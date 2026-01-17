Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Поздний ужин ломает сон, ранний выравнивает режим: тренд, который тихо захватывает города

Ранний ужин до 18:00 улучшает сон и обмен веществ — Vogue
Моя семья » Красота и стиль

Ужин всё раньше становится не просто модной привычкой, а осознанным выбором в пользу более спокойного и сбалансированного образа жизни. Формат Early Bird Dinner меняет представление о вечере, предлагая есть до наступления поздних часов. Эта практика помогает иначе выстроить день, освободив время для отдыха, семьи и себя, об этом сообщает Vogue.

Готовим вместе
Фото: https://unsplash.com by Jason Briscoe is licensed under Free
Готовим вместе

Что такое Early Bird Dinner и почему он стал популярным

Речь идёт о привычке ужинать значительно раньше традиционного времени — не в 20:00-21:00, а около 17:00-18:00. Такой ритм давно характерен для северных стран, а теперь всё заметнее распространяется и в США, и в других регионах. Ранний ужин позволяет быстрее вернуться домой после ресторана, не задерживаться допоздна и завершать день в более спокойной обстановке.

Параллельно меняется и отношение к вечернему досугу. Долгое пребывание вне дома всё чаще воспринимается как нагрузка, а не как удовольствие. Интерес к теме питания и вечернего режима усиливается на фоне обсуждений контроля веса в холодное время года, где именно вечерние привычки нередко оказываются ключевыми.

Социальные и культурные сдвиги

Современный ритм работы играет ключевую роль в формировании этой привычки. Распространение гибких графиков и удалённой занятости позволяет людям иначе распределять время и ужинать тогда, когда это действительно удобно. Для офисных сотрудников ранний ужин сразу после рабочего дня становится логичным завершением деловой части суток.

Вечер в таком случае перестаёт быть продолжением суеты и превращается в пространство для восстановления: чтения, прогулок, общения с близкими или спокойного домашнего отдыха.

Польза для физического и психического здоровья

Время приёма пищи напрямую влияет на самочувствие. Исследования показывают, что ранний ужин помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и способствует более качественному сну. Это перекликается с рекомендациями о вечернем питании, не мешающем засыпанию, где важна не только еда, но и её время.

Поздние приёмы пищи, напротив, могут перегружать метаболизм, ухудшать сон и усиливать дискомфорт при проблемах с ЖКТ, включая кислотный рефлюкс. Ранний ужин становится простой, но эффективной привычкой заботы о себе без радикальных изменений рациона или отказа от любимых продуктов.

Сравнение: ранний ужин и поздний ужин

Ранний ужин чаще сочетается с лёгкими блюдами, лучшим сном и более устойчивым режимом дня. Он оставляет время для спокойных вечерних занятий и снижает нагрузку на пищеварительную систему. Поздний ужин обычно связан с тяжёлой пищей, сокращением времени отдыха и нарушением циркадных ритмов.

При выборе между этими форматами всё больше людей склоняются к первому, рассматривая его как инвестицию в долгосрочное благополучие и эмоциональное равновесие.

Советы по переходу на ранний ужин

  1. Постепенно сдвигайте время приёма пищи на 20-30 минут раньше.

  2. Делайте ужин более лёгким, отдавая предпочтение овощам, белкам и простым блюдам.

  3. Планируйте вечерние активности заранее, чтобы ранний ужин стал частью привычного ритма.

Популярные вопросы о раннем ужине

Почему рекомендуют ужинать до 8 вечера?
Такой режим лучше согласуется с биологическими часами и способствует качественному сну.

Подходит ли ранний ужин всем?
В большинстве случаев да, но важно учитывать индивидуальный график и состояние здоровья.

Что лучше — ранний ужин или отказ от ужина?
Ранний ужин предпочтительнее, так как обеспечивает организм энергией без перегрузки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы ужин фигура питание здоровье
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Наука и техника
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Последние материалы
Солнце в Москве светило лишь 5 часов в декабре
Ранний ужин до 18:00 улучшает сон и обмен веществ — Vogue
Длительная стоянка в сугробе ускоряет износ уплотнителей автомобиля
Уборка снега задействует мышцы спины, ног и плечевого пояса — Демьяновская
Известковый налёт перекрывает каналы и снижает давление воды — Folha Vitoria
В Тибете обнаружили землеройку с самым длинным хвостом в роду Soriculus — Earth
Туристы выбирают групповые туры вместо частных поездок
Кислоты разрушают муравьиные тропы в квартире
Кожаные кейпы вышли в список трендовых моделей-2026
У традесканции засыхают верхушки при отсутствии регулярной обрезки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.