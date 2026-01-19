Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Деньги оставили в салоне, а цвет утёк в слив: привычки, которые смывают результат быстрее шампуня

Стойкость окрашивания волос зависит от ухода до и после процедуры — Harper’s Bazaar
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос прошло путь от древних ритуалов до привычной бьюти-процедуры, без которой сложно представить современный уход. Сегодня стойкость и насыщенность оттенка зависят не только от краски, но и от того, как именно мы заботимся о волосах до и после процедуры. Правильные привычки помогают сохранить цвет ярким, а волосы — здоровыми и ухоженными, об этом сообщает Harper's Bazaar.

Плавный переход в окрашивание
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Плавный переход в окрашивание

Как менялось окрашивание волос и почему уход стал решающим

История окрашивания насчитывает тысячи лет. В Древнем Египте для изменения оттенка использовали хну, а в античном мире экспериментировали с самыми неожиданными ингредиентами — от свинца до пиявок. Венецианки добивались светлых прядей, подолгу находясь на солнце после обработки волос щелочными растворами.

Настоящий технологический прорыв произошёл в XIX-XX веках, когда появились синтетические красители. С этого момента окрашивание стало массовым и доступным, а вместе с этим возникла новая задача — сохранить полученный цвет как можно дольше без ущерба для структуры волос, особенно с учётом рисков окрашивания волос.

Почему подготовка волос влияет на стойкость цвета

Состояние волос перед окрашиванием напрямую определяет результат. Увлажнённые и напитанные пряди лучше принимают пигмент и меньше страдают от процедуры. Использование питательной маски или специального пре-тритмента помогает выровнять структуру волоса, благодаря чему цвет ложится равномерно и выглядит более глубоким.

Кроме визуального эффекта, такой подход снижает риск ломкости и сухости, что особенно важно при регулярном окрашивании и сезонных нагрузках.

Правильные привычки после окрашивания

После процедуры волосам требуется время, чтобы пигмент "закрепился" внутри структуры. Слишком раннее мытьё может снизить яркость оттенка и привести к неравномерному вымыванию цвета. Оптимально выдержать паузу в несколько дней, чтобы результат был более стойким.

Не менее важна защита от высоких температур. Фены, утюжки и плойки ускоряют выцветание, поэтому термозащитные средства становятся обязательной частью ухода, особенно в период зимнего ухода за волосами.

Температура воды и выбор средств

Горячая вода раскрывает кутикулу волоса, облегчая выход пигмента. Мытьё тёплой водой действует мягче и помогает дольше сохранить оттенок. Также стоит сократить частоту мытья, если это возможно, чтобы замедлить естественное выцветание.

Специализированные шампуни, кондиционеры и маски для окрашенных волос дополнительно защищают цвет. Такие средства часто содержат УФ-фильтры и ухаживающие компоненты, поддерживающие блеск и плотность волос.

Сравнение: обычный уход и уход за окрашенными волосами

При стандартном уходе используются универсальные шампуни и маски, которые очищают, но не защищают пигмент. Это приводит к более быстрому потускнению оттенка и сухости.

Уход за окрашенными волосами ориентирован на сохранение цвета. Он мягче очищает, укрепляет волокна волос и помогает оттенку дольше выглядеть свежим и насыщенным. Разница становится особенно заметной уже через несколько недель после окрашивания.

Советы по уходу за окрашенными волосами шаг за шагом

  1. За несколько дней до окрашивания используйте увлажняющую маску.

  2. После процедуры сделайте паузу перед первым мытьём.

  3. Всегда наносите термозащиту перед укладкой.

  4. Мойте волосы тёплой, а не горячей водой.

  5. Выбирайте средства, предназначенные именно для окрашенных волос.

Популярные вопросы о стойкости окрашивания волос

Как выбрать уход для окрашенных волос?

Ориентируйтесь на средства с пометкой "для окрашенных волос" и составы с УФ-защитой и питательными компонентами.

Сколько держится цвет при правильном уходе?

При соблюдении рекомендаций оттенок сохраняет яркость заметно дольше, чем при обычном уходе, и вымывается более равномерно.

Что лучше — реже мыть волосы или менять шампунь?

Оптимально сочетать оба подхода: использовать мягкий шампунь для окрашенных волос и не мыть голову слишком часто.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы волосы красота
Новости Все >
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Сейчас читают
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Туризм
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Новости спорта
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Последние материалы
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Клопы-полифаги поражают сотни видов растений
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
Морозы не страшны: 5 простых способов быстро разморозить стёкла авто
Бахрома возвращается в моду, добавляя лёгкости плотным тканям
Белая и жёлтая земляника даёт вкус с нотами ананаса и лимона
Закаливание снижает чувствительность сосудов к холоду — врач Ярослав Гурин
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.