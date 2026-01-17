Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Какао-кор: тренд 2026 года для брюнеток, который привнесёт в ваш образ натуральность и глубину

Какао-кор — новый тренд в окрашивании для брюнеток 2026
Каждый новый год — это повод для перемен. Конечно, дата на календаре меняется, но желание обновить что-то в своей жизни всегда сопровождает нас в этот период. Некоторые решают изменить интерьер, а другие предпочитают более приятные изменения, такие как преображение внешности. Для этого достаточно записаться к колористу, чтобы встретить наступивший год с новым, стильным образом. В этой статье мы поговорим о том, что станет главным трендом в окрашивании волос для брюнеток в 2026 году — какао-кор.

Девушка с темными волосами
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с темными волосами

Что такое какао-кор?

Какао-кор — это окрашивание, которое сочетает в себе теплые, насыщенные оттенки коричневого цвета, включая эспрессо, молочный и горький шоколад, а также тонкие нотки фундука. Эта техника давно известна и любима многими, но в 2026 году она вновь обрела популярность, особенно в зимнее время, когда хочется добавить в образ контраста и глубины. Тренд на "какао-кор" особенно актуален в холодные месяцы, когда волосы требуют заботы и блеска, а натуральность и естественность стали приоритетом в уходе за внешностью.

Эти оттенки идеально подойдут для создания образа, который не будет выглядеть искусственно. В том числе, если вы предпочитаете оттенки, близкие к своему естественному цвету, "какао-кор" поможет освежить внешний вид, не меняя его кардинально. Если вы блондинка и давно задумывались о переходе в темные тона, это окрашивание может стать отличным решением, так как палитра оттенков коричневого позволяет выбрать цвет, гармонирующий с любым типом внешности.

Техники окрашивания в стиле какао-кор

Выбор техники окрашивания зависит от желаемого эффекта. Если ваша цель — немного освежить цвет, можно просто покрасить волосы в один оттенок, что придаст глубину и насыщенность. Однако если вы хотите сделать цвет более многогранным и объемным, тогда стоит обратиться к техникам, которые используют несколько оттенков. Таким образом, колорист сможет акцентировать внимание на определенных участках и создать эффект густых, блестящих волос. Особенно такие окрашивания подойдут тем, кто имеет волнистые или кудрявые волосы: за счет текстуры локонов оттенки будут смотреться еще более эффектно и естественно.

Важный момент: чтобы цвет не терял своей насыщенности, окрашивание в стиле какао-кор потребует регулярного обновления, а также внимательного ухода за волосами. Не забывайте использовать питательные маски, несмываемые средства и термозащиту, чтобы поддерживать волосы в отличном состоянии и сохранить их здоровый блеск.

Плюсы и минусы окрашивания в стиле какао-кор

Как и любое окрашивание, стиль какао-кор имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Плюсы

  • Натуральность
  • Подходит для любого типа внешности
  • Подходит для брюнеток и блондинок
  • Блеск и объем
  • Минимум ухода за волосами

Минусы

  • Не подходит тем, кто ищет яркие изменения
  • Требует регулярного обновления
  • Требует внимания к уходу за волосами
  • Может не подойти для слишком светлых волос

Окрашивание в стиле какао-кор — это отличный выбор для тех, кто ищет стильное и натуральное преображение. Однако важно учитывать, что для поддержания результата необходимо соблюдать уход и быть готовыми к регулярному обновлению цвета. Об этом сообщает The Symbol.

Популярные вопросы о окрашивании в стиле какао-кор

Какие оттенки какао-кор подходят брюнеткам?

Все оттенки коричневого, такие как эспрессо, молочный шоколад и фундук, идеально подходят брюнеткам. Они добавляют образу глубину и насыщенность, не выглядя при этом слишком яркими или искусственными.

Как долго держится окрашивание в стиле какао-кор?

Окрашивание в стиле какао-кор требует регулярного обновления, чтобы цвет не тускнел. Рекомендуется освежать волосы каждые 4-6 недель для поддержания насыщенности оттенка.

Какой уход нужен волосам после окрашивания в стиле какао-кор?

Для поддержания блеска и здоровья волос важно использовать питательные маски, несмываемые уходы и термозащиту. Также регулярные визиты к колористу для обновления цвета помогут сохранить эффект "какао-кор" на долгое время.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль волосы красота
