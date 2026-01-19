Восемь часов против здоровья: как безобидный режим питания даёт неожиданный сбой

Вы стараетесь есть меньше, но вес не уходит, а анализы не радуют. Учёные всё чаще говорят, что важен не только рацион, но и время приёмов пищи. Иногда решающим становится момент, когда вы едите в последний раз за день, об этом сообщает Medium.cz.
Идея выглядит просто. Человек ест только в определённые часы, а всё остальное время не получает калорий. Такой подход называют питанием с ограничением по времени.
Обычно речь идёт о промежутке 8-10 часов в день. Например, завтрак утром и ужин не позже вечера. Не нужно считать калории или отказываться от привычной еды. Именно из-за этой простоты метод стал популярным, хотя работает он не у всех одинаково.
Метаболический синдром — это набор проблем, которые часто встречаются вместе. К ним относят повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, лишний жир в области талии, повышенные триглицериды и низкий уровень "хорошего" холестерина. Если совпадают хотя бы три пункта, риск проблем с сердцем и диабета второго типа сильно возрастает.
Такое состояние легко пропустить, потому что каждый признак по отдельности может казаться незначительным. Но вместе они создают серьёзную нагрузку на организм, особенно если к этому добавляется вечерний голод и привычка перекусывать перед сном.
Питание с ограничением по времени в исследованиях выглядит по-разному. В одних случаях люди просто сокращают часы приёма пищи. В других — одновременно уменьшают количество калорий. Иногда важнее оказывается не само ограничение, а то, в какое время дня человек ест больше всего.
Поэтому крупное исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало: восьмичасовое окно не даёт преимуществ по сравнению с обычным снижением калорий. Люди худели примерно одинаково, и казалось, что всё дело просто в меньшем количестве еды.
Когда учёные отдельно посмотрели на людей с метаболическим синдромом, результаты стали интереснее. В исследовании журнала Annals of Internal Medicine часть участников, помимо обычных советов по питанию, начала есть только в пределах 8-10 часов в день.
Через три месяца у них немного улучшился уровень гликированного гемоглобина — показателя, который отражает средний уровень сахара в крови. Эффект был небольшим, но устойчивым.
Похожие выводы сделали и исследователи журнала Cell Metabolism. За 12 недель у участников снизились вес, давление и некоторые показатели жирового обмена, даже если они уже принимали лекарства.
Постепенно стало ясно: важно не только сократить время еды, но и не затягивать её до ночи. Обмен веществ связан с биологическими часами организма, которые работают активнее днём и замедляются вечером.
В клиническом исследовании 2025 года сравнили ранний и поздний режим с одинаковым количеством калорий. Вес снижался одинаково, но при раннем режиме лучше были показатели давления и сахара натощак.
Ранний режим — это завтрак утром и последний приём пищи ближе к вечеру. Он чаще совпадает с естественными ритмами организма и лучше отражается на сахаре и давлении.
Поздний режим удобнее, но часто сопровождается вечерними перекусами и даёт меньший эффект.
Метод ценят за простоту, но он подходит не всем.
К плюсам относят:
отсутствие подсчёта калорий;
меньше вечерних перекусов;
возможное улучшение сахара и давления.
Минусы тоже есть:
риск низкого сахара у людей с диабетом;
сложности при приёме лекарств с едой;
влияние на состояние кожи и волос при резком снижении веса, что хорошо видно при быстром похудении.
Выберите удобный интервал 8-10 часов.
Постарайтесь есть последний раз раньше вечером.
Сокращайте время постепенно.
Если есть хронические заболевания, обсудите изменения с врачом.
Когда лучше всего есть?
Чаще всего лучше работает режим с ранним завтраком и ужином до вечера.
Нужно ли покупать специальные продукты?
Нет, дополнительных расходов такой режим не требует.
Что важнее — время или калории?
Для одних людей достаточно режима, другим помогает сочетание обоих подходов.
