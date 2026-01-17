Бордовый и красный отходят в тень: на руках появился новый фаворит холодного сезона

Шоколадный маникюр стал трендом осени и зимы 2026 — Bovary

Шоколадные оттенки уверенно выходят на первый план в маникюре осени и зимы 2026 года, смещая привычные бордовые и красные решения. Теплая палитра коричневого неожиданно оказалась не менее выразительной и универсальной. Этот тренд быстро подхватили как салоны красоты, так и знаменитости, об этом сообщает Bovary.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний маникюр в коричневых тонах

Почему шоколадные ногти стали главным трендом сезона

Коричневая гамма в маникюре охватывает десятки вариаций — от светлого какао до насыщенного эспрессо. Такие оттенки ассоциируются с сдержанной роскошью и визуально делают образ более собранным. Неудивительно, что именно шоколадные оттенки все чаще вытесняют классические красные и винные цвета в салонах, особенно на фоне общего интереса к зимнему маникюру 2026.

Специалист по ногтям Лара Ройо отмечает, что этот тренд идеально вписывается в современные запросы на естественность и универсальность.

"Шоколадные оттенки — отличная альтернатива классическим темным цветам. Они мягче, пластичнее и одинаково хорошо подходят как для минималистичного маникюра, так и для более сложных дизайнов. Кроме того, они особенно выгодно смотрятся на руках, создавая гармоничный эффект, визуально удлиняя пальцы и подчеркивая естественный тон кожи независимо от ее оттенка", — объясняет специалист по ногтям Лара Ройо.

Естественность, уход и домашние ритуалы

Популярность шоколадных ногтей совпала с общим поворотом индустрии красоты к натуральному маникюру. Акцент смещается с агрессивных дизайнов на ухоженные ногти, комфортные текстуры и возможность менять цвет без строгих правил. Все больше людей воспринимают маникюр как расслабляющий ритуал, который можно повторить и дома, используя качественные лаки, базовые покрытия и уходовые средства для кутикулы — такой подход логично перекликается с принципами естественного ухода за ногтями.

С приходом зимы интерес к этому тренду не ослабевает. Эксперты отмечают, что количество запросов, связанных с шоколадными ногтями, выросло более чем на 600%. Это подтверждает устойчивость тенденции и ее востребованность в долгосрочной перспективе.

Подиумы и влияние модных домов

Тренд получил поддержку и на Неделях моды. В коллекциях Bottega Veneta, Saint Laurent, The Row и Victoria Beckham именно кофейно-шоколадные оттенки стали ключевыми в маникюре моделей. Даже несмотря на объявление цвета Pantone 2026 года — Cloud Dancer, оба направления гармонично сосуществуют, формируя базовую палитру холодного сезона.

Мастер ногтевого сервиса Нурия Боди подчеркивает универсальность коричневого цвета.

"Коричневый абсолютно универсален, он идеально подходит как для сдержанных, так и для более креативных и современных вариантов маникюра", — отмечает мастер ногтей Нурия Боди.

Дизайны, которые раскрывают шоколадный маникюр

Шоколадные ногти эффектно смотрятся как в однотонном покрытии, так и в дизайнах. Используются оттенки от нежного светло-коричневого до теплого какао с карамельными нотами. Такие решения придают рукам ухоженный вид и создают иллюзию более длинных и аккуратных пальцев. Особенно популярны глянцевые и сатиновые финиши, а также сочетание с нейтральным нюдом.

Сравнение шоколадного маникюра и классических темных оттенков

Шоколадные оттенки выглядят мягче, чем бордовый или черный, и легче адаптируются под повседневный стиль. Они менее контрастны, но при этом сохраняют глубину цвета. В отличие от холодных темных тонов, коричневый лучше сочетается с теплым гардеробом и аксессуарами осенне-зимнего сезона.

Советы по выбору шоколадного маникюра шаг за шагом

Определите подтон кожи, чтобы выбрать теплый или нейтральный коричневый. Подберите форму ногтей — миндаль и овал лучше всего раскрывают глубину оттенка. Используйте выравнивающую базу для ровного покрытия. Закрепляйте маникюр стойким топом для глянцевого или матового эффекта.

Популярные вопросы о шоколадном маникюре

Что лучше выбрать для зимы — шоколад или бордовый?

Шоколадные оттенки выглядят мягче и универсальнее, особенно в повседневных образах.

Подходит ли шоколадный маникюр для коротких ногтей?

Да, при правильном оттенке он визуально удлиняет ногтевую пластину.

Сколько держится такой маникюр?

При использовании качественных лаков и топа стойкость сопоставима с любыми темными оттенками.