Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Восемь часов против здоровья: как безобидный режим питания даёт неожиданный сбой

Смещение последнего приёма пищи на ранние часы улучшает результаты похудения
Моя семья » Красота и стиль

Вы стараетесь есть меньше, но вес не уходит, а анализы не радуют. Учёные всё чаще говорят, что важен не только рацион, но и время приёмов пищи. Иногда решающим становится момент, когда вы едите в последний раз за день, об этом сообщает Medium.cz.

Девушка на белковой диете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на белковой диете

Почему время еды стало таким важным

Идея выглядит просто. Человек ест только в определённые часы, а всё остальное время не получает калорий. Такой подход называют питанием с ограничением по времени.

Обычно речь идёт о промежутке 8-10 часов в день. Например, завтрак утром и ужин не позже вечера. Не нужно считать калории или отказываться от привычной еды. Именно из-за этой простоты метод стал популярным, хотя работает он не у всех одинаково.

Что такое метаболический синдром

Метаболический синдром — это набор проблем, которые часто встречаются вместе. К ним относят повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, лишний жир в области талии, повышенные триглицериды и низкий уровень "хорошего" холестерина. Если совпадают хотя бы три пункта, риск проблем с сердцем и диабета второго типа сильно возрастает.

Такое состояние легко пропустить, потому что каждый признак по отдельности может казаться незначительным. Но вместе они создают серьёзную нагрузку на организм, особенно если к этому добавляется вечерний голод и привычка перекусывать перед сном.

Почему результаты исследований разные

Питание с ограничением по времени в исследованиях выглядит по-разному. В одних случаях люди просто сокращают часы приёма пищи. В других — одновременно уменьшают количество калорий. Иногда важнее оказывается не само ограничение, а то, в какое время дня человек ест больше всего.

Поэтому крупное исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало: восьмичасовое окно не даёт преимуществ по сравнению с обычным снижением калорий. Люди худели примерно одинаково, и казалось, что всё дело просто в меньшем количестве еды.

Что показали исследования у людей с рисками

Когда учёные отдельно посмотрели на людей с метаболическим синдромом, результаты стали интереснее. В исследовании журнала Annals of Internal Medicine часть участников, помимо обычных советов по питанию, начала есть только в пределах 8-10 часов в день.

Через три месяца у них немного улучшился уровень гликированного гемоглобина — показателя, который отражает средний уровень сахара в крови. Эффект был небольшим, но устойчивым.

Похожие выводы сделали и исследователи журнала Cell Metabolism. За 12 недель у участников снизились вес, давление и некоторые показатели жирового обмена, даже если они уже принимали лекарства.

Главное — когда вы заканчиваете есть

Постепенно стало ясно: важно не только сократить время еды, но и не затягивать её до ночи. Обмен веществ связан с биологическими часами организма, которые работают активнее днём и замедляются вечером.

В клиническом исследовании 2025 года сравнили ранний и поздний режим с одинаковым количеством калорий. Вес снижался одинаково, но при раннем режиме лучше были показатели давления и сахара натощак.

Сравнение раннего и позднего режима

Ранний режим — это завтрак утром и последний приём пищи ближе к вечеру. Он чаще совпадает с естественными ритмами организма и лучше отражается на сахаре и давлении.
Поздний режим удобнее, но часто сопровождается вечерними перекусами и даёт меньший эффект.

Плюсы и минусы такого подхода

Метод ценят за простоту, но он подходит не всем.
К плюсам относят:

  • отсутствие подсчёта калорий;

  • меньше вечерних перекусов;

  • возможное улучшение сахара и давления.

Минусы тоже есть:

  • риск низкого сахара у людей с диабетом;

  • сложности при приёме лекарств с едой;

  • влияние на состояние кожи и волос при резком снижении веса, что хорошо видно при быстром похудении.

Советы для начала

  1. Выберите удобный интервал 8-10 часов.

  2. Постарайтесь есть последний раз раньше вечером.

  3. Сокращайте время постепенно.

  4. Если есть хронические заболевания, обсудите изменения с врачом.

Популярные вопросы о питании с ограничением по времени

Когда лучше всего есть?
Чаще всего лучше работает режим с ранним завтраком и ужином до вечера.

Нужно ли покупать специальные продукты?
Нет, дополнительных расходов такой режим не требует.

Что важнее — время или калории?
Для одних людей достаточно режима, другим помогает сочетание обоих подходов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы питание
Новости Все >
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе
Гренландия или Украина: эта тема определит приоритеты Европы в ближайшее время
Цветы для Элджернона вернулись: прошлое на сцене столкнулось с настоящим
Цвет Bedford Gray станет актуальным для кухонь в 2026 году — Better Homes & Gardens
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Сейчас читают
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Новости спорта
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Садоводство, цветоводство
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают Любовь Степушова Братский народ или антироссийский таран: СВО заставила сделать жёсткий вывод Виктор Пахомов "ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца" Сергей Милешкин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Последние материалы
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Продажи электромобилей в России в 2025 году снизились почти на 30%
С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают
Системы антифрода массово ограничили карты россиян — юрист Микони
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Дилеры прогнозируют рост цен на автомобили в России весной 2026 года
Снег и сильные морозы повышают риск повреждения гортензий и рододендронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.