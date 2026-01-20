Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Кожа устала работать на износ: новый уход превращает ежедневную рутину в щит от старения

Уход за кожей в 2026 году смещается к минимализму и защите от экранов — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей перестал быть набором разрозненных процедур и всё чаще воспринимается как продуманная система, основанная на понимании физиологии и образа жизни. Современные подходы объединяют дерматологию, технологии и осознанный выбор средств, смещая фокус с количества на устойчивый результат. В 2026 году уход за кожей — это не полка с десятками банок, а выверенная стратегия под реальные потребности, об этом сообщает Bovary.

Нанесение крема
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Нанесение крема

Баланс кожи как основа современного ухода

Сегодня поддержание баланса кожи рассматривается как сложная, но логичная практика, в центре которой находятся защитный барьер и уровень увлажнённости. Производители всё чаще отказываются от агрессивных формул, делая ставку на мягкое восстановление и долгосрочный эффект. Такой подход особенно актуален в городских условиях, где кожа ежедневно сталкивается с загрязнённым воздухом, стрессом и сухим микроклиматом помещений.

Формулы средств становятся более универсальными и понятными. В уходе всё чаще используются кремы и сыворотки с проверенными компонентами, работающими на удержание влаги и комфорт кожи, включая решения на основе гиалуроновой кислоты, которые требуют грамотного подбора и условий применения.

Защита кожи от воздействия экранов

Отдельное внимание уделяется влиянию излучения от экранов смартфонов, планшетов и компьютеров. Постоянный контакт с ними связывают с тусклым тоном кожи, снижением упругости и более ранним появлением мелких морщин. Именно поэтому дневной уход всё чаще включает средства с антиоксидантами и солнцезащитными фильтрами.

Увлажняющие кремы и флюиды с защитными компонентами становятся базовой частью рутины. Они помогают коже справляться не только с солнечным излучением, но и с цифровой нагрузкой, особенно при длительной работе за монитором.

Минимализм в уходе за кожей

Тенденция к минимализму в уходе за кожей постепенно становится нормой. Вместо сложных многоэтапных схем всё больше людей выбирают короткие и понятные ритуалы. Принцип прост: меньше средств — меньше перегрузки для кожи.

Такой подход снижает риск раздражений и позволяет сосредоточиться на действительно необходимых продуктах. Он хорошо сочетается с сезонной адаптацией ухода, когда состав и плотность средств меняются в зависимости от условий окружающей среды, как это происходит при зимнем уходе за кожей.

Тремелла и универсальные формулы

Среди ингредиентов всё чаще выделяют экстракт тремеллы, также известной как снежный гриб. Его используют в увлажняющих средствах благодаря способности удерживать влагу и поддерживать естественное сияние кожи. По своим свойствам он сопоставим с гиалуроновой кислотой и при этом обладает антиоксидантным действием.

Параллельно растёт интерес к универсальным формулам. В одном средстве могут сочетаться витамин C для выравнивания тона, антиоксиданты для защиты, пептиды для поддержки упругости и азелаиновая кислота для улучшения текстуры. Это упрощает уход и позволяет решать сразу несколько задач без перегрузки кожи.

Сравнение минималистичного ухода и многоэтапной схемы

Минималистичный уход обычно включает 3-5 средств: очищение, увлажнение, защиту и при необходимости активную сыворотку. Он удобен в повседневной жизни, экономит время и снижает риск раздражения.

Многоэтапные схемы предполагают больше шагов и активных компонентов. Они могут быть полезны для решения конкретных задач, но требуют внимательного подбора и регулярности. Всё чаще выбор делается в пользу стабильности, а не сложности.

Советы по выстраиванию ухода шаг за шагом

  1. Определите тип и текущее состояние кожи.

  2. Сформируйте базу: мягкое очищение, увлажняющий крем, защита от солнца.

  3. Добавляйте активные компоненты постепенно, отслеживая реакцию кожи.

  4. Корректируйте уход в зависимости от сезона, образа жизни и условий среды.

Популярные вопросы о современном уходе за кожей

Сколько средств нужно для эффективного ухода?

В большинстве случаев достаточно нескольких базовых продуктов при грамотном подборе.

Что выбрать: минимализм или многоэтапный уход?

Минималистичный подход удобнее для повседневной жизни, а расширенные схемы подходят для решения конкретных задач кожи.

Нужна ли защита кожи при работе за компьютером?

Да, особенно при длительном использовании экранов, так как такие средства помогают снизить внешнюю нагрузку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кожа красота
Новости Все >
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину
Маски для волос могут не работать: причина скрыта не в уходе, а гораздо глубже
25 января Юрий Грымов прочитает лекцию об эпохе Возрождения
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
Сейчас читают
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Газ
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Глава Минфина США посоветовал Европе сделать глубокий вдох и успокоиться
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Птицы сбрасывают шелуху, создавая кормовую базу крысам — ouest-france
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Мороз и алкоголь — опасная смесь: названа граница, за которой начинаются проблемы
Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину
Стригутся по моде, а выглядят старше: одна ошибка — и причёска добавит годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.