Классика, которая не старит: юбка, с которой сложно промахнуться в любом возрасте

В современной моде популярны миди-юбки с объемом

Силуэты из середины XX века снова оказываются в центре внимания — но уже без музейной дистанции. Один из самых узнаваемых образов в истории моды сегодня возвращается в повседневный гардероб и, как утверждают эксперты, подходит женщинам любого возраста.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro is licensed under Рubliс domain Девушка в юбке

Переосмысление Dior без утраты женственности

Силуэт New Look, созданный Кристианом Диором в 1947 году, по-прежнему сохраняет актуальность благодаря своей универсальности. По словам ректора Московского художественно-промышленного института, члена Президиума Российской палаты моды Алексея Егорова, современные дизайнеры адаптировали классическую форму под ритм повседневной жизни. В результате ключевые черты образа стали более практичными и функциональными.

"Сегодня дизайнеры переосмысляют наследие Диора с учетом практичности и многофункциональности. В тренде миди-юбки с объемом — они сохраняют женственность оригинального силуэта, но стали более носкими", — заявил эксперт Алексей Егоров.

Акцент на талии по-прежнему остается обязательным, но достигается уже не только с помощью корсетов, а за счет высокой посадки, поясов и приталенного кроя.

Объем как баланс и комфорт

Одной из ключевых особенностей обновленного New Look стало сочетание пышной юбки с объемным верхом. Такой подход делает образ менее формальным и более адаптированным к реальной жизни. Эксперт отмечает, что контраст между миди-юбкой и свободным верхом создает визуальный баланс.

"Если классический New Look предполагал прилегающий лиф и пышную юбку, то сейчас актуальны комбинации пышной миди-юбки с оверсайз-свитером, объемной блузой или жакетом свободного кроя", — отметил Егоров.

Подобные сочетания позволяют использовать знаковый силуэт не только для выходов, но и в повседневном гардеробе.

Универсальность фигуры и возраста

Эксперт подчеркивает, что правильно подобранная миди-юбка с акцентом на талии подходит практически любому типу фигуры. Такой крой помогает скорректировать пропорции, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства без излишней театральности.

Особое внимание уделяется деталям — объему юбки и высоте каблука. От этих элементов зависит не только внешний эффект, но и общее ощущение комфорта. Именно поэтому New Look остается актуальным вне возрастных рамок и сезонных ограничений.

Многослойность и архивное наследие

В холодное время года обновленный силуэт органично сочетается с многослойными решениями. По словам Егорова, миди-юбки в духе Диора легко комбинируются с водолазками, кардиганами и приталенными пальто, а плотные колготки и высокие сапоги усиливают практичность образа.

Современные дизайнеры продолжают активно обращаться к архивам Dior. Модный дом по-прежнему выпускает модели, вдохновленные эстетикой своего основателя, а другие бренды регулярно интерпретируют этот силуэт в собственных коллекциях. Ключевые элементы — акцент на талии, длина ниже колена и обувь на каблуке — остаются узнаваемыми спустя почти 80 лет — сообщает "Газета.Ru".