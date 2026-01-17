Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Едите как положено, а килограммы растут: после менопаузы тело играет по новым правилам

Контроль веса после 50 лет зависит от пауз между приёмами пищи — Vlasta
Красота и стиль

Женщинам после пятидесяти лет всё чаще приходится пересматривать привычный ритм питания, особенно в период после менопаузы. Организм меняется, и прежние подходы к еде и нагрузкам уже не дают ожидаемого результата. Именно поэтому вопрос не только в количестве приёмов пищи, но и в их качестве и интервалах между ними, об этом сообщает издание Vlasta.

Женщина, измеряющая живот
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, измеряющая живот

Почему режим важнее количества приёмов пищи

С возрастом обмен веществ замедляется, а колебания уровня сахара в крови ощущаются сильнее. Это напрямую влияет на чувство голода, энергию и способность контролировать вес. Эксперты сходятся во мнении: универсального числа приёмов пищи не существует, важнее стабильность и предсказуемость для организма, особенно когда речь идёт о контроле веса зимой.

"Чем более сбалансированный уровень сахара в крови у нас есть, тем более длительную паузу между приемами пищи мы можем позволить себе, не испытывая чувства голода", — говорит эксперт по снижению веса Хана Павкова Малкова.

Регулярность помогает избежать резких приступов голода и переедания. При этом паузы между приёмами пищи должны быть такими, чтобы сохранялось чувство сытости и концентрация.

Питание после менопаузы: на что делать ставку

После пятидесяти лет возрастает риск дефицита витаминов и минералов. Энергетические потребности могут снижаться, но это не повод отказываться от активности или контроля веса. Рацион должен строиться вокруг "настоящей еды" и понятных ингредиентов.

Белок — животный и растительный — желательно включать в каждый приём пищи. Полезные жиры допустимы, но в умеренном объёме, обычно до 30 % от суточной калорийности. Углеводы лучше получать из овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, а не из сахара и белой муки.

Отдельное внимание стоит уделить клетчатке. Фрукты, овощи, орехи и бобовые поддерживают пищеварение и надолго дают чувство сытости. Небольшая горсть грецких орехов может стать удобным и полезным перекусом, как и вечерние перекусы без чувства голода.

Витамины, вода и движение

В этом возрасте особенно важны витамин C, витамин B12, витамин D, фолиевая кислота, кальций и железо. Их можно получать из пищи или добавок по рекомендации врача. Не менее значим и питьевой режим: чистая вода предпочтительнее сладких напитков и лимонадов.

Физическая активность остаётся обязательной частью образа жизни. Даже 15 минут любимого занятия — прогулка, растяжка, лёгкая тренировка — работают на здоровье и самочувствие. Важно не интенсивность, а регулярность.

Сравнение подходов к питанию после 50 лет

Традиционные диеты часто строятся на жёстких ограничениях и подсчёте калорий. Более современный подход делает акцент на качестве продуктов, белке, клетчатке и устойчивом режиме. В первом случае выше риск срывов и упадка сил, во втором — проще сохранить результат и психологический комфорт.

Советы по питанию после 50 лет шаг за шагом

  1. Начните с регулярных приёмов пищи и одинаковых интервалов.

  2. Добавляйте источник белка в каждый приём еды.

  3. Замените рафинированные продукты на цельные.

  4. Следите за водой и не пропускайте движение.

Популярные вопросы о питании после пятидесяти

Как выбрать подходящий режим питания?

Ориентируйтесь на самочувствие и уровень сытости, а не на фиксированное число приёмов пищи.

Сколько калорий нужно женщине после 50 лет?

Потребность индивидуальна и зависит от роста, веса и активности, но часто она ниже, чем в молодости.

Что лучше исключить в первую очередь?

Жареные блюда, рафинированный сахар, полуфабрикаты и продукты из белой муки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы питание возраст похудение
