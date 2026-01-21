Платье дороже квартиры: люксовые бренды превратились в товар для самых терпеливых

Цена вечернего платья может оказаться сопоставимой со стоимостью жилья, и для российского рынка люкса это уже не фигура речи. В московском ЦУМе платье Valentino продается за 4,2 млн рублей, тогда как в Италии аналогичная модель оценивается примерно в 2500 евро.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Платья на манекенах

Контраст цен между Россией и Западом

Сравнение цен на культовые позиции Valentino демонстрирует разрыв, который сложно объяснить только валютным курсом. Так, туфли Rockstud в ЦУМе стоят от 120 тыс. рублей, в то время как на западных платформах их можно найти за 42-63 тыс. рублей. Сумки той же линии в Москве продаются за 200-280 тыс. рублей, а на Farfetch и Mytheresa — в диапазоне 84-126 тыс.

Разница особенно заметна в сегменте вечерних платьев. В российской рознице цены стартуют от 300 тыс. рублей, тогда как за рубежом на распродажах аналогичные модели редко превышают 210 тыс. рублей. В отдельных случаях ценовой разрыв достигает 500 тыс. рублей, что делает покупку в России экономически необоснованной для части клиентов.

Закупки и "мертвый груз"

Стилист Ольга Дайбова, ранее работавшая с международными брендами, связывает завышенные цены с особенностями закупочной системы и дополнительными издержками. По ее словам, байеры часто вынуждены приобретать не только востребованные позиции, но и сопутствующий ассортимент, который плохо продается.

"Есть система, когда байеры, чтобы получить "ходовую" модель, которую точно продадут, вынуждены закупать целый пул товаров. Они понимают, что 80% из этого будет "мертвым грузом", и поэтому вынуждены компенсировать убытки огромной накруткой на ту вещь, что уйдет быстро", — пояснила стилист Ольга Дайбова.

Ограниченная доступность и серый импорт

После ухода многих брендов с российского рынка ситуация стала еще более напряженной. Возможность купить вещь "здесь и сейчас" превратилась в редкость, а скорость и доступность начали напрямую влиять на конечную цену для покупателя. В результате клиенты переплачивают не столько за сам бренд, сколько за логистику и ограниченный выбор.

Единственным законным способом повлиять на рынок Дайбова называет отказ от покупок по завышенным ценам. По ее мнению, часть покупателей уже делает выбор в пользу шопинга во время поездок или обращается к проверенным байерам. Такой подход, как отмечает стилист, закономерно способствует росту серого импорта, который становится альтернативой официальной рознице — сообщает издание "Постньюс".