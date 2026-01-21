Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лицо, губы и руки принимают удар морозов первыми: кремы, которые работают как щит

Зимой кожа сталкивается с агрессивной средой почти ежедневно. Мороз, ветер и сухой воздух в помещениях постепенно разрушают её защитный барьер. В результате появляются стянутость, шелушение и раздражение, даже если раньше таких проблем не было.

Почему холодное время года особенно тяжело для кожи

В мороз кожа теряет влагу быстрее, а центральное отопление и обогреватели усиливают обезвоживание. Защитный липидный слой истончается, из-за чего кожа становится более чувствительной к внешним факторам. Чаще всего это проявляется на лице, губах и руках — именно эти зоны почти не защищены одеждой.

Если не скорректировать уход, кожа может дольше восстанавливаться, реагировать покраснением и терять эластичность.

Подготовка кожи: деликатное очищение

Зимний уход начинается с правильного умывания. Вода должна быть чуть тёплой, поскольку горячая разрушает липидный барьер. Для очищения лучше выбирать мягкие средства без агрессивных ПАВ и спирта — они удаляют загрязнения, не пересушивая кожу.

После умывания лицо не стоит вытирать насухо. Кожу достаточно аккуратно промокнуть полотенцем, оставив её слегка влажной. Это помогает сохранить влагу и повышает эффективность средств, которые наносятся дальше, особенно если используются зимние средства для кожи.

Как выбрать крем для холодного сезона

Зимний крем должен решать сразу две задачи: интенсивно увлажнять и защищать кожу от ветра и мороза. В составе важны гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина и алоэ — они притягивают и удерживают влагу. За восстановление защитного слоя отвечают натуральные масла, пантенол и церамиды.

В холодное время года лучше отказаться от лёгких флюидов в пользу более плотных кремов или бальзамов. Для сухой и чувствительной кожи подойдут питательные формулы. Для области вокруг глаз достаточно совсем небольшого количества средства — кожа там тонкая и особенно уязвимая.

Правильное нанесение и дополнительные зоны ухода

На ещё влажную кожу можно сначала нанести сыворотку с гиалуроновой кислотой. Затем небольшое количество крема распределяют по лицу, шее и зоне декольте мягкими похлопывающими и разглаживающими движениями. Двигаться стоит по массажным линиям — от центра к периферии, не растягивая кожу.

Для век используют отдельный крем, предназначенный именно для этой зоны. Губам зимой необходим бальзам с восками и маслами, который защищает от трещин и сухости.

Особого внимания требуют руки. Частое мытьё и холодный воздух быстро нарушают их защитный барьер, поэтому плотный питательный крем стоит наносить после каждого контакта с водой. Такой уход особенно важен, поскольку кожа рук зимой страдает одной из первых.

Лёгкий крем и плотный зимний уход

Лёгкие кремы быстро впитываются и подходят для тёплого времени года, но зимой часто не справляются с защитой. Более плотные средства дольше остаются на коже, лучше удерживают влагу и снижают воздействие холода и ветра. Об этом сообщает aif.

Советы по зимнему уходу за кожей

  1. Умывайтесь тёплой водой и мягкими средствами.
  2. Наносите уход на слегка влажную кожу.
  3. Используйте более плотные кремы.
  4. Давайте средству впитаться до выхода на улицу.
  5. Не забывайте о губах и руках.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Как выбрать крем для очень сухой кожи?

Лучше подойдут питательные средства с маслами, пантенолом и церамидами.

Сколько крема нужно наносить зимой?

Для лица достаточно объёма с горошину, для области вокруг глаз — ещё меньше.

Что лучше — крем или сыворотка?

Сыворотка усиливает увлажнение, но зимой её стоит использовать вместе с кремом, а не вместо него.

