Маникюр, который делает руки роскошнее украшений: шесть оттенков 2026 года для эффектного образа

Коричневые оттенки лака входят в базу маникюра 2026 — nail-эксперт Патти Янки

Маникюр в 2026 году уходит от броской эклектики и сложных дизайнов в сторону выверенной эстетики и внутреннего баланса. В центре внимания — оттенки, которые выглядят уверенно, спокойно и легко вписываются в любой образ. Стилисты уже обозначили палитру, которая будет задавать тон в nail-индустрии на весь год.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Розовый маникюр

Как меняется мода на маникюр в 2026 году

Несмотря на влияние соцсетей и быстрых трендов, именно профессиональные мастера маникюра формируют долгосрочные направления. После эпохи хрома, глянца и визуального шума в моду приходит сдержанность. Цвет становится не способом привлечь внимание, а инструментом для создания настроения. Оттенки 2026 года работают тонко: они подчёркивают стиль, а не спорят с ним.

Известный nail-эксперт Патти Янки отмечает, что новые тренды отражают запрос на устойчивость и внутреннюю гармонию.

"В этом году хочется минимализма с настроением", — отмечает nail-эксперт Патти Янки.

По её словам, маникюр всё чаще воспринимается как часть общего эмоционального фона образа, а не просто декоративная деталь.

Белый с эффектом пены: обновлённый минимализм

Молочно-белые лаки с мягким серым подтоном становятся альтернативой классическим нюдам. Этот цвет выглядит свежо, аккуратно и подчёркивает ухоженность рук. Стилисты советуют избегать плотных, "замазочных" текстур и выбирать полупрозрачные варианты. Такой маникюр одинаково уместен и в офисе, и в повседневных образах.

Апельсиновый оттенок: уверенная яркость

Оранжевый цвет уверенно закрепляется в трендах 2026 года. В моде не неон, а насыщенные, чистые апельсиновые тона. Они смотрятся эффектно, но не агрессивно, добавляя образу энергии. Этот выбор подойдёт тем, кто хочет акцента без сложного дизайна и дополнительных деталей.

Коричневые и кофейные оттенки

Молочный шоколад, латте и эспрессо становятся новой базой. Коричневые лаки выглядят благородно и универсально, легко заменяя чёрный цвет. По мнению стилистов, такие оттенки особенно хорошо смотрятся в однотонном маникюре и подчёркивают форму ногтей. Об этом сообщает Stylecraze.

Приглушённый зелёный: спокойствие и естественность

Зелёная палитра смещается в сторону природных, "земляных" оттенков. Мягкий шалфей и пыльно-зелёные тона ассоциируются с экологичностью и размеренным образом жизни. Такой маникюр гармонично сочетается с базовым гардеробом и не перегружает образ.

Чёрный и грозовой синий: глубина без лишней драмы

Глубокий угольно-чёрный вновь становится актуальным, но теперь — как осознанный выбор. Его дополняет сложный грозовой синий, находящийся между серым и голубым. Эти оттенки добавляют образу строгости и подходят как для деловых, так и для вечерних ситуаций.

Советы по выбору лака для маникюра 2026 года

Ориентируйтесь на оттенки с мягким подтоном без резкого контраста. Выбирайте цвета, которые подходят вашему гардеробу и стилю жизни. Отдавайте предпочтение однотонному покрытию без сложного декора. Обращайте внимание на текстуру — полупрозрачные лаки выглядят актуальнее.

Популярные вопросы о маникюре 2026 года

Какой цвет лака самый универсальный в 2026 году?

Молочно-белый и кофейные оттенки считаются самыми адаптивными для разных образов.

Что лучше выбрать — яркий или нейтральный маникюр?

Всё зависит от стиля, но тренды делают ставку на спокойные, уверенные цвета.

Подойдут ли модные оттенки для офиса?

Да, большинство трендовых цветов выглядят сдержанно и уместны в деловой среде.