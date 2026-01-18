Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фитнес из соцсетей обещает быстрый результат, но запускает перегрузку и скрытые травмы тела

Вирусные упражнения для сжигания жира могут быть небезопасны
В начале года интерес к тренировкам и снижению веса резко возрастает, и это подтверждают данные поисковых систем. Запросы "лучшие упражнения для сжигания жира" и "лучшие упражнения с собственным весом" за последние 30 дней выросли более чем на 5000%. Социальные сети активно подхватывают этот тренд, предлагая быстрые и эффектные способы изменить тело, об этом сообщает InStyle.

Девушка с наушниками бегает по беговой дорожке
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с наушниками бегает по беговой дорожке

Почему вирусные фитнес-тренды не всегда работают

Январь для многих становится символом нового старта: люди возвращаются в спортзалы, покупают абонементы, гантели, коврики для йоги и начинают искать эффективные тренировки для дома. Короткие видео в социальных сетях выглядят мотивирующе и обещают быстрый результат без сложных программ. Однако специалисты предупреждают, что такие решения подходят далеко не всем.

Компания Live Football Tickets совместно с сертифицированным персональным тренером проанализировала популярные фитнес-направления из соцсетей и выделила практики, которые при неправильном подходе могут привести к травмам и переутомлению.

Экстремальные силовые упражнения без отдыха

Особую популярность получили челленджи с большим числом повторений каждый день, например ежедневные махи гирей или приседания без выходных. При правильной технике такие упражнения действительно развивают силу и выносливость и часто используются в тренировках дома для ног. Проблема возникает тогда, когда нагрузка становится постоянной и не оставляет времени на восстановление.

"Подобные тренировки эффектно смотрятся в социальных сетях, но телу необходимо время для восстановления, иначе вместо прогресса возникают хронические боли", — отмечает персональный тренер Ли Митчелл.

Эксперты предупреждают, что постоянная перегрузка увеличивает риск травм суставов, воспаления сухожилий и мышечных повреждений, которые могут надолго выбить из тренировочного режима.

Ходьба на беговой дорожке с уклоном

Тренировка, известная как "12-3-30", предполагает ходьбу на беговой дорожке с уклоном 12%, скоростью около 5 км/ч и продолжительностью 30 минут. Такой формат считают доступным и менее утомительным по сравнению с бегом или интенсивным кардио, особенно для тех, кто делает ставку на упражнения с собственным весом и умеренную активность.

Тем не менее регулярные занятия на большом уклоне могут создавать избыточную нагрузку на колени, тазобедренные суставы и поясницу, особенно при неправильной осанке или наличии старых травм. Специалисты советуют использовать этот метод как часть программы, а не ежедневную обязательную практику.

Интервальные тренировки высокой интенсивности без подготовки

Интервальные тренировки высокой интенсивности часто рекламируются как самый быстрый способ сжигания жира. Видеоролики обещают заметный эффект за 15-20 минут, но нередко опускают важные детали — разминку, технику и восстановление, которые считаются ключевыми в домашних фитнес-тренировках.

Резкое включение таких нагрузок после долгого перерыва повышает риск растяжений, травм связок и проблем с суставами. Эксперты подчёркивают, что устойчивый результат дают не экстремальные усилия, а регулярность, грамотная техника и адекватный отдых.

Челлендж строгой дисциплины на 75 дней

Программа "75 Hard" стала популярной благодаря обещаниям развить силу воли и выработать полезные привычки. Она включает две тренировки по 45 минут в день, строгий рацион, отказ от алкоголя, обильное питьё воды и ежедневное чтение.

По словам специалистов, подобный режим может быть полезен только при адаптации под конкретного человека. Без учёта уровня подготовки и восстановления такая схема часто приводит к переутомлению, болям в спине, коленях и плечах, а также к быстрому отказу от занятий.

Чрезмерное употребление воды

Отдельное внимание привлекла практика выпивать около 4-4,5 литра воды ежедневно. Её сторонники связывают это с улучшением самочувствия, состояния кожи и снижением отёков.

Эксперты напоминают, что избыток воды без восполнения электролитов может нарушить баланс натрия, калия и магния. Это способно вызвать головокружение, судороги и тошноту. Гораздо безопаснее равномерно пить воду в течение дня, ориентируясь на уровень физической активности.

Сравнение популярных подходов к тренировкам

Экстремальные челленджи и интенсивные интервальные тренировки обещают быстрый результат, но требуют хорошей физической подготовки. Умеренные нагрузки — ходьба, упражнения с собственным весом, растяжка — подходят более широкому кругу людей. В долгосрочной перспективе наилучший эффект даёт сочетание силовых упражнений, кардио и восстановления.

Советы по безопасным тренировкам

  1. Начинайте с базовых упражнений и умеренной нагрузки.

  2. Используйте простой инвентарь: коврик, эспандер, гантели.

  3. Делайте дни отдыха обязательной частью программы.

  4. Следите за водным балансом и самочувствием.

Популярные вопросы о фитнес-трендах

Как выбрать подходящую тренировку? Оцените уровень подготовки, цели и наличие противопоказаний.
Сколько стоит эффективная программа тренировок? Многие результаты можно получить без дорогого оборудования и абонементов.
Что лучше для снижения веса — кардио или силовые упражнения? Лучший эффект даёт их сочетание.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы спорт фитнес тренировки упражнения
