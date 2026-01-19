Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Боб уходит в тень: зимой 2026 в моду входит форма, которая держит объём даже под шапкой

Модные идеи для зимы 2026 года уже формируются, и среди них появляется стрижка, которая уверенно отодвигает классический боб. Речь идет о варианте средней длины с легким, почти невесомым объемом и расслабленной элегантностью. Эта прическа выглядит современно, не требует радикальных изменений и подходит для разных типов внешности, об этом сообщает Elle.

Стрижка-перья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему средняя длина снова в центре внимания

Волосы средней длины долгое время воспринимались как компромиссный этап между короткой и длинной стрижкой. Однако зимой 2026 года миди-формат окончательно выходит из тени и превращается в самостоятельный модный выбор. Такая длина позволяет экспериментировать с укладками, не жертвуя комфортом и универсальностью, а сами прически до плеч сегодня считаются одними из самых адаптивных.

Средняя длина особенно ценится за баланс. Волосы не утяжеляют образ, как слишком длинные пряди, но и не требуют постоянной коррекции, как ультракороткие стрижки. Именно поэтому дизайнеры и стилисты все чаще делают ставку на нее в холодное время года.

Что представляет собой стрижка "из перьев"

В основе трендовой прически — длина от плеч до ключиц. Волосы подстригаются мягкими, аккуратными слоями, напоминающими перья, за счет чего создается естественный объем и ощущение движения. Такой подход перекликается с общими трендами стрижек 2026 года, где ценится живая текстура и отказ от жесткой геометрии.

Пряди оформляются деликатно, без агрессивного филирования, поэтому волосы выглядят густыми и живыми. Стрижка сохраняет форму даже при отрастании и не теряет аккуратности между визитами в салон.

Роль челки и укладки в образе

Важной частью этой стрижки становится челка-занавеска. Она мягко обрамляет лицо, подчеркивает черты и добавляет образу расслабленности. Такая челка легко адаптируется под разные укладки: ее можно разделить по центру, уложить набок или слегка приподнять у корней.

Для повседневного образа достаточно легкой укладки феном и круглой щеткой. При желании можно использовать минимальный стайлинг, чтобы подчеркнуть воздушность слоев и сохранить естественное движение волос.

Сравнение стрижки из перьев и классического боба

Классический боб по-прежнему остается актуальным, но он требует более четкой формы и регулярного обновления. Стрижка из перьев выглядит мягче и менее формально, при этом сохраняет аккуратность. Она легче адаптируется к росту волос и не теряет формы со временем, что делает ее более практичной зимой.

Средняя длина также дает больше свободы для укладок. Волосы можно носить распущенными, собирать в низкие пучки или укладывать волнами, не выходя за рамки актуального образа.

Советы по выбору стрижки из перьев

  1. Определите длину, ориентируясь на плечи или ключицы.

  2. Обсудите с мастером степень слоев, чтобы объем выглядел естественно.

  3. Подберите форму челки с учетом пропорций лица.

  4. Используйте легкие средства для текстуры, не утяжеляющие волосы.

Популярные вопросы о стрижке из перьев

Кому подходит такая стрижка?

Она универсальна и хорошо смотрится на большинстве типов лица при индивидуальной адаптации формы.

Сколько времени занимает укладка?

В среднем достаточно 5-10 минут с феном и минимальным стайлингом.

Что практичнее зимой: боб или средняя длина?

Средняя длина удобнее в холодный сезон, так как лучше сохраняет форму даже под головными уборами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
