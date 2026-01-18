Волосы трещат, как сухие ветки: незаметные действия, превращающие уход в саботаж

Красивые и сильные волосы зависят не только от удачно подобранного шампуня или салонной процедуры. Ежедневные привычки могут незаметно подтачивать их здоровье и сводить на нет даже самый дорогой уход. Эксперты советуют пересмотреть рутину и заменить вредные жесты более бережными, об этом сообщает Be
Даже незначительные на первый взгляд действия способны постепенно ухудшать состояние волос. Одна из распространённых ошибок — неполная информация для мастера в салоне. Остатки красителей, химических завивок или уходовых средств могут вступать в нежелательные реакции при новом окрашивании или процедуре, особенно если ранее применялись агрессивные формулы или частое осветление, о чём часто забывают при записи на стрижку или уход.
"Накопление несовместимых химических продуктов в волосах может вызвать реакции, которые ослабляют волокно", — подчёркивает парикмахер Хлоя Свифт.
По словам специалиста, честный и подробный рассказ о прошлом уходе помогает избежать серьёзных повреждений и сохранить структуру волос, особенно если волосы уже сталкивались с ломкостью или изменением плотности.
Некоторые средства, призванные восстанавливать, при неправильном использовании дают обратный эффект. Это особенно касается масок и ампул с высоким содержанием белка и кератина, которые часто выбирают для домашнего ухода в надежде быстро вернуть гладкость и блеск.
"Избыток протеинов делает волосы жёсткими и ломкими", — говорит младший колорист салона Nicola Clarke Николь Детридж.
Эксперт советует чередовать такие средства с увлажняющими формулами и ограничивать их применение одним-двумя разами в неделю, особенно если в рутине уже есть кондиционер, несмываемый уход и лёгкая маска для волос, рассчитанная на поддержание баланса, а не на экстренное восстановление.
Мокрые волосы наиболее уязвимы. Агрессивное расчёсывание или использование неподходящих инструментов может привести к микроповреждениям и сечению. Оптимальный вариант — аккуратно распутывать пряди гребнем с широкими зубьями, предварительно нанеся несмываемый уход или лёгкую сыворотку, чтобы снизить трение.
Отдельного внимания заслуживает привычка ложиться спать с влажными волосами. Трение о подушку усиливает ломкость, провоцирует спутывание и может усиливать сезонные проблемы, знакомые тем, кто сталкивался с тем, что волосы зимой электризуются.
Высокие температуры — ещё один фактор риска. Фен, выпрямитель и плойка при неправильных настройках разрушают внутреннюю структуру волос. При щадящей сушке температура для влажных волос не должна превышать 150 °C, а для сухих — 190 °C. В отличие от экстремального нагрева, такой режим снижает риск ломкости и помогает сохранить естественную эластичность без отказа от укладки.
Всегда сообщайте мастеру полную историю окрашиваний и процедур.
Чередуйте протеиновые маски с увлажняющими средствами.
Расчёсывайте влажные волосы только подходящими инструментами.
Используйте термозащиту и контролируйте температуру приборов.
Выбирайте шёлковую наволочку для сна, чтобы снизить механическое воздействие.
Ориентируйтесь на баланс: увлажнение, питание и защита важнее агрессивного "восстановления".
Оптимально один-два раза в неделю, чередуя их с увлажняющими формулами.
Шёлковая снижает трение, уменьшает ломкость и помогает сохранить гладкость волос.
Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.