Ангелина Ефремова

Батареи и мороз тянут волосы в разные стороны: три шага против зимнего хаоса на голове

Использование натуральных щёток и шелка помогает уменьшить пушистость волос
Зимой даже ухоженные волосы могут начать жить своей жизнью: пушиться, электризоваться и терять гладкость. Холодный воздух на улице и пересушенная атмосфера в помещениях нарушают привычный баланс, из-за чего пряди становятся более уязвимыми. В результате страдает не только внешний вид, но и структура волос по всей длине, об этом сообщает Bazaar.

Блондирование
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондирование

Почему зимой волосы пушатся сильнее

Зимний сезон отличается резким снижением влажности воздуха. Мороз на улице и работа отопительных систем в помещениях делают среду заметно суше, чем в тёплое время года. В таких условиях волосы теряют естественную влагу, которая обычно отвечает за их эластичность и гладкость.

Дополнительную роль играет состояние кожи головы. Сухость и стянутость мешают нормальному распределению кожного себума — природного "защитного слоя", который питает длину и помогает удерживать влагу. В итоге корни и кончики реагируют одинаково: появляется статическое электричество и эффект одуванчика.

Шаг первый: глубокое увлажнение

Основной причиной пушистости остаётся дефицит влаги. Поэтому уход за волосами зимой стоит начинать с восстановления гидратации — как кожи головы, так и самих прядей. В ежедневной рутине важно делать ставку на средства, ориентированные именно на увлажнение.

Шампуни, кондиционеры и маски с гиалуроновой кислотой, керамидами, лёгкими растительными маслами и натуральными экстрактами помогают поддерживать гидролипидный баланс. Такие формулы улучшают способность волос удерживать воду внутри волокна, делая их более гладкими и послушными даже при частых перепадах температуры.

Шаг второй: правильное расчёсывание

Зимой волосы хуже "переносят" питательные вещества от корней к длине, из-за чего кончики выглядят более сухими. Регулярное расчёсывание помогает решить эту проблему.

Лучше выбирать щётки с натуральной щетиной. Они мягко скользят по волосам, распределяют кондиционирующие компоненты и кожные масла по всей длине, а также снижают уровень статического электричества. Антистатические свойства натуральных волокон дополнительно защищают причёску от пушистости и спутывания.

Шаг третий: сон без вреда для волос

Даже самый продуманный уход может оказаться бесполезным, если ночью волосы теряют влагу и повреждаются из-за трения. Здесь на помощь приходят шелковые наволочки.

Шёлк отличается естественными терморегулирующими свойствами и не впитывает влагу так активно, как хлопок. Это позволяет сохранить увлажняющие компоненты внутри волос, уменьшить трение и предотвратить утреннюю сухость.

Сравнение зимнего ухода за волосами и обычного режима

В тёплый сезон волосы чаще получают влагу из окружающей среды, поэтому базового ухода бывает достаточно. Зимой же акцент смещается на интенсивное увлажнение, защиту от сухого воздуха и снижение статического электричества. Использование более питательных средств, натуральных щёток и шелковых аксессуаров становится необходимым условием для сохранения гладкости.

Советы по уходу за волосами зимой

  1. Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер при каждом мытье.

  2. Добавьте в рутину маску или сыворотку с маслами или гиалуроновой кислотой.

  3. Расчёсывайте волосы щёткой с натуральной щетиной, начиная от корней.

  4. Спите на шелковой наволочке, чтобы сохранить влагу и гладкость.

Популярные вопросы о зимнем уходе за волосами

Как выбрать средства против пушистости?

Ищите формулы с увлажняющими компонентами и мягкими очищающими базами, которые не пересушивают волосы.

Сколько стоит базовый зимний уход?

Стоимость зависит от бренда, но эффективный набор из шампуня, кондиционера и маски можно собрать в среднем ценовом сегменте.

Что лучше — масло или сыворотка?

Масла подходят для питания и защиты кончиков, а сыворотки — для быстрого увлажнения и сглаживания без утяжеления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
