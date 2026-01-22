Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Макияж с эффектом инея: этот блеск для губ из 90-х работает как оптический трюк

Моя семья » Красота и стиль

Голубой блеск для губ звучит как модная провокация, но на деле это тонкий инструмент, который меняет восприятие всего макияжа. Приём из 90-х снова актуален и работает куда деликатнее, чем кажется на первый взгляд. Он добавляет губам визуальный объем и свежесть, не перегружая образ.

Губы с голубым блеском
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Губы с голубым блеском

Почему голубой блеск снова в игре

Правильно подобранный оттенок губ способен полностью перестроить макияж лица, даже если остальная часть мейкапа максимально сдержанная. Голубой блеск — как раз из этой категории приемов: он выглядит необычно только до нанесения. На губах холодный полупрозрачный пигмент практически растворяется, оставляя после себя эффект гладкой, ухоженной поверхности.

В 90-е этот трюк активно использовали визажисты, работавшие с моделями и поп-иконами. Тогда синий блеск можно было увидеть и в нюд-образах, и в более смелых вариантах макияжа. Сегодня он возвращается в обновленном формате — с более лёгкими текстурами и уходовыми формулами, близкими по эффекту к технике зеркальной глазури на губах.

Как работает холодный оттенок

Секрет эффекта кроется в работе со светом и цветовым балансом. Холодные пигменты улавливают и перераспределяют отражение, из-за чего контур губ кажется четче, а объем — естественнее. При этом сам синий оттенок не доминирует и не превращает губы в яркое цветовое пятно.

Еще одно важное свойство — нейтрализация лишнего тепла. Голубой блеск помогает убрать эффект "оранжевых" губ, который часто появляется при теплом искусственном освещении или на фоне натуральных розовых помад. В результате макияж выглядит чище и более собранным, особенно в условиях, когда зимний уход за губами становится базовой необходимостью.

Эстетика свежести вместо перегруженности

Современные бьюти-тренды все чаще делают ставку не на яркость, а на ухоженность. Голубой блеск вписывается в эту логику идеально. Он дает визуальный объем без контуринга губ, без плотных карандашей и без тяжелых текстур. Многие формулы дополнительно содержат масла, витамины и увлажняющие компоненты, поэтому такой продукт работает сразу в двух направлениях — макияж и уход.

Этот прием особенно хорошо сочетается с легким тоном лица, натуральным румянцем и минимальным макияжем глаз. В итоге образ выглядит свежим и современным, даже если в нем есть отсылка к эстетике прошлых десятилетий.

Сравнение: голубой блеск и классический прозрачный

Классический прозрачный блеск усиливает естественный цвет губ и добавляет сияние. Голубой вариант работает тоньше: он не только отражает свет, но и корректирует оттенок, убирая излишнюю теплоту. Прозрачный блеск универсален, но может подчеркнуть неровности, тогда как холодный пигмент визуально сглаживает поверхность губ.

Если нужен эффект "как свои, только лучше", голубой блеск часто оказывается более выигрышным решением. При этом оба варианта легко комбинируются с помадами и тинтами, сообщает VOICE.

Советы по использованию голубого блеска для губ

  1. Наносите тонким слоем поверх нюдовой помады или натурального оттенка губ.
  2. Используйте его в дневном макияже для эффекта свежести без перегруженности.
  3. Избегайте плотных слоев — именно полупрозрачность дает нужный результат.
  4. Сочетайте с холодными или нейтральными оттенками румян и теней.

Популярные вопросы о голубом блеске для губ

Подходит ли голубой блеск для повседневного макияжа?

Да, если наносить его тонким слоем и сочетать с нейтральным мейкапом лица.

Будет ли заметен синий цвет на губах?

В большинстве случаев нет — оттенок работает как корректирующий, а не как самостоятельный цвет.

Что лучше: голубой блеск или увеличение объема карандашом?

Голубой блеск дает более мягкий и естественный эффект без четких линий и плотных текстур.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы губы лицо макияж красота
Новости Все >
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта
Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке
Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Сейчас читают
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Садоводство, цветоводство
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Макияж с эффектом инея: этот блеск для губ из 90-х работает как оптический трюк
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Королева без капризов: этот цветок не уступает розам в красоте и не требует ухода
Соль для посудомоечных машин влияет на появление разводов и налёта на посуде
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Снежная ванна для цветов: редкий приём, который работает лучше полива
Белая лава и тревожный сигнал: уникальный вулкан проседает уже десять лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.