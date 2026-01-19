Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело работает против вас: что происходит с кожей летом и почему зима считается спасением

Зимние процедуры против целлюлита снижают отёчность и улучшают состояние кожи
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит редко появляется внезапно — чаще он формируется постепенно, и сезон играет в этом не последнюю роль. Летняя жара усиливает нагрузку на сосуды и лимфатическую систему, что отражается на состоянии кожи. Именно поэтому холодное время года специалисты называют самым благоприятным периодом для работы с телом и восстановления привычек ухода, об этом сообщает Harper's Bazaar.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Почему лето усиливает проявления целлюлита

В тёплые месяцы организм сталкивается с рядом физиологических изменений. Высокие температуры приводят к расширению сосудов, из-за чего циркуляция крови и лимфы становится менее эффективной. Одновременно замедляется вывод жидкости, что провоцирует отёчность и визуальное ухудшение рельефа кожи, знакомое многим по первым признакам апельсиновой корки.

Дополнительную роль играет работа лимфатической системы, которая летом функционирует менее активно. В результате ткани хуже очищаются от продуктов обмена, а кожа теряет гладкость. Именно по этой причине зима считается оптимальным временем для возвращения к сбалансированному питанию, физической активности и регулярным процедурам для тела.

"Без регулярного ухода целлюлит возвращается, поэтому важны индивидуальный подход и постоянный контроль", — отмечает косметолог Пилар Гауди.

Индивидуальный подход и этапы терапии

Единого сценария борьбы с целлюлитом не существует. Методика зависит от возраста, рациона, уровня физической активности и наследственных факторов. При наличии сопутствующих проблем — лишнего веса, нарушений кровообращения или склонности к задержке воды — программы обычно строятся поэтапно, включая как салонные, так и домашние антицеллюлитные практики.

"В таких случаях лечение начинается с интенсивного этапа, после чего переходят к поддерживающим сеансам", — поясняет косметолог.

Такой формат позволяет активизировать процессы в тканях и затем удерживать результат без избыточной нагрузки на организм.

Какие процедуры считаются наиболее эффективными зимой

Зимой особенно важно правильно подбирать технологии и оборудование. Не все аппараты радиочастотной терапии работают на одинаковых частотах и решают одни и те же задачи, поэтому протокол всегда должен адаптироваться под конкретные потребности.

По словам Пилар Гауди, наибольшую эффективность показывают несколько методик. Эндермология основана на механическом массаже, который активизирует кровообращение и лимфодренаж, делая кожу более ровной. Прессотерапия с помощью компрессионного воздействия способствует выведению излишков жидкости и улучшает венозный отток. Ультразвук работает с локальными жировыми отложениями, помогая разрушать их структуру и облегчать естественное выведение. Мезотерапия предполагает введение малых доз активных веществ для стимуляции кровотока, липолиза и обновления тканей.

"Лучшие результаты даёт сочетание процедур и корректировка образа жизни", — добавляет специалист.

Сравнение аппаратных методов борьбы с целлюлитом

Разные технологии воздействуют на проблему с разных сторон. Эндермология ориентирована на улучшение качества кожи и лимфодренажа. Прессотерапия особенно эффективна при отёчности и ощущении тяжести в ногах. Ультразвук чаще выбирают при выраженных локальных жировых отложениях. Мезотерапия используется как вспомогательный метод для усиления общего эффекта и поддержки тканей.

Выбор зависит от состояния кожи, наличия сопутствующих факторов и целей пациента, поэтому универсального решения не существует.

Советы по борьбе с целлюлитом шаг за шагом

  1. Оцените состояние кожи и выявите основные факторы: отёки, жировые отложения, снижение тонуса.

  2. Подберите комплекс процедур с учётом индивидуальных особенностей.

  3. Подключите регулярную физическую активность и сбалансированное питание.

  4. Следите за весом и поддерживайте результаты с помощью поддерживающих сеансов.

Популярные вопросы о борьбе с целлюлитом

Когда лучше начинать антицеллюлитные процедуры?

Оптимальным считается осенне-зимний период, когда организм легче адаптируется к нагрузкам.

Сколько длится курс лечения?

В среднем интенсивная фаза занимает два-три месяца, затем рекомендуется поддерживающий формат.

Что эффективнее: аппаратные методы или уход дома?

Наилучший результат даёт сочетание профессиональных процедур и регулярного домашнего ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кожа красота целлюлит
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
