Ангелина Ефремова

Красота без жертв не бывает: привычки, за которые волосы расплачиваются годами

При обилии советов в интернете, особенно в эпоху соцсетей, всё сложнее понять, где правда, а где миф. Но когда речь заходит о волосах, экспериментировать на себе не хочется. Ошибки в уходе могут дорого обойтись — от ломкости до выпадения. Именно поэтому важно отделять популярные заблуждения от реальных рекомендаций специалистов, об этом сообщает издание iGlanc.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондирование

Почему мифы о волосах так живучи

Информация о красоте часто передаётся из уст в уста и обрастает искажениями. Один совет повторяют блогеры, другой — случайные авторы, не имеющие отношения к трихологии. В итоге уход за волосами превращается в набор противоречий, где сложно разобраться без профессионального взгляда.

Сертифицированные трихологи регулярно сталкиваются с последствиями таких мифов: повреждённые волосы, чувствительная кожа головы, потеря объёма. Особенно часто проблемы усиливаются в холодный сезон, когда привычный уход перестаёт работать и волосы начинают вести себя непредсказуемо, будто реагируя на каждую мелочь в рутине.

Ежедневная укладка горячими приборами

Плойки и утюжки стали привычной частью бьюти-рутины, но их частое использование — один из самых быстрых способов навредить волосам. Даже дорогие приборы с "защитными" технологиями не отменяют воздействия высокой температуры.

"Частое использование горячих инструментов — один из самых быстрых способов повредить волосы и спровоцировать их преждевременное выпадение", — предупреждает трихолог Тейлор Роуз.

Оптимальное решение — давать волосам отдых и использовать термоукладку не чаще одного-двух раз в неделю. В остальное время можно делать волны и локоны без нагрева: косы, жгуты, мягкие бигуди. Например, заплести на ночь две французские косы на слегка увлажнённые волосы — такой подход снижает нагрузку на структуру и помогает сохранить эластичность, что особенно важно в период, когда зимний уход за волосами требует большей осторожности.

Тугие причёски и риск выпадения

Хвосты и пучки выглядят аккуратно, но при регулярном сильном натяжении могут привести к тракционной алопеции. Волосы буквально лишаются нормального кровоснабжения, а кожа головы испытывает постоянный стресс.

"При сильном натяжении кожа неправильно растягивается, кровоток к луковицам ухудшается, и волосы перестают нормально расти", — объясняет парикмахер Якуб Чейчан.

Если после распускания причёски появляется болезненность кожи головы, это сигнал, что нагрузка чрезмерная. Отдельное внимание стоит уделять аксессуарам: жёсткие резинки ломают волосы по длине и визуально делают причёску реже. Более щадящий вариант — шёлковые или тканевые резинки, особенно если вы стремитесь сохранить здоровье волос и избежать эффектов, о которых часто говорят, обсуждая влияние тугих причесок на их состояние.

Нужен ли кондиционер тонким волосам

Существует мнение, что тонким и ослабленным волосам кондиционер только вредит. На практике всё наоборот: он защищает кутикулу, снижает ломкость и облегчает расчёсывание.

"Плотные кондиционеры могут утяжелять тонкие волосы, поэтому я рекомендую наносить их только от середины длины до кончиков", — советует Тейлор Роуз.

Альтернативный вариант — обратное мытьё: сначала кондиционер, затем шампунь. Такой подход помогает сохранить гладкость без потери объёма и часто оказывается полезным для волос, склонных к быстрому загрязнению.

Можно ли спать с мокрыми волосами

Один из самых опасных мифов — что в этом нет ничего страшного. На самом деле влажные волосы наиболее уязвимы и легко повреждаются от трения о подушку.

"В мокром состоянии волосы особенно подвержены повреждениям", — подчёркивает трихолог.

Во время сна кутикула остаётся приоткрытой, что повышает риск ломкости, спутывания и даже появления перхоти. Лучше дать волосам высохнуть естественным образом или использовать фен в щадящем режиме, чем устраивать им стресс на всю ночь.

Сравнение: горячая укладка и укладка без нагрева

Горячие приборы дают быстрый и предсказуемый результат, но со временем сушат волосы и ослабляют их структуру. Укладка без нагрева требует больше времени и практики, зато сохраняет эластичность и естественный блеск. Для регулярного ухода второй вариант безопаснее, особенно при тонких или окрашенных волосах.

Советы по уходу за волосами шаг за шагом

  1. Ограничьте использование утюжков и плоек до 1-2 раз в неделю.

  2. Выбирайте мягкие резинки и не затягивайте причёски.

  3. Наносите кондиционер только по длине, избегая корней.

  4. Всегда сушите волосы перед сном.

Популярные вопросы о здоровье волос

Как выбрать шампунь для тонких волос?

Ищите лёгкие формулы без утяжеляющих масел и силиконов, ориентируясь на тип кожи головы.

Сколько раз в неделю можно делать горячую укладку?

Безопасным считается использование не чаще одного-двух раз в неделю с термозащитой.

Что лучше — фен или естественная сушка?

Естественная сушка предпочтительнее, но при необходимости фен на низкой температуре допустим.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
