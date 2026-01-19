Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Маникюр, который делает руки роскошнее украшений: шесть оттенков 2026 года для эффектного образа

Коричневые оттенки лака входят в базу маникюра 2026 — nail-эксперт Патти Янки
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр в 2026 году уходит от броской эклектики и сложных дизайнов в сторону выверенной эстетики и внутреннего баланса. В центре внимания — оттенки, которые выглядят уверенно, спокойно и легко вписываются в любой образ. Стилисты уже обозначили палитру, которая будет задавать тон в nail-индустрии на весь год. 

Розовый маникюр
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Розовый маникюр

Как меняется мода на маникюр в 2026 году

Несмотря на влияние соцсетей и быстрых трендов, именно профессиональные мастера маникюра формируют долгосрочные направления. После эпохи хрома, глянца и визуального шума в моду приходит сдержанность. Цвет становится не способом привлечь внимание, а инструментом для создания настроения. Оттенки 2026 года работают тонко: они подчёркивают стиль, а не спорят с ним.

Известный nail-эксперт Патти Янки отмечает, что новые тренды отражают запрос на устойчивость и внутреннюю гармонию.

"В этом году хочется минимализма с настроением", — отмечает nail-эксперт Патти Янки.
По её словам, маникюр всё чаще воспринимается как часть общего эмоционального фона образа, а не просто декоративная деталь.

Белый с эффектом пены: обновлённый минимализм

Молочно-белые лаки с мягким серым подтоном становятся альтернативой классическим нюдам. Этот цвет выглядит свежо, аккуратно и подчёркивает ухоженность рук. Стилисты советуют избегать плотных, "замазочных" текстур и выбирать полупрозрачные варианты. Такой маникюр одинаково уместен и в офисе, и в повседневных образах.

Апельсиновый оттенок: уверенная яркость

Оранжевый цвет уверенно закрепляется в трендах 2026 года. В моде не неон, а насыщенные, чистые апельсиновые тона. Они смотрятся эффектно, но не агрессивно, добавляя образу энергии. Этот выбор подойдёт тем, кто хочет акцента без сложного дизайна и дополнительных деталей.

Коричневые и кофейные оттенки

Молочный шоколад, латте и эспрессо становятся новой базой. Коричневые лаки выглядят благородно и универсально, легко заменяя чёрный цвет. По мнению стилистов, такие оттенки особенно хорошо смотрятся в однотонном маникюре и подчёркивают форму ногтей. Об этом сообщает Stylecraze.

Приглушённый зелёный: спокойствие и естественность

Зелёная палитра смещается в сторону природных, "земляных" оттенков. Мягкий шалфей и пыльно-зелёные тона ассоциируются с экологичностью и размеренным образом жизни. Такой маникюр гармонично сочетается с базовым гардеробом и не перегружает образ.

Чёрный и грозовой синий: глубина без лишней драмы

Глубокий угольно-чёрный вновь становится актуальным, но теперь — как осознанный выбор. Его дополняет сложный грозовой синий, находящийся между серым и голубым. Эти оттенки добавляют образу строгости и подходят как для деловых, так и для вечерних ситуаций.

Советы по выбору лака для маникюра 2026 года

  1. Ориентируйтесь на оттенки с мягким подтоном без резкого контраста.

  2. Выбирайте цвета, которые подходят вашему гардеробу и стилю жизни.

  3. Отдавайте предпочтение однотонному покрытию без сложного декора.

  4. Обращайте внимание на текстуру — полупрозрачные лаки выглядят актуальнее.

Популярные вопросы о маникюре 2026 года

Какой цвет лака самый универсальный в 2026 году?
Молочно-белый и кофейные оттенки считаются самыми адаптивными для разных образов.

Что лучше выбрать — яркий или нейтральный маникюр?
Всё зависит от стиля, но тренды делают ставку на спокойные, уверенные цвета.

Подойдут ли модные оттенки для офиса?
Да, большинство трендовых цветов выглядят сдержанно и уместны в деловой среде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода бьюти стиль маникюр
Новости Все >
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Сейчас читают
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Садоводство, цветоводство
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Двигатель SAAB B204 выдерживает пробег свыше 500 тыс. км
Авто
Двигатель SAAB B204 выдерживает пробег свыше 500 тыс. км
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Популярное
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей

Немезия — яркое украшение вашего сада. Узнайте о лучших сортах и секретах выращивания рассадой для пышного цветения.

Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Урожай, который не проваливается никогда: морковь-феномен выдерживает климатические качели и глину
Урожай, который не проваливается никогда: морковь-феномен выдерживает климатические качели и глину
Последние материалы
Влажность воздуха влияет на хруст безе сильнее духовки
Поцелуи у приматов появились 21 миллион лет назад — биолог Матильда Бриндл
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Открытие Platysomus поменяло эволюционную историю рыб — палеонтолог Фридман
Маффины выпекаются при температуре 180°C в течение 25 минут
Диван вместо кровати разрушает здоровье позвоночника — психолог Федорова
Молочные яйца запекают на водяной бане при низкой температуре — ouest-france
Ампельная петуния формирует побеги до 1 метра
Теплые шапки могут вызвать перегрев головы — трихолог Наталия Сирмайс
Вербейник монетчатый легко размножается и не требователен в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.