Фен работает, руки устают, а причёска оседает: где именно ломается домашняя укладка

Домашняя объёмная укладка феном нередко заканчивается спутанными прядями и уставшими руками, хотя результат хочется как после салона. На практике всё решают правильно подобранные инструменты и понятная техника работы с волосами. Если учитывать нюансы, гладкая и стойкая причёска становится реальностью без визита к стилисту, об этом сообщает Instyle.

Объёмная укладка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Объёмная укладка

Почему инструменты решают половину результата

Удачная укладка феном начинается не с движений, а с выбора инвентаря. Круглая щётка и фен работают как единая система, поэтому их параметры должны соответствовать типу и длине волос. От этого зависят скорость сушки, внешний вид причёски и состояние волос после укладки, особенно если учитывать, как горячий воздух фена влияет на волосы.

Круглые щётки различаются по материалам и диаметру. Модели с натуральной щетиной усиливают блеск и дают более плотный объём. Нейлоновые щётки помогают усмирить жёсткие и вьющиеся волосы. Керамический корпус равномерно распределяет тепло и считается оптимальным вариантом для тонких и ослабленных прядей.

Как выбрать диаметр круглой щётки

Размер щётки напрямую влияет на форму причёски. Большой диаметр создаёт мягкие, спокойные волны и подходит для длинных волос. Средний диаметр универсален и обеспечивает естественное движение на средней длине. Малый предназначен для коротких стрижек и подчёркнутого изгиба.

Тем, кто только осваивает укладку феном дома, не советуют начинать с маленьких диаметров. Волосы на них легче путаются, процесс становится более сложным и утомительным, а риск повредить пряди возрастает.

Фен: на что обратить внимание

Даже качественная щётка не даст нужного эффекта без подходящего фена. Чем выше мощность, тем быстрее и равномернее сушка. Практичным выбором считается профессиональный фен: он легче, имеет несколько температурных режимов и длинный шнур.

Для повреждённых, тонких или вьющихся волос лучше использовать низкую температуру. Кнопка холодного обдува обязательна — она придаёт блеск и помогает зафиксировать форму причёски.

Сравнение: профессиональный и бытовой фен

Профессиональные фены рассчитаны на длительную работу и стабильный поток воздуха. Они быстрее сушат волосы и дают больше контроля над процессом укладки. Бытовые модели обычно доступнее по цене и компактнее, но чаще перегреваются и ограничены по настройкам. При регулярной домашней укладке разница становится заметной довольно быстро.

Советы шаг за шагом: как сделать объёмную укладку дома

  1. Начинайте с чистых волос. Предварительная сушка сокращает время укладки, но для тонких и сильно вьющихся волос лучше контролировать процесс с самого начала и сушить их до 70-80% сухости.

  2. Нанесите термозащитное средство и разделите волосы минимум на четыре зоны. Чем тоньше пряди, тем равномернее они высыхают и тем более гладким выглядит результат.

  3. Сушите волосы от корней к концам. Круглую щётку устанавливайте у основания пряди и прокручивайте к кончикам, направляя поток воздуха следом.

  4. Меняйте углы и режимы. В области макушки приподнимайте пряди для объёма — именно так работает большинство приёмов, которые используют для создания стойкого объёма у тонких волос.

  5. Закрепляйте результат холодным воздухом. После остывания можно использовать спрей лёгкой фиксации или временно зафиксировать пряди роллерами.

Плюсы и минусы домашней укладки феном

Домашняя укладка позволяет экономить время и деньги, подстраиваться под собственный график и использовать привычные средства ухода, включая термозащиту, сыворотки и спреи. При этом она требует практики и качественных инструментов. Без них возрастает риск пересушить волосы и получить недолговечный результат.

Популярные вопросы об укладке феном дома

Как выбрать щётку для тонких волос?

Оптимальны модели с керамическим корпусом и натуральной щетиной среднего диаметра.

Сколько стоит хороший фен?

Профессиональные фены стоят дороже бытовых, но служат дольше и бережнее относятся к волосам.

Что лучше для фиксации — холодный обдув или лак?

Холодный обдув помогает сформировать причёску, а лак продлевает её стойкость, не утяжеляя волосы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
