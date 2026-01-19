Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Эта зимняя сумка не теряется даже под пышным пуховиком: аксессуар, который вытягивает любой образ

Сумка мягкий тоут не теряется на фоне объёмной одежды
Моя семья » Красота и стиль

Зимой стиль почти всегда вступает в компромисс с реальностью: пуховики, шубы и дублёнки диктуют свои правила. Именно в холодный сезон особенно остро встаёт вопрос аксессуаров, которые не теряются на фоне объёмной верхней одежды и остаются удобными в повседневной жизни. В сезоне зима 2025/26 дизайнеры и стилисты сходятся во мнении: есть одна сумка, которая подходит буквально ко всему.

Девушка с чёрной сумкой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Девушка с чёрной сумкой

Почему привычные сумки не работают зимой

Миниатюрные кросс-боди и клатчи выглядят эффектно в осенних образах, но зимой часто теряются визуально и доставляют дискомфорт. Сумка на тонкой цепочке неудобна поверх шарфа, а маленький формат плохо сочетается с массивными рукавами и плотными тканями. В итоге образ кажется несбалансированным, а аксессуар — случайным.

Именно поэтому в холодный сезон важно выбирать сумку, которая выдержит пропорции зимнего гардероба и останется функциональной — как для города, так и для поездок за его пределы.

Тоут — самая универсальная сумка сезона

Главный фаворит зимы 2025/26 — тоут. Он одинаково органично смотрится с пуховиком, шубой, дублёнкой и строгим пальто. Такой формат подходит для офиса, прогулок и повседневных дел, не теряя актуальности даже в многослойных образах.

Современный тоут — это не жёсткая конструкция, а мягкая, пластичная форма, напоминающая шопер. Сумка легко меняет силуэт в зависимости от наполнения и не выглядит громоздкой, даже если внутри ноутбук, косметичка и тёплые аксессуары.

Какая форма и ручки считаются удачными

При выборе стоит обратить внимание на отсутствие жёсткого каркаса. Прямоугольные, квадратные и слегка асимметричные модели смотрятся наиболее актуально. Особую роль играют ручки: они должны быть удлинёнными, чтобы сумку можно было носить на плече поверх объёмной верхней одежды.

Ширина ручек тоже важна. Слишком тонкие теряются на фоне пуховиков и шуб, тогда как плотные и широкие создают гармоничный визуальный баланс.

Материалы, которые действительно универсальны

Самый практичный вариант — кожа. Она износостойкая, хорошо держит форму и сочетается почти с любым стилем. Наиболее универсальны матовая и классическая гладкая кожа. Лаковые варианты выглядят эффектно, но подходят не ко всем образам.

Альтернатива — замша. Она выглядит благородно, но требует дополнительной защиты от влаги. Сумки из искусственного меха или в стиле teddy актуальны зимой, однако их универсальность ограничена — с наступлением весны такие модели быстро теряют актуальность.

Цвета, которые легко сочетать

Зимой особенно ценятся оттенки, не требующие сложных стилистических решений. К базовым относятся чёрный, молочный и белый, хотя светлые варианты менее практичны в снег и слякоть. Более универсальными считаются шоколадный, графитовый, тёмно-синий, серый, бежевый, хаки и бордовый.

Для тех, кто хочет добавить характер, подойдут модели с неброским принтом. Тиснение под рептилию или сдержанный анималистичный узор смотрятся интересно, но не перегружают образ. Об этом сообщает GRAZIA.

Декор и функциональность: где проходит грань

Универсальный тоут не терпит избыточного декора. Крупные логотипы и яркие украшения снижают сочетаемость. В тренде лаконичность, где акцент смещается на детали. Допустимым элементом может стать бахрома — она остаётся актуальной и в 2026 году.

Функциональность играет не меньшую роль. Важно наличие продуманного внутреннего пространства, плотной подкладки и надёжной застёжки. Магнит или молния защитят содержимое в транспорте и на улице.

Популярные вопросы о зимних сумках

Подойдёт ли тоут к пуховику оверсайз?

Да, именно с объёмной верхней одеждой он смотрится наиболее гармонично.

Какая кожа лучше для зимы?

Матовая или гладкая — они менее требовательны в уходе.

Можно ли носить тоут весной?

Да, нейтральные модели остаются актуальными и в тёплый сезон.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода красота гардероб
Новости Все >
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Сейчас читают
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Садоводство, цветоводство
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Садоводство, цветоводство
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Уплотнители, дверные валики и термопленка снижают теплопотери зимой
Недвижимость
Уплотнители, дверные валики и термопленка снижают теплопотери зимой
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
"ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца" Сергей Милешкин Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Последние материалы
Сумка мягкий тоут не теряется на фоне объёмной одежды
Натуральный камень и мрамор заменяют тканевые скатерти в сервировке — Bovary
Посев без холода задерживает прорастание клубники, розы и шиповника
"ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца"
Ритуалы с массажем и звуковыми практиками снижают нагрузку на нервную систему
Под водой у Индонезии нашли череп Homo erectus — археолог Харольд Бергха
Сливочное масло хранится в морозилке до 9 месяцев
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Горбатые киты начали активно срывать охоту косаток — Marine Mammal Science
В Амазонке засухи нарушили способность леса поглощать углерод — LiveScience
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.