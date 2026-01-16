Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возвращение брюков-баллонов в 2026 году: тренд, который мы не ожидали — и он оказался невероятным

Брюки-баллоны возвращаются в моду в 2026 году
Мода всегда была цикличной, и то, что когда-то казалось устаревшим, неожиданно возвращается. В 2026 году одним из самых неожиданных трендов стали мешковатые и широкие брюки. Да, именно так — этот стиль, который мы обычно ассоциируем с историческими картинами или модой начала 2000-х, снова в тренде. С силуэтами, полными объёма, присборенными краями и удивительной элегантностью, широкие брюки снова привлекают внимание.

Возвращение ретро-стиля: брюки-баллоны

Хотя широкие брюки и брюки-баллоны не являются чем-то новым для модного мира, многие не ожидали их триумфального возвращения в 2026 году. В основном этот стиль ассоциируется с 1980-ми годами, когда дизайнеры начали экспериментировать с объемом, преувеличенными пропорциями и ярко выраженными силуэтами. Модные дома Comme des Garçons и Issey Miyake продемонстрировали, что мода не обязательно должна быть обтягивающей, чтобы оставаться актуальной и стильной.

В 90-е и начале 2000-х широкие брюки стали частью массовой моды, часто в сочетании с укороченными топами, многослойностью и немного богемным стилем. Тренд вызывал противоречивые мнения, но так и не исчез полностью. Таким образом, появление брюков-баллонов в 2026 году воспринимается как новая интерпретация старого тренда, а не просто его возвращение.

Почему брюки-баллоны снова в моде?

Возвращение широких брюк и брюк-баллонов в 2026 году не случайно. Сегодня мода всё больше склоняется к объёмным, удобным силуэтам, отказываясь от строгих узких форм. Это отражает новый тренд, сочетающий контрасты: широкие брюки прекрасно гармонируют с минималистичными топами, классическими жакетами или мягкими тканями. Они идеально вписываются в современную ностальгию по 90-м и стилю Y2K, но в более зрелой и минималистичной интерпретации. Брюки-баллоны символизируют уверенность и готовность к переосмыслению привычных силуэтов в моде 2026 года.

Как носить брюки-баллоны в стиле стритстайл

Широкие брюки становятся центральным элементом образа в 2026 году. Для создания стильного и гармоничного лука такие брюки лучше всего сочетать с лаконичными и минималистичными вещами. Например, облегающие топы, тонкие трикотажные футболки или приталенные жакеты помогут сбалансировать силуэт и придать ему современный вид. Эффектно смотрится монохромный образ или сочетание нейтральных тонов, которые подчёркивают экстравагантность широких брюк. Тем, кто хочет носить этот тренд сдержанно, подойдут струящиеся ткани и приглушённые оттенки, а те, кто хочет выделяться, могут смело экспериментировать с многослойностью и текстурами.

Шароварный стиль идеально комбинируется с лаконичными верхами и аксессуарами, что позволяет создать стильный и элегантный образ для зимы. Об этом сообщает inStyle.

Популярные вопросы о широких брюках

Почему широкие брюки снова в моде?

Широкие брюки возвращаются как часть тренда, который отказывается от узких силуэтов в пользу комфорта и объёмных форм. Это отражает новый подход к моде, где важен баланс между функциональностью и стилем.

Как правильно сочетать брюки-баллоны с другими вещами?

Для гармоничного образа лучше комбинировать широкие брюки с минималистичными и лаконичными вещами, такими как облегающие топы или строгие жакеты. Это создаст современный и сбалансированный вид.

С чем носить широкие брюки в 2026 году?

Этот тренд идеально сочетается с укороченными топами, мягкими тканями и многослойностью. Важно сохранять баланс, чтобы образ не выглядел перегруженным.

