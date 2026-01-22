Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Украшения без промахов: простой принцип, который работает в любой ситуации

Моя семья » Красота и стиль

Подобрать украшения, которые будут уместны и в офисе, и на ужине, возможно без сложных стилистических приёмов. Ключевым ориентиром при формировании универсального комплекта становится не мода, а индивидуальные особенности внешности и практичность. 

Оттенок кожи как базовый ориентир

При выборе украшений, по словам эксперта, в первую очередь стоит учитывать подтон кожи. Именно он определяет, какие металлы будут выглядеть гармонично и подчёркивать внешность, а какие — создавать визуальный диссонанс.

"Людям с холодным подтоном чаще подходят белые металлы: серебро, белое золото или платина. Теплый подтон кожи сочетается с желтым и розовым золотом. Если тон кожи нейтральный, можно выбирать комбинированные решения, они универсальны и легко вписываются в любой образ", — заявила стилист "585 Золотой" Екатерина Фомина.

Такой подход позволяет сформировать базовый набор украшений, который не будет конфликтовать с одеждой и макияжем и сохранит актуальность вне зависимости от трендов.

Универсальные формы вне времени

Для повседневного комплекта эксперт советует выбирать классические формы, давно зарекомендовавшие себя как универсальные. Речь идёт о серьгах-пусетах, аккуратных кольцах, теннисных браслетах и лаконичных подвесках, которые легко адаптируются под разные ситуации.

По словам Фоминой, такие украшения не перегружают образ, соответствуют офисному дресс-коду и при этом не выглядят слишком просто в вечернем контексте. При необходимости их можно "усилить" за счёт макияжа или одежды, не меняя сам набор.

Камни, цена и умеренность

Отдельное внимание стилист рекомендует уделять вставкам. Для универсального комплекта лучше выбирать нейтральные варианты — прозрачные фианиты, бриллианты, жемчуг или камни спокойных оттенков: белые, молочные, дымчатые.

"Они не спорят с цветами одежды и выглядят уместно в любой ситуации. Яркие и крупные камни — это сильный акцент, более уместный для отдельных вечерних выходов", — пояснила Екатерина Фомина.

Кроме того, универсальный набор, по мнению эксперта, не должен быть чрезмерно дорогим. Украшения для ежедневной носки сильнее подвержены механическому воздействию, поэтому оптимальным решением становится средний ценовой сегмент — серебро, позолота и выращенные бриллианты. Завершая рекомендации, Фомина отметила, что в повседневном образе достаточно 2-3 украшений, которые удобно носить, легко сочетать между собой и не требуют сложного ухода — сообщает Газета.Ru.

