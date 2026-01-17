Без аварии и следов: как ИИ помогает мошенникам превращать мелкий ущерб в крупные выплаты

ИИ помогает мошенникам увеличивать ущерб на снимках авто

Цифровые технологии, которые должны были упростить жизнь автомобилистам, неожиданно стали инструментом для мошенников. В России фиксируют первые случаи страховых афер, где для получения выплат по ОСАГО используют нейросети. Пока речь идёт о единичных эпизодах, но страховщики уже предупреждают: масштабы проблемы могут вырасти очень быстро.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Фото авто на смартфоне

Как страхование ушло в онлайн

За последние годы страховые компании активно перешли на дистанционное урегулирование убытков. Водителям разрешили самостоятельно фотографировать повреждения автомобиля и загружать снимки через мобильные приложения. Это заметно ускорило выплаты и избавило клиентов от визитов в офисы — как и другие изменения, которые постепенно трансформируют рынок страхования, включая новые тарифы ОСАГО.

Однако вместе с удобством появилась и уязвимость. Фото и видео больше не являются безусловным доказательством — цифровые изображения теперь можно легко изменить.

Разбить машину за небольшие деньги

В интернете уже можно найти предложения "усилить повреждения" автомобиля за символическую плату. Схема выглядит просто. После незначительного ДТП, оформленного по европротоколу, владелец передаёт снимки машины посредникам. Далее в дело вступает нейросеть.

Алгоритмы превращают мелкую царапину в серьёзную вмятину, дорисовывают трещины, сколы и повреждённые элементы кузова. В результате ущерб, который в реальности тянул бы на 10-15 тысяч рублей, на бумаге увеличивается до сотен тысяч. Формально это уголовное преступление, но желающие рискнуть всё равно находятся.

Как ИИ подделывает повреждения

Современные нейросети работают не только с абстрактными изображениями. Они умеют редактировать реальные фотографии так, что подлог сложно заметить. Достаточно текстового запроса — и на кузове "появляются" новые дефекты.

Алгоритм может показать одно и то же повреждение с разных ракурсов, изменить освещение, добавить тени и блики. Для человеческого глаза такие изображения выглядят правдоподобно, особенно если смотреть их на экране смартфона.

Почему страховщикам трудно выявлять обман

Теоретически специалист может распознать подделку по мелким деталям. На практике это гораздо сложнее. Один эксперт по урегулированию убытков ведёт десятки, а иногда и сотни дел одновременно. При такой нагрузке анализировать каждый пиксель просто некогда.

Пока компании спасаются выборочными проверками и аналитическими алгоритмами. Но эксперты признают: технологии генерации изображений развиваются быстрее, чем системы защиты.

Традиционное и цифровое мошенничество

Раньше страховое мошенничество требовало инсценировки ДТП и физического ущерба. Цифровые схемы обходятся без реального повреждения автомобиля.

Риски для злоумышленников ниже, а затраты минимальны. Для страховщиков же проверка становится сложнее и дороже, сообщает "Моторам".

Плюсы и минусы цифрового урегулирования

Онлайн-оформление ускоряет выплаты и упрощает жизнь честным водителям.

Но оно снижает контроль и повышает риск злоупотреблений. Рост мошенничества может привести к ужесточению проверок. В итоге пострадают добросовестные клиенты из-за задержек и роста тарифов — особенно если учитывать уже существующие риски при взаимодействии с водителями без ОСАГО.

Советы для автовладельцев

Чтобы не оказаться под подозрением и не столкнуться с проблемами:

Делайте фотографии повреждений без обработки и фильтров.

Сохраняйте оригиналы снимков.

Не передавайте фото третьим лицам.

Помните, что любые манипуляции с изображениями — это нарушение закона.

Популярные вопросы

Насколько распространена схема сейчас

Пока случаев немного, но их число растёт.

Могут ли страховщики доказать подлог

Иногда да, но с развитием ИИ это становится сложнее.

Чем это грозит рынку ОСАГО

Ужесточением проверок, замедлением выплат и ростом стоимости полисов.