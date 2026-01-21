Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Год взорвётся неоном и льдом: цвета 2026-го, которые превращают одежду в магнит для взглядов

Navy blue станет основным синим цветом 2026 года
В 2026 году мода делает ставку не столько на крой, сколько на цвет. Именно оттенки становятся главным инструментом, который мгновенно превращает базовый образ в актуальный. Дизайнеры и стилисты сходятся во мнении: правильно выбранная палитра работает сильнее любых сложных фасонов.

Девушка в голубом платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в голубом платье

Почему в 2026 году цвет решает всё

Новый сезон проходит под знаком смелости и осознанного выбора. Тренды больше не требуют строгого следования правилам — они предлагают направления. Цвет в этом контексте становится способом самовыражения: от ярких акцентов до универсальных базовых тонов.
Дизайнеры делают акцент на оттенках, которые легко адаптируются под разный стиль — от повседневного до вечернего, от минимализма до эклектики.

Кислотные оттенки: громкое возвращение

Одно из самых заметных возвращений 2026 года — кислотные цвета. Неоновые зеленый, розовый и оранжевый снова появляются в коллекциях и перестают быть табу.
Если раньше такие оттенки считались слишком агрессивными, теперь их предлагают использовать дозированно. Начать можно с аксессуаров, обуви или сумок, а затем переходить к верхней одежде и платьям. Кислотные цвета отлично работают как акцент и мгновенно делают образ запоминающимся.

Navy blue — новая база вместо черного

Глубокий темно-синий, известный как navy blue, становится главным универсальным цветом года. Он настолько насыщенный, что легко заменяет черный, но выглядит мягче и благороднее.
Особенно эффектно navy blue смотрится в шерстяных пальто, кожаных куртках и строгих костюмах. Этот оттенок подходит для офисных образов, вечерних выходов и повседневного гардероба.

Ледяной голубой: холодная свежесть

Среди светлых оттенков лидирует ледяной голубой. Он заметно отличается от прошлогоднего baby blue — новый вариант почти прозрачный, холодный и визуально "чистый".
Лучше всего этот цвет раскрывается в полупрозрачных тканях, трикотаже и минималистичных силуэтах. Он добавляет образу легкости и отлично работает в многослойных комплектах.

Глубокий фиолетовый с холодным подтоном

Фиолетовый остается в тренде, но меняет характер. В 2026 году актуальны холодные, темные оттенки, близкие к баклажановому.
Особое внимание дизайнеры уделяют верхней одежде, кожаным изделиям и аксессуарам этого цвета. Такой фиолетовый выглядит статусно и легко сочетается с нейтральной базой. Об этом сообщает GRAZIA.

Мятный: аккуратный камбэк

Мятный цвет возвращается после долгого перерыва. В приоритете холодные варианты с голубым подтоном, но допустим и классический зеленоватый.
Пока мятный только закрепляется в трендах, стилисты советуют использовать его как главный акцент. Лучше всего он сочетается с белым, серым, черным и оттенками бежевого.

Грязный белый — цвет года

По версии Института цвета Pantone, главным оттенком 2026 года стал Cloud Dancer, или "облачный танцор". Это не чистый белый, а сложный цвет с серыми и желтоватыми подтонами.
Именно эта "неидеальность" делает его универсальным. Грязный белый легко вписывается в любой гардероб, подходит для тотал-луков и служит отличным фоном для ярких деталей.

Оливковый: новая классика зеленой палитры

Среди зеленых оттенков лидирует глубокий оливковый. Он одинаково хорошо смотрится с ахроматическими цветами и с яркими трендовыми тонами.
Особенно выигрышно оливковый выглядит в кожаных изделиях — как матовых, так и лаковых. Такой цвет способен сделать даже самый простой образ модным.

Яркий оранжевый — цвет, который будет везде

Каждый сезон приносит один доминирующий оттенок, и в 2026 году эту роль берет на себя оранжевый. В моде апельсиновый и "огненный" варианты с красным подтоном.
Этот цвет уверенно выходит за рамки аксессуаров и появляется в одежде, обуви и верхних слоях. Оранжевый мгновенно сигнализирует о трендовом образе и не требует сложных сочетаний.

Популярные вопросы о модных цветах 2026 года

Можно ли носить яркие цвета в повседневной жизни?
Да, если использовать их точечно и сочетать с нейтральной базой.

Какой цвет самый универсальный в 2026 году?
Navy blue и грязный белый считаются самыми адаптивными.

Стоит ли полностью менять гардероб?
Нет, достаточно обновить его за счет цвета.

