Ольга Сакиулова

Лифтинг за 10 минут: макияж, который стирает усталость и возвращает чёткость линий после 35 лет

Диагональное нанесение консилера создаёт лифтинг-эффект — бьюти-эксперт Эмили Чанг
После 35 лет лицо меняется быстрее, чем кажется: черты теряют чёткость, кожа выглядит менее упругой, а взгляд — уставшим. При этом не всегда хочется прибегать к радикальным мерам вроде инъекций или процедур. Хорошая новость в том, что современные техники макияжа способны визуально "сбросить" несколько лет всего за несколько минут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Почему макияж после 35 работает иначе

С возрастом снижается тонус кожи, замедляется обновление клеток, меняется распределение объёмов лица. Именно поэтому привычные приёмы макияжа могут перестать работать или даже подчёркивать возрастные изменения. Визажисты всё чаще говорят не о маскировке, а о визуальной коррекции и лифтинг-эффекте с помощью декоративной косметики.

Консилер как инструмент лифтинга

Современный возрастной макияж начинается с правильного использования консилера. Его задача — не просто скрыть тёмные круги, а создать эффект подтянутого овала.

"Ключевая задача возрастного макияжа — создание визуального лифтинг-эффекта", — отмечает международный бьюти-эксперт Эмили Чанг.

Специалисты советуют наносить консилер по диагонали: от внешних уголков глаз к вискам, вдоль скул и от уголков губ вверх. Такие линии работают как визуальный каркас, приподнимая лицо и делая контуры более чёткими.

Как освежить взгляд за минуту

Глаза первыми выдают возраст, особенно из-за потери яркости ресниц и "опущенного" века. Чтобы взгляд выглядел более открытым, визажисты рекомендуют использовать водостойкую подводку насыщенного оттенка. Тонкая линия вдоль ресничного края с лёгким подъёмом стрелки вверх визуально распахивает глаза и убирает эффект усталости.

Важно избегать слишком широких линий и резких углов — они утяжеляют макияж и могут добавить возраста.

Губы: объём без инъекций

С возрастом губы теряют чёткость контура и визуальный объём. Исправить это можно с помощью грамотной работы с цветом и светом.

"Дополнительный объём губам можно придать без радикальных методов", — подчёркивает косметолог и визажист Рэйчел Миллер.

Сначала используется светлая кремовая помада, затем тёмным карандашом наносятся тонкие вертикальные штрихи по центру губ с последующей растушёвкой. Финальный акцент — блеск со светоотражающими частицами, который создаёт эффект естественной полноты.

Текстуры и оттенки: что действительно молодит

После 35 лет визажисты рекомендуют отдавать предпочтение кремовым и полукремовым продуктам. Они лучше "сливаются" с кожей, не подчёркивают морщины и создают эффект увлажнённого сияния. Плотные матовые текстуры, наоборот, могут подчеркнуть рельеф и сделать лицо визуально тяжелее. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Советы для макияжа после 35

  1. Используйте консилер не точечно, а по диагональным лифтинг-линиям.

  2. Делайте акцент на ресничный край и лёгкий подъём стрелки.

  3. Работайте с кремовыми текстурами вместо плотных матовых.

  4. Добавляйте свет и объём губам с помощью блеска, а не тёмных оттенков.

Популярные вопросы об омолаживающем макияже

Можно ли обойтись без тонального крема?
Да, если использовать корректоры и лёгкие кремовые продукты.

Какие оттенки лучше избегать?
Слишком тёмные и глухие, особенно в зоне глаз и губ.

Подходит ли такой макияж для повседневной жизни?
Да, он выглядит естественно и не перегружает лицо.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
ВЭФ в Давосе: Трамп приезжает с сенсационными заявлениями, добивая глобалистов
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
