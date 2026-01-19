Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мелкие детали, которые решают: эти фактурные элементы добавляют изысканности и утонченности к образу

Бахрома возвращается в моду, добавляя лёгкости плотным тканям
Мода всегда изменчива, и порой то, что сегодня кажется обязательным элементом гардероба, завтра уже может оказаться в списке антитрендов. Однако в 2026 году ситуация изменяется: главный тренд сезона — это отсутствие банальностей и акцент на фактурность.

Универсальный тренд: фактура

В этом сезоне фактура — это не просто характеристика ткани, а полноценный тренд, который стал важным элементом коллекций ведущих модных домов. Если раньше интересная текстура считалась приятным бонусом, то теперь она — основа стиля. От бахромы и аппликаций до сложных вязок и рельефных плетений — фактурные элементы добавляют индивидуальности и превращают даже самые простые вещи в нечто уникальное.

Модные дома о фактуре

На подиумах весна-лето 2026 года дизайнеры продемонстрировали вещи с акцентом на фактуру. Bottega Veneta поразила пушистыми юбками и объемными джемперами из стекловолокна, Balenciaga выбрала крупные рюши из фатина, напоминающие цветы, а Loewe представила асимметричную юбку, сплетенную из белых нитей. Модные бренды также активно используют ажурное кружево и объемную вышивку, что напоминает кутюрные коллекции.

Перья и бахрома — возвращение трендов

Среди ярких акцентов сезона — перья, которые снова в моде. Их использование в одежде привносит динамику и легкость в образ. Также бахрома возвращается, и это не удивительно. Она отлично дополняет стиль бохо и придает легкость даже плотным материалам, таким как кожа или деним. Бахрома украшает не только летние платья, но и осенние пальто или строгие юбки.

Как носить фактурные вещи

Чтобы не перегрузить образ, комбинируйте объемные и фактурные вещи с базовыми элементами. Например, объемный верх с классическими прямыми брюками или юбкой-карандаш. Яркую юбку с бахромой можно носить с лаконичным топом, а сложный топ с перьями — с простыми джинсами. Важно, чтобы обувь дополняла, но не перегружала образ — например, изящные босоножки или массивные ботинки на платформе.

Фактура — просто и эффектно

Тренд на фактуру — это отличный способ выглядеть стильно без лишних усилий. Не нужно искать сложные комбинации или ультрамодные силуэты. Достаточно добавить в свой гардероб пушистый жакет, юбку с интересным плетением или сумку с бахромой, и ваш образ сразу станет выразительным и стильным. Об этом сообщает Woman.

Плюсы и минусы тренда на фактуру

Плюсы

  • Уникальность и выразительность. Фактурные вещи выделяются и делают образ запоминающимся, придавая ему индивидуальность.
  • Легкость в сочетаниях. Такие вещи не требуют сложных комбинаций с другими элементами гардероба. Достаточно одного фактурного предмета, чтобы создать стильный образ.
  • Эффектность. Модные бренды уже доказали, что фактура может стать основой коллекций, не перегружая силуэты. Это идеальный способ добавить интерес к базовым вещам.
  • Универсальность. Фактурные элементы подходят для разных сезонов, от легких летних платьев до более плотных осенних и зимних тканей.

Минусы

  • Риск перегрузить образ. Важно соблюдать баланс, чтобы не создать излишне перегруженный или громоздкий вид, особенно с объемными фактурами.
  • Не всегда удобны. Некоторые фактурные элементы, такие как объемные аппликации или сложные вязки, могут ограничивать комфорт при носке.
  • Сложность в уходе. Вещи с декоративными фактурами, например, бахрома или перья, требуют более тщательного ухода, что может стать неудобным для некоторых людей.
  • Не для всех. Некоторые фактуры, особенно объемные или с явными декоративными элементами, могут не подойти всем по стилю и типу фигуры.

Популярные вопросы о тренде на фактуру

Как сочетать фактурные вещи с базовыми?

Комбинируйте объемные вещи с простыми элементами, например, объемный верх с прямыми брюками или юбкой-карандаш.

Какие фактуры в моде?

В моде бахрома, аппликации, рельефные плетения, пушистые ткани и перья.

Как ухаживать за фактурными вещами?

Такие вещи требуют деликатного ухода, лучше стирать вручную или сдавать в химчистку.

Можно ли носить фактуры каждый день?

Да, с правильным сочетанием фактурные вещи отлично подойдут для повседневных образов.

