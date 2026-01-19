Мелкие детали, которые решают: эти фактурные элементы добавляют изысканности и утонченности к образу

Бахрома возвращается в моду, добавляя лёгкости плотным тканям

Мода всегда изменчива, и порой то, что сегодня кажется обязательным элементом гардероба, завтра уже может оказаться в списке антитрендов. Однако в 2026 году ситуация изменяется: главный тренд сезона — это отсутствие банальностей и акцент на фактурность.

Универсальный тренд: фактура

В этом сезоне фактура — это не просто характеристика ткани, а полноценный тренд, который стал важным элементом коллекций ведущих модных домов. Если раньше интересная текстура считалась приятным бонусом, то теперь она — основа стиля. От бахромы и аппликаций до сложных вязок и рельефных плетений — фактурные элементы добавляют индивидуальности и превращают даже самые простые вещи в нечто уникальное.

Модные дома о фактуре

На подиумах весна-лето 2026 года дизайнеры продемонстрировали вещи с акцентом на фактуру. Bottega Veneta поразила пушистыми юбками и объемными джемперами из стекловолокна, Balenciaga выбрала крупные рюши из фатина, напоминающие цветы, а Loewe представила асимметричную юбку, сплетенную из белых нитей. Модные бренды также активно используют ажурное кружево и объемную вышивку, что напоминает кутюрные коллекции.

Перья и бахрома — возвращение трендов

Среди ярких акцентов сезона — перья, которые снова в моде. Их использование в одежде привносит динамику и легкость в образ. Также бахрома возвращается, и это не удивительно. Она отлично дополняет стиль бохо и придает легкость даже плотным материалам, таким как кожа или деним. Бахрома украшает не только летние платья, но и осенние пальто или строгие юбки.

Как носить фактурные вещи

Чтобы не перегрузить образ, комбинируйте объемные и фактурные вещи с базовыми элементами. Например, объемный верх с классическими прямыми брюками или юбкой-карандаш. Яркую юбку с бахромой можно носить с лаконичным топом, а сложный топ с перьями — с простыми джинсами. Важно, чтобы обувь дополняла, но не перегружала образ — например, изящные босоножки или массивные ботинки на платформе.

Фактура — просто и эффектно

Тренд на фактуру — это отличный способ выглядеть стильно без лишних усилий. Не нужно искать сложные комбинации или ультрамодные силуэты. Достаточно добавить в свой гардероб пушистый жакет, юбку с интересным плетением или сумку с бахромой, и ваш образ сразу станет выразительным и стильным. Об этом сообщает Woman.

Плюсы и минусы тренда на фактуру

Плюсы

Уникальность и выразительность. Фактурные вещи выделяются и делают образ запоминающимся, придавая ему индивидуальность.

Фактурные вещи выделяются и делают образ запоминающимся, придавая ему индивидуальность. Легкость в сочетаниях. Такие вещи не требуют сложных комбинаций с другими элементами гардероба. Достаточно одного фактурного предмета, чтобы создать стильный образ.

Такие вещи не требуют сложных комбинаций с другими элементами гардероба. Достаточно одного фактурного предмета, чтобы создать стильный образ. Эффектность. Модные бренды уже доказали, что фактура может стать основой коллекций, не перегружая силуэты. Это идеальный способ добавить интерес к базовым вещам.

Модные бренды уже доказали, что фактура может стать основой коллекций, не перегружая силуэты. Это идеальный способ добавить интерес к базовым вещам. Универсальность. Фактурные элементы подходят для разных сезонов, от легких летних платьев до более плотных осенних и зимних тканей.

Минусы

Риск перегрузить образ. Важно соблюдать баланс, чтобы не создать излишне перегруженный или громоздкий вид, особенно с объемными фактурами.

Важно соблюдать баланс, чтобы не создать излишне перегруженный или громоздкий вид, особенно с объемными фактурами. Не всегда удобны. Некоторые фактурные элементы, такие как объемные аппликации или сложные вязки, могут ограничивать комфорт при носке.

Некоторые фактурные элементы, такие как объемные аппликации или сложные вязки, могут ограничивать комфорт при носке. Сложность в уходе. Вещи с декоративными фактурами, например, бахрома или перья, требуют более тщательного ухода, что может стать неудобным для некоторых людей.

Вещи с декоративными фактурами, например, бахрома или перья, требуют более тщательного ухода, что может стать неудобным для некоторых людей. Не для всех. Некоторые фактуры, особенно объемные или с явными декоративными элементами, могут не подойти всем по стилю и типу фигуры.

Популярные вопросы о тренде на фактуру

Как сочетать фактурные вещи с базовыми?

Комбинируйте объемные вещи с простыми элементами, например, объемный верх с прямыми брюками или юбкой-карандаш.

Какие фактуры в моде?

В моде бахрома, аппликации, рельефные плетения, пушистые ткани и перья.

Как ухаживать за фактурными вещами?

Такие вещи требуют деликатного ухода, лучше стирать вручную или сдавать в химчистку.

Можно ли носить фактуры каждый день?

Да, с правильным сочетанием фактурные вещи отлично подойдут для повседневных образов.