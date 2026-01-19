Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Возраст можно нарисовать самой: визажисты давно знают, какой макияж снимает усталость с лица

Кремовые текстуры в макияже создают эффект ухоженной кожи без плотного покрытия
Моя семья » Красота и стиль

Свежий и спокойный образ — не результат фильтров и сложных техник, а набор точных приёмов, которыми давно пользуются визажисты. Небольшие изменения в макияже способны визуально "снять" несколько лет и сделать лицо отдохнувшим. Главное — работать с текстурами, оттенками и светом, не перекраивая собственные черты, сообщает Jenny.

Девушка ухаживает за собой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ухаживает за собой

Макияж как инструмент визуального отдыха

Профессиональный макияж всё чаще строится не на плотном покрытии, а на эффекте ухоженной кожи. Лёгкие тональные основы, кремовые текстуры и правильно расставленные акценты помогают создать ощущение спокойствия и внутреннего баланса. Такой подход особенно ценится в повседневном образе, когда важна естественность, а кожа выглядит живой и напитанной.

Взгляд, который выглядит отдохнувшим

Один из самых простых приёмов — бежевый или кремовый карандаш по внутренней линии нижнего века. Он нейтрализует покраснения, делает белок глаза визуально чище, а взгляд — более открытым. Этот трюк часто используют в дневном макияже, особенно перед съёмками или важными встречами.

Не менее важно отказаться от жёстких линий. Чёрный карандаш может утяжелять взгляд, поэтому визажисты всё чаще выбирают коричневый или тёмно-синий оттенок. Они смягчают контуры и создают ощущение спокойствия без потери выразительности, особенно в сочетании с аккуратной растушёвкой.

Румянец и губы: эффект свежести

Румяна, нанесённые на "яблочки" щёк, мгновенно оживляют лицо. Лучше всего работают кремовые и жидкие формулы с деликатным сиянием — они сливаются с кожей и создают эффект естественного румянца. Такой приём хорошо сочетается с минимальным контурингом и лёгким хайлайтером.

Для губ предпочтительнее блески, тинты или масло для губ. В отличие от матовых текстур, они визуально увеличивают объём и делают губы более молодыми. Формулы с гиалуроновой кислотой дополнительно разглаживают контур и усиливают ощущение ухоженности.

Сияние кожи без перегруза

Тусклая кожа почти всегда добавляет возраста. Чтобы избежать этого эффекта, визажисты советуют выбирать glowy или dewy foundation либо смешивать привычный тональный крем с увлажняющим тонером или glow-кремом. Такой приём помогает сохранить подвижность мимики и подчёркивает естественное сияние, особенно если уход подобран с учётом гиалуроновой кислоты.

Сравнение: матовый макияж и сияющий финиш

Матовый макияж подчёркивает текстуру кожи и может выглядеть строже. Он уместен для съёмок или вечерних образов. Сияющий финиш создаёт эффект ухоженности, визуально смягчает черты и делает лицо более свежим. В повседневной жизни именно он чаще даёт омолаживающий результат.

Советы по созданию свежего образа шаг за шагом

  1. Подготовьте кожу — нанесите увлажняющий крем или сыворотка.

  2. Нанесите лёгкий тон или смешайте его с glow-кремом.

  3. Добавьте кремовые румяна на яблочки щёк.

  4. Подчеркните взгляд мягким карандашом и светлым кайалом.

  5. Завершите образ блеском или маслом для губ.

Популярные вопросы о макияже с эффектом свежести

Как выбрать тональную основу для сияния?

Ищите пометки glowy или dewy и избегайте плотных матовых формул.

Сколько средств нужно для такого макияжа?

Достаточно базы, тонального крема, румян, карандаша для глаз и средства для губ.

Что лучше — блеск или помада?

Для омолаживающего эффекта чаще выбирают блеск или масло для губ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж красота
Новости Все >
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе
Гренландия или Украина: эта тема определит приоритеты Европы в ближайшее время
Цветы для Элджернона вернулись: прошлое на сцене столкнулось с настоящим
Цвет Bedford Gray станет актуальным для кухонь в 2026 году — Better Homes & Gardens
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Сейчас читают
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Авто
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Братский народ или антироссийский таран: СВО заставила сделать жёсткий вывод Виктор Пахомов "ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца" Сергей Милешкин Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Последние материалы
Снег и сильные морозы повышают риск повреждения гортензий и рододендронов
Кремовые текстуры в макияже создают эффект ухоженной кожи без плотного покрытия
Жирная пища провоцирует воспаление тканей с онкориском — онколог Черемушкин
Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе
Гренландия или Украина: эта тема определит приоритеты Европы в ближайшее время
Братский народ или антироссийский таран: СВО заставила сделать жёсткий вывод
Цветы для Элджернона вернулись: прошлое на сцене столкнулось с настоящим
Облачный белый и маковый красный стали ключевыми цветами гардероба 2026 года
Мошенники вынуждают граждан звонить для смены электронной почты — МВД России
Зафиксирован рекордный уровень тепла в океане — Advances in Atmospheric Sciences
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.