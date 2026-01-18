Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Макияж исчезает с лица, а комплименты остаются: новый бьюти-приём захватывает 2026 год

Незаметный макияж вошёл в тренды 2026 года — визажист Танно
Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году индустрия красоты делает ставку на "незаметный макияж", который почти не ощущается на лице и выглядит как естественное продолжение кожи. Этот подход выбирают те, кто ценит минимализм, аккуратность и эффект ухоженности без плотных текстур. Главная цель — подчеркнуть природные черты, избегая эффекта маски и перегруженного образа, об этом сообщает Be.

Девушка ухаживает за собой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ухаживает за собой

Макияж как продолжение ухода за кожей

Современные бьюти-тренды всё чаще стирают границу между декоративной косметикой и уходовыми средствами. Визажисты и бренды сходятся во мнении, что макияж больше не должен "перекрывать" кожу, а обязан работать вместе с ней, формируя эстетику, близкую к бьюти-трендам 2026 года. Такой подход предполагает использование формул, которые не только улучшают внешний вид здесь и сейчас, но и поддерживают состояние кожи в долгосрочной перспективе.

Сара Танно, визажист Lady Gaga и художественный директор Haus Labs, подчёркивает, что декоративные продукты сегодня воспринимаются как логичное продолжение ежедневного ухода. По её словам, макияж должен уважать кожу и помогать ей выглядеть лучше даже после демакияжа. Этот принцип особенно важен на фоне растущего интереса к сывороткам, увлажняющим основам и средствам с ухаживающими компонентами.

Формулы с двойной функцией

Одной из ключевых особенностей "незаметного макияжа" становятся многофункциональные продукты. Тональные основы, консилеры и корректоры всё чаще содержат увлажняющие компоненты, витамины и элементы, поддерживающие кожный барьер. При этом производители стараются не жертвовать стойкостью и качеством покрытия.

Такой макияж не просто маскирует несовершенства, а работает на перспективу, дополняя базовый уход. В результате декоративная косметика становится частью ритуала заботы о себе, а не отдельным, "тяжёлым" этапом.

Владение тонами — основа естественного эффекта

Ключевым элементом незаметного макияжа остаётся правильно подобранный тон. Цвет лица не должен уходить ни в серый, ни в оранжевый подтон — задача состоит в том, чтобы выровнять кожу, не скрывая её текстуру. Идеальный тон создаёт ощущение более чистой и свежей кожи, словно это улучшенная версия естественного состояния.

Когда тональное средство точно совпадает с оттенком кожи и грамотно растушёвывается, оно буквально растворяется на лице. В таком образе внимание привлекает не макияж как таковой, а здоровый, ухоженный вид кожи — тот же принцип лежит в основе тренда на естественные брови 2026 года.

Сравнение: плотный макияж и "незаметный макияж"

Плотный макияж традиционно ориентирован на перекрытие и коррекцию, часто с заметным слоем тонального крема и контуринга. Он подходит для съёмок, вечерних выходов и ситуаций, где нужен выраженный эффект.

"Незаметный макияж" работает иначе. Он делает ставку на лёгкие текстуры, точное попадание в тон и минимальное количество средств. Такой подход лучше вписывается в повседневную жизнь, офисный стиль и актуальный тренд на естественность.

Советы по созданию незаметного макияжа шаг за шагом

  1. Начните с ухода: очищение, увлажняющая сыворотка и лёгкий крем создадут ровную базу.

  2. Используйте тональные средства с полупрозрачным покрытием и ухаживающими компонентами.

  3. Наносите продукт тонким слоем, растушёвывая спонжем или пальцами.

  4. Минимизируйте количество декоративных акцентов, оставив фокус на коже.

Популярные вопросы о незаметном макияже

Что такое "незаметный макияж"?
Это техника и стиль, при котором макияж выглядит максимально естественно и практически сливается с кожей.

Как выбрать тональное средство для такого макияжа?
Важно учитывать подтон кожи и выбирать лёгкие формулы без плотного покрытия.

Подходит ли незаметный макияж для проблемной кожи?
Да, но при условии хорошего ухода и точечного использования корректоров вместо плотного слоя тона.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж красота косметика
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Теплая вода и нашатырь очищают ковер без повреждения волокон
Недвижимость
Теплая вода и нашатырь очищают ковер без повреждения волокон
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Популярное
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места

Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.

Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Последние материалы
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России
Астрономы зафиксировали признаки рождения сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary
Брюки свободного кроя заменяют джинсы и леггинсы в 2026 году
Сон с мокрыми волосами и высокая температура фена повреждают структуру волос
Кухонная губка снижает количество шерсти на одежде при стирке — Asteelcz
Тени для век позволяют визуально скорректировать форму губ без инъекций
В Милане нашли неизвестные подземные проходы под замком Сфорца — Sciencepost
Увеличение горшка более чем на один размер замедляет рост орхидей — Real Simple
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.