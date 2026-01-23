Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пока одни боятся, другие носят: самый смелый цвет 2026-го уже выбирает каждая модница

В 2026 году мода делает ставку на цвет, который сразу притягивает взгляд и требует смелости. Он уже появился в коллекциях ведущих домов, но пока остаётся выбором самых внимательных и уверенных в себе модниц. Этот оттенок способен полностью изменить восприятие образа и вывести его за рамки привычных сочетаний.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Цвет, который меняет правила игры

Речь идёт о шартрезе — ярком, сочном оттенке зелёного, который балансирует между салатовым, лаймовым и цветом зелёного яблока. Его сложно назвать универсальным, но именно это делает его таким выразительным. Шартрез сразу выделяется на фоне базовой палитры и работает как самостоятельный акцент, особенно в сезоне, когда дизайнеры активно пересматривают подход к цвету и силуэтам, как это происходит в моде 2026 года.

Дизайнеры в новых коллекциях играли с оттенком, уводя его то в сторону кислотного лайма, то в более спокойные мшистые полутона. Такой диапазон показал, что зелёный может быть не только свежим, но и сложным, адаптируясь под разные стилистические задачи.

Как дизайнеры раскрыли оттенок

На подиумах шартрез появлялся в самых разных интерпретациях. Одни бренды делали его центром образа, другие использовали точечно, чтобы добавить динамики. В коллекциях Diotima, Dries Van Noten, Emilia Wickstead, Dior и Loewe цвет звучал по-разному, но всегда уверенно.

Особенно запомнились акцентные решения: у Prada — платье с пышной юбкой и лифом-рубашкой, у Alaïa — асимметричная юбка с декоративными кисточками, ставшая ключевым элементом показа. Эти примеры наглядно показали, что шартрез работает не только в минимализме, но и в сложных формах.

Стритстайл как главный ориентир

За пределами подиума оттенок быстро подхватили самые продвинутые модницы. На улицах Парижа во время Недели моды салатовые и лаймовые акценты появлялись в самых разных сочетаниях. Кто-то выбирал яркий бомбер в паре с коричневой замшевой юбкой, кто-то добавлял шартрез в строгие серо-чёрные образы.

Эти примеры подтвердили, что зелёная палитра сегодня вариативна и гибка. Такой подход к цвету хорошо вписывается в общую тенденцию на смелые решения в гардеробе, где всё чаще работают не правила, а ощущение баланса, как и в случае с яркими цветовыми акцентами.

Шартрез и другие модные оттенки зелёного

В 2026 году актуальны не только шартрез, но и другие небанальные оттенки зелёного — от грушевого до матча. Более приглушённые тона проще вписать в повседневный гардероб, тогда как шартрез сразу делает образ заявлением.

Если матча и мшистый зелёный работают на спокойную элегантность, то шартрез выбирают те, кто хочет подчеркнуть индивидуальность и свежесть образа. Об этом сообщает VOICE.

Советы по внедрению цвета в гардероб

  1. Начните с аксессуаров или одной акцентной вещи.
  2. Сочетайте шартрез с нейтральными оттенками — серым, чёрным, коричневым.
  3. Не перегружайте образ: цвет должен оставаться главным акцентом.
  4. Делайте ставку на фактуры и лаконичный крой.

Популярные вопросы о цвете шартрез

Как подобрать оттенок под внешность?

Ориентируйтесь на насыщенность и контраст кожи.

С чем носить шартрез в повседневной жизни?

Он хорошо сочетается с денимом, трикотажем и базовыми цветами.

Что выбрать для начала — одежду или аксессуары?

Проще начать с деталей, постепенно переходя к крупным элементам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
