Запахи выдают больше, чем одежда: парфюмерный гардероб стал новым социальным маркером

Коллекция ароматов часто отражает характер человека точнее, чем одежда или аксессуары. Запахи сохраняют воспоминания, усиливают образы и помогают выражать настроение без слов. Сегодня парфюмерный гардероб всё чаще воспринимают как продуманную систему, а не набор случайных флаконов, об этом сообщает Vogue.
Коллекция парфюма складывается из запахов, связанных с важными моментами жизни, универсальных ароматов на каждый день и современных форматов вроде ароматических спреев. Такой набор не обязательно должен быть обширным. Эксперты отмечают, что разнообразие достигается за счёт наслаивания, выбора концентрации и грамотного подбора ароматов под разные ситуации, а также понимания того, как работает парфюмерный этикет.
Парфюмер Орельен Гишар подчёркивает, что запах должен быть заметным и вызывать отклик у окружающих.
"Наша цель — заставить окружающих делать вам комплименты и настолько влюбить их в аромат, чтобы он стал началом разговора", — говорит парфюмер Burberry Орельен Гишар.
Эксперты предлагают относиться к выбору ароматов так же, как к подбору одежды. Одни люди предпочитают один узнаваемый стиль и несколько проверенных вариантов, другие получают удовольствие от экспериментов и необычных сочетаний. Единого правила здесь не существует, и это считается нормой.
"Самое важное — чувствовать свободу. Аромат должен приносить в жизнь что-то позитивное, а не становиться источником стресса", — отмечает Орельен Гишар.
В качестве отправной точки специалисты советуют выбрать самый универсальный аромат в коллекции и определить, какие ноты в нём привлекают больше всего. Такой анализ часто подсказывает, какие комбинации подойдут для техники наслаивания ароматов.
Парфюмерный гардероб всё чаще формируют с учётом времени года. Смена сезонов влияет на воздух, освещение и даже на то, как аромат раскрывается на коже. По словам парфюмера Элоди Дюранд, подбор запахов под разные периоды года помогает следовать естественным ритмам.
"С сменой времён года меняется свет, воздух и даже наша кожа ведёт себя по-другому", — объясняет Элоди Дюранд.
Новичкам рекомендуют определить, какие сезонные ноты им ближе. Тёплое время года часто ассоциируется с цитрусовыми и зелёными аккордами, холодное — с древесными, пряными и смолистыми композициями.
Отдельное внимание уделяется гурманским ароматам.
"Гурманские ароматы станут отличной отправной точкой, потому что они прекрасно сочетаются с уютными и игривыми нотами", — отмечает директор по глобальному обучению Sol de Janeiro Хизер Форкари.
Минималистичный подход предполагает несколько универсальных ароматов, которые подходят под большинство ситуаций и легко комбинируются между собой. Такой вариант удобен для тех, кто ценит стабильность и узнаваемый стиль.
Расширенный гардероб строится вокруг сезонности и экспериментов. Он включает ароматы для разного настроения, погоды и поводов, а также допускает наслаивание и нестандартные сочетания.
Определите аромат, который считаете самым универсальным.
Выделите ключевые ноты, которые вам в нём нравятся.
Подберите сезонные варианты с похожим характером.
Попробуйте наслаивание, начиная с лёгких концентраций.
Откажитесь от ароматов, которые не вызывают эмоций.
Лучше начать с запаха, который ассоциируется с приятными воспоминаниями и комфортом.
Чёткого числа нет. Для кого-то достаточно трёх-четырёх, другим комфортно иметь отдельные варианты на каждый сезон.
Выбор зависит от образа жизни и личных предпочтений: универсальность даёт простоту, сезонность — вариативность и глубину.
Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.