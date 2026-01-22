Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет

Моя семья » Красота и стиль

Макияж способен работать не хуже модных трендов: он мгновенно освежает образ и визуально убирает несколько лет. Достаточно верно подобрать оттенок румян, тени или помаду, чтобы лицо выглядело более сияющим и ухоженным. Особенно заметно это на примере губ — именно они часто выдают возраст, об этом сообщает Elle.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Почему яркая помада может добавлять возраст

С возрастом губы теряют объем и становятся тоньше, а кожа вокруг них — более сухой и подвижной. Насыщенные и контрастные оттенки, включая классический красный, привлекают к этой зоне максимум внимания.

В результате акцент смещается не только на цвет, но и на мелкие морщины, которые становятся более заметными, особенно если губы склонны к сухости и шелушению. Такой эффект может визуально утяжелять макияж и делать образ строже.

Оттенок, который выглядит моложе

Гораздо более выигрышным вариантом считается цвет, который мягко сливается с естественным тоном кожи. Он не должен быть слишком светлым или чрезмерно темным и по возможности напоминать натуральный оттенок губ — только более свежий и ровный.

Часто таким решением становится тон розового дерева, который визуально смягчает черты и не перегружает макияж, работая в одном ритме с естественными линиями лица.

Уход имеет значение

Важно учитывать не только цвет, но и текстуру помады. Сухие формулы подчеркивают неровности и могут "забиваться" в морщинки, тогда как увлажняющие средства ведут себя иначе.

Именно поэтому в повседневном макияже всё чаще делают ставку на уход за губами, включая масла и бальзамы, которые помогают восстановить комфорт и гладкость кожи — особенно в холодное время года, когда губы теряют влагу быстрее обычного. Такой подход перекликается с тем, как сегодня выстраивают уход за губами зимой.

Сравнение: яркие оттенки и натуральные тона

Яркая помада создает эффектный образ и подходит для вечернего макияжа или особых случаев. Однако в дневных образах она может усиливать контраст и подчеркивать возрастные изменения.

Натуральные оттенки, напротив, работают деликатно: они освежают лицо, не перетягивая внимание на одну зону, и легко сочетаются с минимальным макияжем глаз и легким тоном кожи.

Советы по выбору помады шаг за шагом

  1. Определите подтон кожи — теплый, холодный или нейтральный.

  2. Выбирайте оттенок, близкий к естественному цвету губ.

  3. Обратите внимание на состав: увлажняющие компоненты и SPF будут плюсом.

  4. Оцените текстуру — она должна быть пластичной и комфортной при нанесении.

Популярные вопросы о выборе помады после 50 лет

Какой оттенок лучше всего освежает лицо?
Чаще всего — нюдовые и розово-древесные тона, которые не создают резкого контраста.

Стоит ли полностью отказываться от ярких цветов?
Нет, но их лучше использовать точечно, сочетая с более нейтральным макияжем и ухоженной кожей губ.

Что важнее — цвет или текстура?
Текстура играет ключевую роль: даже удачный оттенок не будет выглядеть выигрышно без увлажнения и комфорта, о чем напоминает и эффект, который дает помада с лифтинг-эффектом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Новости Все >
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сейчас читают
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Последние материалы
Без таблеток и операций: как советские гимнастки сохраняли крепкие колени
Сетка больше не прозрачная: простой апгрейд превращает забор в 3D-штакетник
План был прост — туда и обратно: Ярославская область нашла чем задержать туристов
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Пресс можно не качать: 3 упражнения формируют плоский живот безопасно
Цветы без капризов и разочарований: комнатные растения, которые цветут у новичков
Обычная вода портит пельмени: один ингредиент делает их в разы вкуснее
Январь кажется мёртвым сезоном, но именно сейчас клубника решает судьбу урожая
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.