Мелкие детали, которые решают: эти фактурные элементы добавляют изысканности и утонченности к образу

Мода всегда изменчива, и порой то, что сегодня кажется обязательным элементом гардероба, завтра уже может оказаться в списке антитрендов. Однако в 2026 году ситуация изменяется: главный тренд сезона — это отсутствие банальностей и акцент на фактурность.
В этом сезоне фактура — это не просто характеристика ткани, а полноценный тренд, который стал важным элементом коллекций ведущих модных домов. Если раньше интересная текстура считалась приятным бонусом, то теперь она — основа стиля. От бахромы и аппликаций до сложных вязок и рельефных плетений — фактурные элементы добавляют индивидуальности и превращают даже самые простые вещи в нечто уникальное.
На подиумах весна-лето 2026 года дизайнеры продемонстрировали вещи с акцентом на фактуру. Bottega Veneta поразила пушистыми юбками и объемными джемперами из стекловолокна, Balenciaga выбрала крупные рюши из фатина, напоминающие цветы, а Loewe представила асимметричную юбку, сплетенную из белых нитей. Модные бренды также активно используют ажурное кружево и объемную вышивку, что напоминает кутюрные коллекции.
Среди ярких акцентов сезона — перья, которые снова в моде. Их использование в одежде привносит динамику и легкость в образ. Также бахрома возвращается, и это не удивительно. Она отлично дополняет стиль бохо и придает легкость даже плотным материалам, таким как кожа или деним. Бахрома украшает не только летние платья, но и осенние пальто или строгие юбки.
Чтобы не перегрузить образ, комбинируйте объемные и фактурные вещи с базовыми элементами. Например, объемный верх с классическими прямыми брюками или юбкой-карандаш. Яркую юбку с бахромой можно носить с лаконичным топом, а сложный топ с перьями — с простыми джинсами. Важно, чтобы обувь дополняла, но не перегружала образ — например, изящные босоножки или массивные ботинки на платформе.
Тренд на фактуру — это отличный способ выглядеть стильно без лишних усилий. Не нужно искать сложные комбинации или ультрамодные силуэты. Достаточно добавить в свой гардероб пушистый жакет, юбку с интересным плетением или сумку с бахромой, и ваш образ сразу станет выразительным и стильным. Об этом сообщает Woman.
Комбинируйте объемные вещи с простыми элементами, например, объемный верх с прямыми брюками или юбкой-карандаш.
В моде бахрома, аппликации, рельефные плетения, пушистые ткани и перья.
Такие вещи требуют деликатного ухода, лучше стирать вручную или сдавать в химчистку.
Да, с правильным сочетанием фактурные вещи отлично подойдут для повседневных образов.
