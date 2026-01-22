Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Идеальное лицо — миф: что подиумы делают с кожей моделей за одну неделю

Модели редко выносят это на публику, но идеальный макияж на подиуме держится не только на работе визажистов. За кулисами существует строгая система восстановления кожи, без которой лицо не выдержало бы интенсивного графика показов и съёмок. Постоянные слои косметики, спешка и смена образов делают уход не просто привычкой, а частью профессии.

Почему кожа моделей страдает в первую очередь

Рабочие будни моделей связаны с непрерывной нагрузкой на кожу. Макияж могут наносить несколько раз за день, а плотные текстуры остаются на лице часами. В таких условиях кожа редко успевает восстановиться.

Одной из частых проблем становятся высыпания. Кожа регулярно контактирует с кистями и спонжами, которые используются в быстром режиме и не всегда проходят полноценную очистку. В ворсе могут сохраняться остатки косметики и микрочастицы, способные вызывать раздражение. При многочасовой работе реакция кожи развивается достаточно быстро.

Дополнительную нагрузку создает плотный макияж. Он перекрывает поверхность кожи, замедляет естественное обновление и способствует более быстрому загрязнению пор. В результате кожа становится чувствительной и острее реагирует на внешние факторы — особенно если макияж не удаляется сразу и повторяется сценарий, при котором одна ночь с макияжем запускает цепочку воспалений.

Как ошибки в очищении усугубляют ситуацию

Долгое время часть моделей использовала обычное мыло, считая его самым эффективным способом снять макияж. На практике такие средства разрушают защитный барьер кожи, лишая её влаги и делая более уязвимой, сообщает Marie Claire.

Раздражение, которое в обычной жизни прошло бы за сутки, при плотном рабочем графике превращается в затяжное воспаление. Появляются шелушения, покраснения и болезненные элементы. В этот момент становится очевидно, что коже требуется не усиленное очищение, а выверенный уход, особенно в сезоны, когда внешние условия усиливают нагрузку — например, когда зима превращает кожу в хрупкое стекло.

Первый визит к дерматологу и базовая схема ухода

Если при высокой нагрузке на кожу — как это часто бывает у моделей из-за регулярного макияжа и частых съёмок — неправильное очищение используется длительное время, кожа постепенно теряет способность к самовосстановлению. В таких условиях даже базовый уход перестаёт работать, и возникает необходимость в профессиональной оценке состояния кожи.

На приёме специалист оценивает состояние кожи и подбирает уход с учетом постоянной косметической нагрузки. В типичной ситуации может быть диагностирована лёгкая форма акне. В схему обычно входят мягкое очищающее средство, ретиноидный крем, базовый увлажняющий крем и солнцезащитный SPF.

Такой подход помогает постепенно стабилизировать состояние кожи. Через несколько недель снижается чувствительность, исчезает болезненность при прикосновении, тон лица становится более ровным.

Базовая система ухода чаще всего выглядит следующим образом:

  • вечером — деликатное очищение без агрессивных ПАВ;

  • использование ретиноида строго по назначению врача;

  • через 15-20 минут — увлажняющий крем для восстановления барьера;

  • утром — обязательный SPF для защиты кожи.

Эта схема позволяет коже сохранять устойчивость даже при ежедневном макияже и частой смене продуктов.

Почему нельзя делать паузу в уходе

Когда состояние кожи улучшается, возникает соблазн сократить уход или временно отказаться от назначенных средств. В условиях постоянного использования декоративной косметики это почти всегда приводит к обострению.

Из практики дерматологов известно, что после отмены ухода воспаления возвращаются. В таких случаях специалист может временно изменить тактику: перейти на системные ретиноиды и убрать активные компоненты, оставив только восстанавливающие формулы. Это помогает снизить воспаление и вернуть коже стабильное состояние.

Советы по восстановлению кожи

После интенсивного макияжа важно не торопиться с очищением и восстановлением. Используйте мягкие средства, избегайте механического трения и давайте коже время между активами. Увлажняющие кремы, сыворотки и маски помогают быстрее вернуть комфорт и снизить чувствительность.

Популярные вопросы о восстановлении кожи

Как выбрать средства для очищения после плотного макияжа?

Лучше отдавать предпочтение мягким формулам без агрессивных компонентов, которые эффективно снимают макияж и не нарушают барьер кожи.

Сколько времени нужно коже для восстановления?

При правильно подобранном уходе первые улучшения заметны через несколько недель, но стабильный результат требует регулярности.

Что лучше при постоянных высыпаниях — косметика или лечение?

При системных проблемах приоритет всегда за дерматологическим лечением, а косметика используется как поддержка, а не замена терапии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
