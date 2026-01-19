Тело работает против вас: что происходит с кожей летом и почему зима считается спасением

Целлюлит редко появляется внезапно — чаще он формируется постепенно, и сезон играет в этом не последнюю роль. Летняя жара усиливает нагрузку на сосуды и лимфатическую систему, что отражается на состоянии кожи. Именно поэтому холодное время года специалисты называют самым благоприятным периодом для работы с телом и восстановления привычек ухода, об этом сообщает Harper's Bazaar.
В тёплые месяцы организм сталкивается с рядом физиологических изменений. Высокие температуры приводят к расширению сосудов, из-за чего циркуляция крови и лимфы становится менее эффективной. Одновременно замедляется вывод жидкости, что провоцирует отёчность и визуальное ухудшение рельефа кожи, знакомое многим по первым признакам апельсиновой корки.
Дополнительную роль играет работа лимфатической системы, которая летом функционирует менее активно. В результате ткани хуже очищаются от продуктов обмена, а кожа теряет гладкость. Именно по этой причине зима считается оптимальным временем для возвращения к сбалансированному питанию, физической активности и регулярным процедурам для тела.
"Без регулярного ухода целлюлит возвращается, поэтому важны индивидуальный подход и постоянный контроль", — отмечает косметолог Пилар Гауди.
Единого сценария борьбы с целлюлитом не существует. Методика зависит от возраста, рациона, уровня физической активности и наследственных факторов. При наличии сопутствующих проблем — лишнего веса, нарушений кровообращения или склонности к задержке воды — программы обычно строятся поэтапно, включая как салонные, так и домашние антицеллюлитные практики.
"В таких случаях лечение начинается с интенсивного этапа, после чего переходят к поддерживающим сеансам", — поясняет косметолог.
Такой формат позволяет активизировать процессы в тканях и затем удерживать результат без избыточной нагрузки на организм.
Зимой особенно важно правильно подбирать технологии и оборудование. Не все аппараты радиочастотной терапии работают на одинаковых частотах и решают одни и те же задачи, поэтому протокол всегда должен адаптироваться под конкретные потребности.
По словам Пилар Гауди, наибольшую эффективность показывают несколько методик. Эндермология основана на механическом массаже, который активизирует кровообращение и лимфодренаж, делая кожу более ровной. Прессотерапия с помощью компрессионного воздействия способствует выведению излишков жидкости и улучшает венозный отток. Ультразвук работает с локальными жировыми отложениями, помогая разрушать их структуру и облегчать естественное выведение. Мезотерапия предполагает введение малых доз активных веществ для стимуляции кровотока, липолиза и обновления тканей.
"Лучшие результаты даёт сочетание процедур и корректировка образа жизни", — добавляет специалист.
Разные технологии воздействуют на проблему с разных сторон. Эндермология ориентирована на улучшение качества кожи и лимфодренажа. Прессотерапия особенно эффективна при отёчности и ощущении тяжести в ногах. Ультразвук чаще выбирают при выраженных локальных жировых отложениях. Мезотерапия используется как вспомогательный метод для усиления общего эффекта и поддержки тканей.
Выбор зависит от состояния кожи, наличия сопутствующих факторов и целей пациента, поэтому универсального решения не существует.
Оцените состояние кожи и выявите основные факторы: отёки, жировые отложения, снижение тонуса.
Подберите комплекс процедур с учётом индивидуальных особенностей.
Подключите регулярную физическую активность и сбалансированное питание.
Следите за весом и поддерживайте результаты с помощью поддерживающих сеансов.
Оптимальным считается осенне-зимний период, когда организм легче адаптируется к нагрузкам.
В среднем интенсивная фаза занимает два-три месяца, затем рекомендуется поддерживающий формат.
Наилучший результат даёт сочетание профессиональных процедур и регулярного домашнего ухода.
