этот аспект особенно актуален на фоне растущего внимания к уходу за кожей головы, который всё чаще рассматривают как основу здоровья волос.

Сравнение криотерапии и кератинового ухода

Криотерапия и кератин решают разные задачи. Кератиновые процедуры меняют структуру волоса, делая его более прямым и тяжёлым. Криотерапия, напротив, работает как восстановительный уход, не вмешиваясь в естественную форму.

При холодной процедуре не используются агрессивные химические составы и высокие температуры, что снижает риск повреждений. Это делает метод подходящим для тех, кто хочет улучшить качество волос без потери их текстуры.

Советы по уходу после процедуры

  1. Используйте мягкие шампуни без агрессивных поверхностно-активных веществ, чтобы не нарушать запечатанную кутикулу.

  2. Поддерживайте эффект питательными масками и сыворотками.

  3. Сведите к минимуму горячую укладку и частое использование фена.

Популярные вопросы о криотерапии для волос

Как выбрать подходящую процедуру?

Если цель — восстановление и блеск без изменения формы, криотерапия подойдёт лучше выпрямляющих техник.

Сколько держится эффект?

В среднем результат сохраняется от трёх до пяти недель в зависимости от ухода и исходного состояния волос.

Что лучше — криотерапия или кератин?

Кератин выбирают ради выпрямления, криотерапию — ради ухода и укрепления без изменения текстуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
