Ирина Кудряшова

Жидкость застревает именно здесь: как вернуть глазам свежий вид без косметолога

Холодные компрессы сужают сосуды век — офтальмолог Мурти
Красота и стиль

Отёчность под глазами может появляться даже у тех, кто считает свой образ жизни вполне здоровым. Усталый взгляд, тяжёлые веки и припухлость по утрам часто становятся следствием факторов, на которые мы не всегда обращаем внимание. При этом проблема не всегда связана с возрастом или серьёзными заболеваниями. Об этом сообщает VOGUE FRANCE.

Почему зона вокруг глаз так уязвима

Область под глазами устроена особым образом. Кожа здесь тонкая, а под ней находится жировая ткань, удерживаемая очень хрупкой перегородкой. Со временем или под воздействием внешних факторов эта структура может ослабевать, из-за чего жидкость задерживается, а жировые пакеты становятся заметнее.

"Глаза располагаются в костной полости, называемой глазницей, выстланной жировой тканью. Она поддерживается орбитальной перегородкой — очень тонкой и особенно хрупкой структурой", — объясняет офтальмолог и окулопластический хирург Элизабет Хоукс.

Даже без возрастных изменений отёчность может возникать из-за сна, питания или реакции на косметику.

Основные причины отёков под глазами

Специалисты подчёркивают, что отёчность — это симптом, а не самостоятельный диагноз. Она может быть связана с задержкой жидкости, аллергическими реакциями, обезвоживанием, гормональными колебаниями или образом жизни.

"Отёчность под глазами — это симптом, а не диагноз", — говорит офтальмолог Рачна Мурти.

К тревожным сигналам относятся боль, покраснение, повышение температуры, двоение в глазах или резкое изменение формы припухлости. В таких случаях необходима консультация врача.

Как уменьшить отёчность в домашних условиях

Первый шаг — пересмотреть базовые привычки. Качественный сон, достаточное потребление воды и умеренность в соли и алкоголе часто дают заметный эффект уже через несколько дней. На состояние век также влияет освещение и нагрузка на зрение — особенно при работе с экранами и плохом свете.

"Важно заложить прочную основу для здоровья: хороший сон, гидратация и контроль аллергии", — отмечает хирург-офтальмопластик Дженнифер Дойл.

Если серьёзных медицинских причин нет, можно использовать простые и безопасные методы.

Холод как быстрый способ снять припухлость

Кратковременное охлаждение помогает сузить сосуды и уменьшить скопление жидкости. Подойдут охлаждённые ложки, специальные маски или крио-шары.

"Надавливайте очень осторожно и никогда не прикладывайте лёд напрямую к коже", — подчёркивает Рачна Мурти.

Процедура должна быть короткой и комфортной, без давления на глазное яблоко.

Аллергия и образ жизни: скрытые провокаторы

Пыльца, пыль, шерсть животных и даже постельные принадлежности могут усиливать отёчность. Гипоаллергенное бельё и очистители воздуха с HEPA-фильтром снижают нагрузку на глаза и помогают избежать утренней припухлости.

Также важно тщательно смывать макияж, особенно водостойкие средства, которые могут раздражать веки. Ошибки в очищении часто усиливают воспалительную реакцию кожи.

Уход за кожей вокруг глаз

Качество кожи играет ключевую роль. Средства с пептидами, антиоксидантами и компонентами, стимулирующими выработку коллагена, улучшают внешний вид и плотность кожи. В этом контексте важно учитывать и общий подход к уходу, включая мягкое отшелушивание и регулярность процедур.

"Выбирайте формулы без отдушек, протестированные офтальмологами и предназначенные именно для зоны вокруг глаз", — подчёркивает Рачна Мурти.

Сравнение: быстрые методы и долгосрочный уход

Холодные компрессы и массаж дают мгновенный, но временный эффект. Регулярный уход, корректировка образа жизни и работа с аллергенами действуют медленнее, но обеспечивают более устойчивый результат. Лучший эффект достигается при сочетании этих подходов.

Советы

  1. Следите за режимом сна и уровнем потребления воды.
  2. Ограничьте соль и алкоголь, особенно вечером.
  3. Используйте холодные аппликаторы без давления.
  4. Выбирайте уход без отдушек и тщательно снимайте макияж.

Популярные вопросы

Можно ли полностью избавиться от мешков под глазами?

Это зависит от причины. Образ жизни и уход помогают уменьшить отёчность, но анатомические особенности требуют врачебного подхода.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если отёк болезненный, асимметричный или сопровождается ухудшением зрения.

Помогают ли кремы от отёков?

Да, как часть комплексного ухода, особенно в сочетании с массажем и холодом.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
