Ангелина Ефремова

Волосы трещат, как сухие ветки: незаметные действия, превращающие уход в саботаж

Сон с мокрыми волосами и высокая температура фена повреждают структуру волос
Красивые и сильные волосы зависят не только от удачно подобранного шампуня или салонной процедуры. Ежедневные привычки могут незаметно подтачивать их здоровье и сводить на нет даже самый дорогой уход. Эксперты советуют пересмотреть рутину и заменить вредные жесты более бережными, об этом сообщает Be

Девушка с секущиемся концами волос
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с секущиемся концами волос

Почему повседневные привычки вредят волосам

Даже незначительные на первый взгляд действия способны постепенно ухудшать состояние волос. Одна из распространённых ошибок — неполная информация для мастера в салоне. Остатки красителей, химических завивок или уходовых средств могут вступать в нежелательные реакции при новом окрашивании или процедуре, особенно если ранее применялись агрессивные формулы или частое осветление, о чём часто забывают при записи на стрижку или уход.

"Накопление несовместимых химических продуктов в волосах может вызвать реакции, которые ослабляют волокно", — подчёркивает парикмахер Хлоя Свифт.

По словам специалиста, честный и подробный рассказ о прошлом уходе помогает избежать серьёзных повреждений и сохранить структуру волос, особенно если волосы уже сталкивались с ломкостью или изменением плотности.

Когда уход начинает работать против вас

Некоторые средства, призванные восстанавливать, при неправильном использовании дают обратный эффект. Это особенно касается масок и ампул с высоким содержанием белка и кератина, которые часто выбирают для домашнего ухода в надежде быстро вернуть гладкость и блеск.

"Избыток протеинов делает волосы жёсткими и ломкими", — говорит младший колорист салона Nicola Clarke Николь Детридж.

Эксперт советует чередовать такие средства с увлажняющими формулами и ограничивать их применение одним-двумя разами в неделю, особенно если в рутине уже есть кондиционер, несмываемый уход и лёгкая маска для волос, рассчитанная на поддержание баланса, а не на экстренное восстановление.

Ошибки при сушке и расчёсывании

Мокрые волосы наиболее уязвимы. Агрессивное расчёсывание или использование неподходящих инструментов может привести к микроповреждениям и сечению. Оптимальный вариант — аккуратно распутывать пряди гребнем с широкими зубьями, предварительно нанеся несмываемый уход или лёгкую сыворотку, чтобы снизить трение.

Отдельного внимания заслуживает привычка ложиться спать с влажными волосами. Трение о подушку усиливает ломкость, провоцирует спутывание и может усиливать сезонные проблемы, знакомые тем, кто сталкивался с тем, что волосы зимой электризуются.

Сравнение: горячая укладка и щадящая сушка

Высокие температуры — ещё один фактор риска. Фен, выпрямитель и плойка при неправильных настройках разрушают внутреннюю структуру волос. При щадящей сушке температура для влажных волос не должна превышать 150 °C, а для сухих — 190 °C. В отличие от экстремального нагрева, такой режим снижает риск ломкости и помогает сохранить естественную эластичность без отказа от укладки.

Советы по бережному уходу за волосами шаг за шагом

  1. Всегда сообщайте мастеру полную историю окрашиваний и процедур.

  2. Чередуйте протеиновые маски с увлажняющими средствами.

  3. Расчёсывайте влажные волосы только подходящими инструментами.

  4. Используйте термозащиту и контролируйте температуру приборов.

  5. Выбирайте шёлковую наволочку для сна, чтобы снизить механическое воздействие.

Популярные вопросы о здоровье волос

Как выбрать уход для повреждённых волос?

Ориентируйтесь на баланс: увлажнение, питание и защита важнее агрессивного "восстановления".

Сколько раз в неделю можно использовать маски с кератином?

Оптимально один-два раза в неделю, чередуя их с увлажняющими формулами.

Что лучше для сна — обычная или шёлковая наволочка?

Шёлковая снижает трение, уменьшает ломкость и помогает сохранить гладкость волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
