Запахи выдают больше, чем одежда: парфюмерный гардероб стал новым социальным маркером

Подбор ароматов по стилю и характеру стал ключевым трендом 2026 года — Vogue

Коллекция ароматов часто отражает характер человека точнее, чем одежда или аксессуары. Запахи сохраняют воспоминания, усиливают образы и помогают выражать настроение без слов. Сегодня парфюмерный гардероб всё чаще воспринимают как продуманную систему, а не набор случайных флаконов, об этом сообщает Vogue.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина выбирает парфюм

Ароматы как часть личной истории

Коллекция парфюма складывается из запахов, связанных с важными моментами жизни, универсальных ароматов на каждый день и современных форматов вроде ароматических спреев. Такой набор не обязательно должен быть обширным. Эксперты отмечают, что разнообразие достигается за счёт наслаивания, выбора концентрации и грамотного подбора ароматов под разные ситуации, а также понимания того, как работает парфюмерный этикет.

Парфюмер Орельен Гишар подчёркивает, что запах должен быть заметным и вызывать отклик у окружающих.

"Наша цель — заставить окружающих делать вам комплименты и настолько влюбить их в аромат, чтобы он стал началом разговора", — говорит парфюмер Burberry Орельен Гишар.

Подход как к формированию гардероба

Эксперты предлагают относиться к выбору ароматов так же, как к подбору одежды. Одни люди предпочитают один узнаваемый стиль и несколько проверенных вариантов, другие получают удовольствие от экспериментов и необычных сочетаний. Единого правила здесь не существует, и это считается нормой.

"Самое важное — чувствовать свободу. Аромат должен приносить в жизнь что-то позитивное, а не становиться источником стресса", — отмечает Орельен Гишар.

В качестве отправной точки специалисты советуют выбрать самый универсальный аромат в коллекции и определить, какие ноты в нём привлекают больше всего. Такой анализ часто подсказывает, какие комбинации подойдут для техники наслаивания ароматов.

Сезонность и связь с природой

Парфюмерный гардероб всё чаще формируют с учётом времени года. Смена сезонов влияет на воздух, освещение и даже на то, как аромат раскрывается на коже. По словам парфюмера Элоди Дюранд, подбор запахов под разные периоды года помогает следовать естественным ритмам.

"С сменой времён года меняется свет, воздух и даже наша кожа ведёт себя по-другому", — объясняет Элоди Дюранд.

Новичкам рекомендуют определить, какие сезонные ноты им ближе. Тёплое время года часто ассоциируется с цитрусовыми и зелёными аккордами, холодное — с древесными, пряными и смолистыми композициями.

Отдельное внимание уделяется гурманским ароматам.

"Гурманские ароматы станут отличной отправной точкой, потому что они прекрасно сочетаются с уютными и игривыми нотами", — отмечает директор по глобальному обучению Sol de Janeiro Хизер Форкари.

Сравнение: минималистичный и расширенный парфюмерный гардероб

Минималистичный подход предполагает несколько универсальных ароматов, которые подходят под большинство ситуаций и легко комбинируются между собой. Такой вариант удобен для тех, кто ценит стабильность и узнаваемый стиль.

Расширенный гардероб строится вокруг сезонности и экспериментов. Он включает ароматы для разного настроения, погоды и поводов, а также допускает наслаивание и нестандартные сочетания.

Советы по обновлению парфюмерного гардероба шаг за шагом

Определите аромат, который считаете самым универсальным. Выделите ключевые ноты, которые вам в нём нравятся. Подберите сезонные варианты с похожим характером. Попробуйте наслаивание, начиная с лёгких концентраций. Откажитесь от ароматов, которые не вызывают эмоций.

Популярные вопросы о парфюмерном гардеробе

Как выбрать аромат для начала коллекции?

Лучше начать с запаха, который ассоциируется с приятными воспоминаниями и комфортом.

Сколько ароматов нужно для полноценного гардероба?

Чёткого числа нет. Для кого-то достаточно трёх-четырёх, другим комфортно иметь отдельные варианты на каждый сезон.

Что лучше: один универсальный аромат или несколько сезонных?

Выбор зависит от образа жизни и личных предпочтений: универсальность даёт простоту, сезонность — вариативность и глубину.