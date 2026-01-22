Зимой копилось, весной проявилось: почему волосы внезапно становятся тусклыми

Весна традиционно становится моментом перезагрузки не только для гардероба, но и для состояния волос. Смена температуры, больше солнца и ветра, гормональные колебания и накопленная за зиму усталость часто отражаются на прядях — они теряют блеск, становятся суше и ломче. Именно в этот период особенно важно поддержать волосы, чтобы к весне 2026 года они выглядели сильными и ухоженными, об этом сообщает Glamour.
Организм адаптируется к новым условиям, и волосы одними из первых реагируют на дефицит питательных веществ. Недостаток витаминов и минералов может проявляться тусклостью, замедленным ростом и усиленным выпадением. Внешний уход — маски, сыворотки и салонные процедуры — важен, но без внутренней поддержки эффект будет кратковременным. Именно поэтому эксперты все чаще говорят о комплексном подходе, где питание и витамины играют ключевую роль.
Здоровье волос напрямую связано с общим состоянием организма. Когда рацион сбалансирован, а микроэлементы поступают в достаточном количестве, локоны становятся плотнее, эластичнее и лучше переносят сезонные нагрузки, особенно после зимнего периода, когда кожа головы испытывает стресс и может давать скрытые сигналы усталости, о чём говорят и в материале про уход за кожей головы.
Одним из самых известных помощников для волос считается биотин, или витамин B7. Он участвует в формировании кератина, укрепляет структуру волоса и снижает ломкость, что особенно актуально весной, когда активнее воздействует солнце.
Витамин A отвечает за выработку кожного сала, которое защищает и увлажняет кожу головы. Его источники — морковь, шпинат и другая листовая зелень — помогают поддерживать баланс и создают условия для здорового роста.
Витамин C известен как антиоксидант, но для волос он ценен еще и тем, что участвует в синтезе коллагена. Этот белок необходим для прочности и плотности волос, а весенний рацион легко обогатить продуктами с витамином C.
Витамин D связан с фазами роста волос и активностью фолликулов. Его дефицит часто обсуждается в контексте сезонного выпадения, которое может усиливаться при смене времени года и внешних условий.
Витамин E часто ассоциируют с блеском. Он улучшает микроциркуляцию в коже головы, помогает доставлять питательные вещества к фолликулам и защищает волосы от агрессивных факторов окружающей среды.
Среди минералов ключевыми остаются цинк и железо. Цинк поддерживает работу сальных желез и восстановление волос, а железо обеспечивает доставку кислорода к корням. Его недостаток нередко сопровождается истончением и ломкостью прядей, особенно заметной после зимнего ухода, когда ошибки в рутине могут накапливаться, как это бывает при зимнем уходе за волосами.
Получать витамины можно как из рациона, так и из специальных добавок. Питание с акцентом на овощи, фрукты, белки и полезные жиры обеспечивает базовую поддержку. Добавки удобны, когда сложно закрыть потребности только едой, но они не заменяют полноценный рацион. Оптимальным считается сочетание обоих подходов при разумном и регулярном использовании.
Пересмотрите рацион и добавьте продукты, богатые витаминами A, C, D и группы B.
Подберите качественные витаминные комплексы при необходимости.
Защищайте волосы от солнца и жары с помощью средств с UV-фильтрами.
Сведите к минимуму использование горячих стайлеров и отдавайте предпочтение естественным укладкам.
Соблюдайте регулярность — эффект от витаминов проявляется постепенно.
Как выбрать витамины для волос весной?
Ориентируйтесь на состав и наличие ключевых витаминов и минералов, а также на потребности вашего организма.
Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Первые изменения обычно заметны через несколько недель, а устойчивый эффект формируется при регулярном приеме.
Что лучше: витамины или уходовые средства?
Лучший результат дает сочетание внутренней поддержки и внешнего ухода, а не выбор только одного варианта.
