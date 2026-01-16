Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мастера маникюра в один голос: именно эта строгая по настроению форма стала хитом 2026 года

В 2026 году главный тренд маникюра — квадратная форма
В 2026 году маникюр окончательно сместился в сторону практичности и выверенной геометрии. Длина ушла на второй план, а ключевым ориентиром стала форма, которая одинаково хорошо смотрится в повседневной жизни и деловой среде. При этом привычные варианты получили обновлённую трактовку, где важны не эффектность, а комфорт и аккуратность.

Маникюр в винных оттенках
Квадрат как главный тренд года

Квадратная форма ногтей стала главным фаворитом 2026 года. По словам владелицы салона Elinails Элины Анохиной, в моду вернулась четкая геометрия, но в более утончённом исполнении. Речь идёт не о массивных ногтях с резкими линиями, а о продуманной архитектуре, где строгие углы сочетаются с аккуратной аркой и слегка сглаженными торцами.

"Мы видим возвращение к четкой геометрии. Однако это не массивные ногти прошлых лет, а утонченная версия с продуманной архитектурой. Мы сохраняем четкие углы, но делаем изящную арку и слегка скругляем торцы", — рассказала Элина.

Такой квадрат, по словам эксперта, реже ломается и лучше подходит для активного образа жизни.

Разновидности квадратной формы

Классический квадрат сохраняет прямые боковые линии и ровный свободный край. Он особенно выразительно смотрится на длинных пальцах и при средней длине ногтей, когда геометрия читается максимально чётко. При чрезмерной длине углы становятся уязвимыми, а на слишком коротких ногтях форма теряет пропорции.

Более универсальным вариантом считается мягкий квадрат. Углы в нём слегка скруглены, что снижает риск сколов и делает маникюр удобным для повседневного ношения. Эта форма подходит тем, кто хочет сохранить аккуратный и современный вид без излишней строгости.

Альтернативы: овал, круг и миндаль

Овальная форма по-прежнему остаётся востребованной за счёт своей универсальности. Она повторяет естественные контуры ногтевой пластины и визуально вытягивает пальцы, особенно если они короткие или широкие. Такой вариант гармонично сочетается с любыми техниками дизайна — от классического френча до сложных росписей.

Круглая форма применяется исключительно на коротких ногтях и считается одной из самых практичных. Закруглённый кончик снижает вероятность трещин и сколов, однако требует безупречного состояния кутикулы, так как все детали остаются на виду.

Миндаль отличается вытянутыми очертаниями и заострённым свободным краем. Эта форма визуально делает пальцы тоньше и изящнее, но требует достаточной длины ногтя и аккуратного исполнения. Она подходит для разных типов покрытий, включая гель-лак и наращивание.

Как выбрать подходящую форму

По словам Элины Анохиной, квадратная форма особенно популярна среди деловых женщин, так как выглядит сдержанно и профессионально. Тем, кому классический квадрат кажется слишком жёстким, специалист советует обратить внимание на мягкий квадрат или скво-овал — компромисс между строгой геометрией и плавными линиями, сообщает URA.RU.

