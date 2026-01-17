Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф

Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт

Весной 2026 года кожаная куртка вновь становится ключевой вещью сезона. Она больше не воспринимается как нейтральная база — дизайнеры делают её смысловым центром образа. Новые коллекции предлагают свежие силуэты, выразительные детали и переосмысление привычных форм.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Девушка в кожаной куртке

Новая роль кожанки в весеннем гардеробе

Кожа — натуральная и искусственная — в этом сезоне используется максимально смело. Куртки приобретают архитектурность, объем и характер. Мода уходит от однотипных косух и делает ставку на выразительные формы, которые работают как самостоятельное стилевое высказывание.

Весенние кожаные куртки 2026 года легко адаптируются под разные сценарии — от деловых выходов до городских прогулок. Именно универсальность и продуманный крой выводят их в число главных трендов.

Высокий воротник: защита и графичность

Один из самых заметных элементов сезона — высокий воротник. Он формирует чёткую линию шеи, добавляет образу строгости и визуальной собранности. Такие куртки выглядят актуально в городском стиле и органично вписываются в офисные комплекты.

Высокий воротник часто заменяет аксессуары, позволяя отказаться от шарфов. Особенно гармонично он смотрится с юбками-миди, прямыми брюками и минималистичной обувью.

Кейпы и сложные формы

Кожаные кейпы становятся выбором для тех, кто ищет эффектный и нестандартный вариант. Этот фасон добавляет образу драматичности, но при правильных сочетаниях остаётся носибельным. Кейпы удачно комбинируются как с классическими брюками, так и с джинсами.

Дизайнеры экспериментируют с асимметрией, декоративной строчкой и нестандартной фурнитурой. В результате кожаный кейп превращается в акцентную вещь, способную полностью изменить настроение образа.

Рукава-буфы: объем без перегруза

Объемные рукава возвращаются, но в более сдержанном исполнении. Буфы в кожаных куртках подчеркивают плечи и создают выразительный силуэт, не утяжеляя фигуру. Такой крой добавляет женственности и визуальной силы.

Лучше всего эти модели работают в сочетании с лаконичным низом — прямыми брюками, юбками без декора или базовыми платьями. Акцент на плечах делает образ собранным и современным.

Укороченные куртки и игра пропорций

Короткие кожаные куртки уверенно удерживают позиции в сезоне весна 2026. Они позволяют экспериментировать с многослойностью и выгодно подчеркивают талию. Особенно актуальны сочетания с брюками с высокой посадкой и юбками.

Укороченный крой делает образ динамичным и лёгким. Это практичный вариант для городской весны, когда важны мобильность и комфорт.

Кожаная парка: практичность в модном прочтении

Парка из кожи отражает тренд на функциональную эстетику. Она объединяет удобство и стиль, оставаясь универсальной вещью для переменчивой весенней погоды. Такой фасон подходит для активной городской жизни и легко адаптируется под разные стили.

Кожаную парку всё чаще сочетают с платьями и юбками, создавая контраст между грубостью материала и лёгкостью силуэта. Это делает образ свежим и актуальным. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение трендовых фасонов кожаных курток

Укороченные модели подойдут тем, кто ценит динамику и акцент на талии. Куртки с высоким воротником универсальны и уместны в деловом гардеробе. Кейпы выбирают для эффектных выходов, а кожаные парки — для практичного повседневного использования. Каждый фасон решает свою стилистическую задачу.

Популярные вопросы о кожаных куртках весны 2026

Какая модель самая универсальная?

Куртки с высоким воротником и лаконичным кроем подходят для большинства образов.

Что лучше выбрать для акцентного образа?

Кейпы и модели с буфами создают наиболее выразительный эффект.

Устарели ли классические косухи?

Они остаются в гардеробе, но уступают место более сложным и архитектурным формам.