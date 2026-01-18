Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Косынка больше не из бабушкиного сундука: как она стала главным зимним оружием стиля в 2026 году

В 2026 году косынки стали альтернативой шапкам и шарфам
Зима 2026 года неожиданно сместила модные акценты, вернув в повседневные образы аксессуар с богатой историей. Косынки снова стали главным элементом холодного сезона и постепенно вытесняют привычные шапки. Их выбирают за универсальность, выразительность и способность освежить даже самый базовый наряд.

Почему косынки снова в центре внимания

Еще недавно косынка ассоциировалась с винтажной эстетикой или уютом из прошлого, но сегодня дизайнеры переосмыслили этот аксессуар. Он стал символом индивидуальности и аккуратного эксперимента с формой. Косынка выполняет сразу две функции: защищает от холода и работает как заметный стилистический акцент.

Современные модели далеки от простоты. В коллекциях встречаются плотные шерстяные варианты, кашемировые платки, изделия с бахромой, объемной вязкой и выразительной текстурой. Натуральные материалы ценятся особенно высоко — они лучше сохраняют тепло и комфортны при длительной носке.

Актуальные цвета и удачные сочетания

Цветовая палитра зимних косынок в этом сезоне максимально разнообразна. В тренде глубокие оттенки — бордовый, оливковый, кобальтовый, баклажановый, а также универсальные бежевые, молочные и черные тона. Яркие цвета помогают оживить зимний образ, а спокойные — легко вписываются в базовый гардероб.

Косынка органично смотрится с пуховиками, пальто прямого кроя, дубленками и шубами. Ее можно использовать как самостоятельный аксессуар или часть многослойного образа. Все чаще модницы комбинируют косынки с капюшонами, кепками и даже бейсболками, добавляя образу современное звучание.

Как носить косынку зимой

Существует несколько практичных и эффектных способов носки. Классический вариант — завязать концы под подбородком, создавая аккуратный и уютный силуэт. Более расслабленный подход — фиксация сзади, по принципу банданы, с открытым лбом.

В морозную погоду косынку можно обернуть вокруг шеи, получив гибрид шапки и шарфа. Такой способ особенно удобен при ветре и активных прогулках. Квадратные и прямоугольные платки позволяют экспериментировать с узлами и драпировкой, сохраняя тепло и комфорт. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение: косынка, шапка и шарф

Косынка выгодно отличается от привычных аксессуаров. В отличие от шапки, она не утяжеляет образ и легко адаптируется под разный стиль. По сравнению с шарфом косынка компактнее и функциональнее — она закрывает голову и уши, не нарушая пропорции силуэта.

Шапка чаще диктует стиль, тогда как косынка подстраивается под образ. Именно эта гибкость делает ее универсальным решением для городских и повседневных комплектов.

Советы по выбору зимней косынки

  1. Обращайте внимание на состав — шерсть, кашемир и смесовые ткани лучше сохраняют тепло.

  2. Подбирайте цвет под верхнюю одежду или делайте косынку акцентом.

  3. Учитывайте размер: слишком маленькая модель может плохо закрывать уши.

  4. Пробуйте разные способы завязывания, чтобы найти самый удобный.

Популярные вопросы о зимних косынках

С чем лучше всего носить косынку зимой?
Она подходит к пуховикам, пальто, дубленкам и шубам, особенно в лаконичных образах.

Насколько косынка теплее шапки?
При правильном материале и плотной фиксации косынка не уступает шапке в защите от холода.

Подходит ли косынка для делового стиля?
Да, модели в нейтральных оттенках хорошо сочетаются с классическими пальто.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
