Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Классика, которая не старит: юбка, с которой сложно промахнуться в любом возрасте

В современной моде популярны миди-юбки с объемом
Моя семья » Красота и стиль

Силуэты из середины XX века снова оказываются в центре внимания — но уже без музейной дистанции. Один из самых узнаваемых образов в истории моды сегодня возвращается в повседневный гардероб и, как утверждают эксперты, подходит женщинам любого возраста.

Девушка в юбке
Фото: Designed by Freepik by fxquadro is licensed under Рubliс domain
Девушка в юбке

Переосмысление Dior без утраты женственности

Силуэт New Look, созданный Кристианом Диором в 1947 году, по-прежнему сохраняет актуальность благодаря своей универсальности. По словам ректора Московского художественно-промышленного института, члена Президиума Российской палаты моды Алексея Егорова, современные дизайнеры адаптировали классическую форму под ритм повседневной жизни. В результате ключевые черты образа стали более практичными и функциональными.

"Сегодня дизайнеры переосмысляют наследие Диора с учетом практичности и многофункциональности. В тренде миди-юбки с объемом — они сохраняют женственность оригинального силуэта, но стали более носкими", — заявил эксперт Алексей Егоров.

Акцент на талии по-прежнему остается обязательным, но достигается уже не только с помощью корсетов, а за счет высокой посадки, поясов и приталенного кроя.

Объем как баланс и комфорт

Одной из ключевых особенностей обновленного New Look стало сочетание пышной юбки с объемным верхом. Такой подход делает образ менее формальным и более адаптированным к реальной жизни. Эксперт отмечает, что контраст между миди-юбкой и свободным верхом создает визуальный баланс.

"Если классический New Look предполагал прилегающий лиф и пышную юбку, то сейчас актуальны комбинации пышной миди-юбки с оверсайз-свитером, объемной блузой или жакетом свободного кроя", — отметил Егоров.

Подобные сочетания позволяют использовать знаковый силуэт не только для выходов, но и в повседневном гардеробе.

Универсальность фигуры и возраста

Эксперт подчеркивает, что правильно подобранная миди-юбка с акцентом на талии подходит практически любому типу фигуры. Такой крой помогает скорректировать пропорции, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства без излишней театральности.

Особое внимание уделяется деталям — объему юбки и высоте каблука. От этих элементов зависит не только внешний эффект, но и общее ощущение комфорта. Именно поэтому New Look остается актуальным вне возрастных рамок и сезонных ограничений.

Многослойность и архивное наследие

В холодное время года обновленный силуэт органично сочетается с многослойными решениями. По словам Егорова, миди-юбки в духе Диора легко комбинируются с водолазками, кардиганами и приталенными пальто, а плотные колготки и высокие сапоги усиливают практичность образа.

Современные дизайнеры продолжают активно обращаться к архивам Dior. Модный дом по-прежнему выпускает модели, вдохновленные эстетикой своего основателя, а другие бренды регулярно интерпретируют этот силуэт в собственных коллекциях. Ключевые элементы — акцент на талии, длина ниже колена и обувь на каблуке — остаются узнаваемыми спустя почти 80 лет — сообщает "Газета.Ru".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота
Новости Все >
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину
Маски для волос могут не работать: причина скрыта не в уходе, а гораздо глубже
Сейчас читают
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Красота и стиль
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Военные новости
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Газ
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Популярное
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду

Необычные однолетние лианы помогают быстро создать зелёные ширмы и яркие акценты в саду. Рассказываем, какие растения выбрать и как их вырастить.

Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Мороз высосал АКБ до нуля: неожиданный способ оживить машину, даже если вокруг ни одной розетки
Клумба, от которой не отводят взгляд: рядом с этими однолетниками меркнут даже розы
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Последние материалы
В современной моде популярны миди-юбки с объемом
Взрослые морские львы продолжают пить молоко матерей — эколог Оливер Крюгер
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Рожава утонула в Евфрате за три дня: что вырвется из тюрем и рванёт через границы
Массаж и дыхательная гимнастика помогают снять напряжение — терапевт Пивоварова
Потос легко выносит тень и засуху — но одна ошибка уничтожает его зелёную силу
Простота, которую недооценили: внешне лёгкое движение запускает глубокую работу мышц
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Корни замирают, листья сдаются: одно место в квартире медленно губит цветы зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.